Демобилизация с подвохом: военкомат попытался оспорить возвращение со службы многодетного фермера

При этом в аппарате омбудсмена в ответ на наш запрос сообщили, что жалоба будет рассмотрена, но на положение Евгения Курчатова, равно как и других многодетных отцов, возвращенных домой, это не повлияет.

Предсказуемый шаг

Юрист по делам призывников Алексей Табалов считает такой шаг военкомата ожидаемым:

— В комментарии для вашей предыдущей публикации я уже говорил, что требование суда к призывной комиссии не вполне понятное и может быть оспорено в ходе апелляции, — объясняет он. — Решение должно было касаться вопроса, уволить ли Евгения Курчатова из Вооруженных сил или нет. И да, если военкомату удастся отменить первоначальное решение суда, фермера могут вернуть в войсковую часть. Чтобы этого не произошло, Евгения Курчатова должны уволить из рядов Вооруженных сил приказом командования. Если этого не случилось, риски возобновления его мобилизации существуют.