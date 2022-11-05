Как три капли воды! История неразлучных тройняшек, которых могут отличить только родители (а у вас получится?)
Девушки всё и всегда делают вместе — они даже поступили на один факультет
Валерия, Соня и Анастасия Валиевы — тройняшки из Свердловской области. Совсем недавно они переехали в Екатеринбург и втроем поступили в юридический университет, став местными звездами. Сестры притягивают взгляды окружающих, а одногруппники практически каждый день пытаются отгадать, кто есть кто. Пожалуй, единственный человек, который наверняка различает девушек, — это их мама.
Как они пользуются своей похожестью? И почему решили поступить на один факультет? Смотрите в видеоистории, которая опубликована чуть выше.
Тройняшки признались нашим коллегам из Е1.RU, что в такой схожести есть и плюсы, и минусы: излишнее внимание надоедает и даже мешает, поэтому Лера, Соня и Настя стараются не носить одинаковые вещи. С другой стороны, они всегда могут поменяться кофтами и юбками — ведь у них один размер одежды — или помочь друг другу, если кто-то заболел. Так девушки делали в школе. Кстати, окончили они ее на одни пятерки.
— Однажды я заболела, в классе были только Лера и Настя. На литературе у нас проверяли пересказ произведения, которое девочки не успели прочитать, поэтому не смогли бы пересказать, — рассказывала E1.RU старшая сестра Соня Валиева. — И, когда попросили Леру пересказать, Лера не выходила, и учительница сказала: «А, ну Лера болеет, значит», — хотя болела я. Она поверила. [В школе] преподаватели шутили, что просят прощения у нас за то, что не подготовились к нашему приходу: не приобрели тройную парту.
Почитайте большое интервью с тройняшками. У девушек практически всё общее: друзья, хобби и даже задания, ведь они втроем учатся в одной группе. Они продолжили семейную династию: мама, папа и дедушка сестер — тоже юристы.
Живут девушки в общежитии вуза — правда, не втроем. В комнате всего две кровати, поэтому одну из сестер отправили к соседям. Пока тройняшки привыкают к жизни в новом городе и к университету, а в свободное время любят втроем кататься на велосипедах, рисовать, фотографировать друг друга и монтировать разные видео.