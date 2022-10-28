«На днях его собираются отправить на фронт». Как многодетная семья бьется за возвращение своего отца домой
Несчастная супруга получила 11 отписок, но пока не может добиться справедливости
В Бору Нижегородской области мобилизовали отца троих детей — 32-летнего Александра Бугрова. Он был единственным кормильцем в семье. Его жена Анастасия сейчас в декрете. Несколько недель назад Анастасии удалось добиться отсрочки для супруга. Но из-за путаницы в воинской части вернуть мужа оказалось не так-то просто. Сейчас уже вообще ей сообщают, что вместо того, чтобы отправить Бугрова домой, его отправляют на фронт. Свою историю многодетная мама рассказала NN.RU.
«Никто разбираться не стал»
Александра Бугрова мобилизовали 24 сентября. На сборы перед отправкой дали всего четыре часа. Семья успела купить только продукты на двое суток.
— Сообщили, что отправляют в Брянскую область, в Клинцы. Муж возмутился: «На что будет жить моя семья?» — рассказывает супруга мобилизованного Анастасия.
Будущий многодетный папа служил в 2011 году водителем в роте охраны. После демобилизации познакомился с Настей. В 2013 году они поженились. Сейчас Александру 32 года. У пары трое детей. Младшему — четыре месяца. Старшим сестренкам, одной — семь, другой — четыре годика. Что называется, мал мала меньше.
— Мы, когда забирали мужа, сразу показали документы на детей. Но тогда в этом никто разбираться не стал.
До недавнего времени Бугров трудился соцработником. Наблюдал и ухаживал за пожилыми бабушками и дедушками. Получал на работе 55 тысяч рублей. Анастасия сидела в декрете после рождения третьего ребенка.
— В военкомате после вопросов мужа ему сказали: «Да вы что, у нас же президент озвучил, что все кредиты будут приостановлены и все такое».
Незадолго до мобилизации Бугровы взяли ипотеку на пять лет. Купили однушку, за которую Анастасия каждый месяц должна платить банку почти 12 тысяч рублей. Сейчас ее основной доход — декретные. За третьего она получает 9300 рублей декретных и надбавку в 30% от оплаты ЖКХ. Позднее многодетная мама попыталась оформить кредитные каникулы, положенные семьям мобилизованных. Здесь возникли трудности.
11 отписок
— У меня лежит 11 отписок, — рассказывает Анастасия Бугрова.
Бороться за возвращение мужа она начала сразу же после его мобилизации. Писала в прокуратуру, уполномоченному по правам человека, президенту. Но тогда отсрочка распространялась лишь на отцов с четырьмя детьми. В ответах повторялось, что отсрочка мужу Анастасии не положена (есть в распоряжении редакции NN.RU).
— 4 октября я пришла за справкой в военкомат. Хотела получить справку хотя бы для банка, чтобы у меня была приостановка по ипотеке, — рассказывает Анастасия. — А в военкомате меня уверили: «Ваш муж 6–7 октября будет возвращен домой». Я на радостях убежала. Все, сидим, ждем мужа.
Однако ни в указанные в военкомате дни, ни позднее, как рассказывает Анастасия, ее муж так и не вернулся.
— В итоге мы узнали, что мужу, действительно, была найдена замена. Но человека, который должен был заместить моего мужа, отправили по ошибке в соседнюю часть. То есть, он даже не доехал до места назначения.
Спустя пару недель после этого, рассказывает Анастасия, была еще одна попытка. Также подобрали замену. Однако, по непонятным для Бугровых причинам, никто опять не приехал.
Без замены руководство войсковой части, со слов Анастасии, не хочет возвращать многодетного папу семье.
— Командование требует приказ, на основании которой будет уволен мой муж. Военком ссылается на указание Генштаба о возвращении мобилизованных многодетных. В части отвечают, что этого, мол, недостаточно.
«Мужа нет три недели, а детям хочется есть каждый день»
Пока муж в войсковой части, Анастасия пытается оформить отсрочку по ипотеке и льготы. Для этого нужна справка из военкомата. Ее многодетной выдавать пока не торопятся.
— Эти льготы только для семей мобилизованных, — воспроизводит Анастасия диалог в военкомате.
— А разве мы к ним не относимся?
— Так ваш муж будет возвращен домой.
— Мужа уже нет три недели... Где три, там и месяц. А есть нам каждый день хочется. У меня пособие было 9300 рублей на тот момент. Я пособие получаю на третьего ребенка. На двух старших я не получаю ни рубля.
К моменту написания материала Александра Бугрова нет уже больше месяца — на карту, выданную в армии, пришли 3226 рублей и 40 копеек (скриншот истории начислений в распоряжении редакции NN.RU). Вероятно, считают Бугровы, это денежное довольствие за службу. Других выплат Александр пока от государства не получал. Ранее, 19 октября, Путин заявлял, что каждый мобилизованный будет получать по 195 тысяч в месяц.
Зато несколько дней назад Анастасия узнала, что ее мужа в скором времени все-таки собираются отправить... нет, не домой, а на фронт.
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— Я 24 октября разговаривала с уполномоченным по правам человека Нижегородской области. Они сказали, что, помимо вашего мужа, там еще двое комиссованных. Мы их будем возвращать. Но к обеду мне уже стало известно, что мужа забирают на специальную военную операцию.
Пока отправку части, в которой находится Бугров, перенесли. Но семья ожидает, что это может произойти уже завтра или послезавтра.
NN.RU направил запрос в правительство региона, чтобы уточнить судьбу Бугрова.
— Я бьюсь как рыба об лед. Меня никто не слышит, — говорит Анастасия.
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