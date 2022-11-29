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Спецоперация на УкраинеПроблема

Демобилизация с подвохом: военкомат попытался оспорить возвращение со службы многодетного фермера

Дело Евгения Курчатова из села Могильное пересмотрели после решения суда, но военком подал апелляцию

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Евгений Курчатов и его жена Татьяна в дни после рождения третьей дочери

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В начале ноября вернулся домой многодетный фермер Евгений Курчатов, за которого вступилась вся деревня. Но недолго радовалась семья: военкомат Челябинской области подал апелляционную жалобу на решение суда, позволившее демобилизовать отца трех дочерей. История 40-летнего фермера вызвала большой отклик читателей, в том числе из-за невероятного по масштабам хозяйства, которое он тянул на пару с женой. Теперь же, говорят юристы, главу семейства снова могут отправить в часть. Мы попытались разобраться, в чем логика такого шага и какова вероятность отмены решения о призыве на службу.

3 ноября 2022 года: Евгений с дочерьми сразу после демобилизации

3 ноября 2022 года: Евгений с дочерьми сразу после демобилизации

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Евгений был ролевой моделью «возвращенца»: помимо многодетности, солидного (для солдата) возраста и важности для села в его пользу было решение суда Октябрьского района, который постановил пересмотреть решение призывной комиссии с учетом указания Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 года. Оно в числе прочего давало отсрочку от мобилизации для отцов троих детей. Попутно на уровне правительства Челябинской области шла работа по составлению списков военнослужащих для получения отсрочки. С момента решения суда и до фактического возврата Евгения Курчатова домой прошло более двух недель, но всё же казалось, что результат достигнут. Семья передавала большое спасибо всем, кто помогал им в этом вопросе и сопереживал.

У семьи огромное хозяйство: только скота — более 150 голов

У семьи огромное хозяйство: только скота — более 150 голов

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Частичная демобилизация

Но в середине ноября военный комиссариат Челябинской области подготовил апелляционную жалобу на упомянутое выше решение, требуя отменить его. Ее должны рассмотреть в Челябинском областном суде. Жалоба подписана военным комиссаром региона Андреем Максуровым, а в обосновании указано две основные причины. Первая: указание Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 года является ведомственным документом и носит рекомендательный характер для военкоматов. Второе: оно вышло 4 октября и не имеет обратной силы, тогда как решение призывной комиссии о мобилизации Евгения Курчатова вынесено ранее, 24 сентября.

Сторона самого Евгения Курчатова с такой постановкой вопроса не согласна и направила в суд отзыв, указывая, в частности, что указание Генштаба ВС РФ не носит рекомендательного характера. В нем четко указано: отсрочка предоставляется гражданам с тремя детьми на основании списка документов, который семья Евгения Курчатова предоставила во всех необходимые инстанции. Военнослужащий был включен в список граждан, подлежащих демобилизации, направленный командованию Центрального военного округа: в распоряжении редакции есть копия уведомления об этом от аппарата уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко.

При этом в аппарате омбудсмена в ответ на наш запрос сообщили, что жалоба будет рассмотрена, но на положение Евгения Курчатова, равно как и других многодетных отцов, возвращенных домой, это не повлияет.

Предсказуемый шаг

Юрист по делам призывников Алексей Табалов считает такой шаг военкомата ожидаемым:

— В комментарии для вашей предыдущей публикации я уже говорил, что требование суда к призывной комиссии не вполне понятное и может быть оспорено в ходе апелляции, — объясняет он. — Решение должно было касаться вопроса, уволить ли Евгения Курчатова из Вооруженных сил или нет. И да, если военкомату удастся отменить первоначальное решение суда, фермера могут вернуть в войсковую часть. Чтобы этого не произошло, Евгения Курчатова должны уволить из рядов Вооруженных сил приказом командования. Если этого не случилось, риски возобновления его мобилизации существуют.

По словам жены Евгения Татьяны Курчатовой, информации о том, уволен ли ее муж из Вооруженных сил, пока нет:

— У него на руках нет ни военного билета, ни каких-либо других документов, — рассказывает она. — В Троицке нам говорили, что позвонят и отдадут военный билет, но пока не звонят, так что мы не знаем. Может быть, он еще не уволен. Конечно, мы теперь как на иголках.

Каков нынешний статус отцов троих детей?

Если коротко — неопределенный. Сразу после объявления частичной мобилизации Министерство обороны РФ разъяснило, что отсрочка предоставляется отцам четырех и более детей, а также отцам трех детей, если супруга находится на 22-недельном (и более) сроке беременности.

Но уже к концу сентября о необходимости отсрочки для отцов троих детей стали говорить всё чаще: уезжая, они оставляли большую семью, что во многих случаях было критичным. Власти заговорили о некоем «жесте доброй воли», но его юридический статус оставался туманным. В Челябинской области попросили Министерство обороны закрепить статус многодетных отцов и стали составлять списки тех, кто подлежит демобилизации (в них попал и Евгений Курчатов). В течение октября просочилась информация об указании Генштаба ВС РФ от 4 октября, но документ имел пометку «Для служебного пользования», что осложняло использование его в качестве аргументации в момент призыва.

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Для основательного решения проблемы нужен федеральный закон, но он забуксовал в Госдуме еще в начале октября. В течение осени удалось вернуть домой несколько многодетных отцов, но процесс зачастую требовал «ручного управления», поскольку четкого законодательного механизма нет до сих пор. Это оставляет пространство для судебного оспаривания демобилизации таких военнослужащих, ведь с точки зрения буквы закона отсрочка для них не действует. А жесты доброй воли зависят от того, в каком настроении эта воля сегодня.

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