Как три капли воды! История неразлучных тройняшек, которых могут отличить только родители (а у вас получится?)

Тройняшки признались нашим коллегам из Е1.RU, что в такой схожести есть и плюсы, и минусы: излишнее внимание надоедает и даже мешает, поэтому Лера, Соня и Настя стараются не носить одинаковые вещи. С другой стороны, они всегда могут поменяться кофтами и юбками — ведь у них один размер одежды — или помочь друг другу, если кто-то заболел. Так девушки делали в школе. Кстати, окончили они ее на одни пятерки.