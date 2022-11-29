«Потеряли пацана»: история молодого отца, который ушел на СВО вопреки уговорам семьи и погиб

33-летний доброволец Иван Апанчук из Ярославской области погиб во время участия в военной спецоперации на Украине. Он решил принять участие в боях самостоятельно, несмотря на уговоры семьи. А через несколько дней его родным пришла похоронка.
Что произошло с Иваном и как его близкие переживают потерю — смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
— Когда это всё началось, он со своими знакомыми ребятами, которых направили на спецоперацию, связь держал по телефону и однажды сказал: «Мои ребята там, я тоже поеду туда», — вспоминает Сергей Шкроба, тесть погибшего мужчины.
Семья пыталась отговорить Ивана или хотя бы подождать, пока пройдет какое-то время. Но он твердо стоял на своем и всё равно подписал контракт на службу.
— Он отправился на спецоперацию. Сначала поехал в военкомат в Ярославль, потом в Иваново. Из Иваново их самолетом отправили в Белгород. Они там пробыли совсем мало, не то что как сейчас, у них месяц слаживание идет, подготовка. А там он позвонил, и буквально
Известие о гибели сообщил сослуживец Ивана — позвонил жене.
— Нина плакала, истерика была. Я в тот день шел с работы. Как раз погода такая плохая была, дождь... И вот иду я с работы, темно. И вижу, что моя супруга куда-то бежит. Я говорю: «Ты куда?» А она в слезах, говорит: «Ваня погиб». А у меня было предчувствие, что он погибнет в этот день. Так странно было, есть песня такая «Потеряли пацана». Он в воскресенье погиб, узнали мы в понедельник вечером. А у меня с воскресенья эта песня в голове как пластинка крутилась: «Потеряли пацана, потеряли пацана». И всё.
Тесть погибшего военного признаётся, что сам приехал с Украины с женой и дочерью. И принимается рассуждать о том, что происходит сейчас.
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— Мы сами с Украины. И когда вся эта ***ня началась в 2014 году, у нас постоянно были разговоры про засилье бандеровской власти. И так вот Ваня решил, что не должно быть такого на Украине. У него тоже там родственники по деду в Мариуполе были. Они все сюда приехали. Так что мы с Украиной кровно связаны. Я тоже в Харькове жил. И вот так получилось, что зять под Харьковом погиб...