«Потеряли пацана»: история молодого отца, который ушел на СВО вопреки уговорам семьи и погиб

Что произошло с Иваном и как его близкие переживают потерю — смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.



— Когда это всё началось, он со своими знакомыми ребятами, которых направили на спецоперацию, связь держал по телефону и однажды сказал: «Мои ребята там, я тоже поеду туда», — вспоминает Сергей Шкроба, тесть погибшего мужчины.

