«На днях его собираются отправить на фронт». Как многодетная семья бьется за возвращение своего отца домой

— Мы, когда забирали мужа, сразу показали документы на детей. Но тогда в этом никто разбираться не стал.



До недавнего времени Бугров трудился соцработником. Наблюдал и ухаживал за пожилыми бабушками и дедушками. Получал на работе 55 тысяч рублей. Анастасия сидела в декрете после рождения третьего ребенка.



— В военкомате после вопросов мужа ему сказали: «Да вы что, у нас же президент озвучил, что все кредиты будут приостановлены и все такое».

Незадолго до мобилизации Бугровы взяли ипотеку на пять лет. Купили однушку, за которую Анастасия каждый месяц должна платить банку почти 12 тысяч рублей. Сейчас ее основной доход — декретные. За третьего она получает 9300 рублей декретных и надбавку в 30% от оплаты ЖКХ. Позднее многодетная мама попыталась оформить кредитные каникулы, положенные семьям мобилизованных. Здесь возникли трудности.

