«У меня забрали всё — руки, ноги»: жена мобилизованного водителя скорой, мать троих детей, борется за возвращение мужа
Ксения Кузнецова осталась в недостроенном доме и с массой проблем
Никите Кудрявцеву из Ярославской области 31 год. Еще пару недель назад он работал водителем скорой помощи, строил дом и воспитывал троих детей вместе с женой —
После того как ее мужа забрали, на хрупкие плечи Ксении легли все бытовые проблемы, которые пара решала вдвоем. Работа, воспитание троих детей и ремонт в недостроенном доме. Как с ними справляться — женщина не представляет. Она отчаянно борется за возвращение Никиты домой и пишет во всевозможные инстанции, в ответ получая лишь сухие чиновничьи отписки. В материале 76.RU — частичная мобилизация глазами многодетной матери из глубинки.
Жизнь с детьми в поле
Ксюша с детьми живет в крохотной деревеньке Кондрево в Некрасовском районе, что примерно в 40 минутах езды по разбитым дорогам от Ярославля. Дом Ксении расположен в конце одной из петляющих деревенских улиц. Как говорит она сама — «в поле».
По сути так и есть — двухэтажный, ничем не огороженный коттедж возвышается над зарослями высокой травы. К дому ведет вытоптанная тропинка. Стройная темноволосая Ксюша встретила нас на крыльце. Она подняла уставшие глаза и предупредила:
— У нас электричество буквально пару часов назад отключили, в доме темнотища.
— Зато у вас там весело, — заметили мы, услышав детский гомон и смех из-за стены еще на подходе к входной двери.
— Это уж точно, — тут губы Ксении растянулись в улыбке.
Три любопытные головы высунулись из-за стены. Две мальчишеских — это
— Она у нас — папина дочка. Наша долгожданная принцесса, — со смешком объяснила Ксения.
В это время ее младший брат Дима принес черепаху — ему очень хотелось показать своего питомца гостям.
Въехали в дом пару месяцев назад
Собственный дом был заветной мечтой Ксюши и Никиты. Раньше семья жила в соседнем селе — Вятском. Сначала на съеме, а потом и у родителей.
— Меня муж сюда привез и показал куст, — предалась Ксюша теплым воспоминаниям. — Сказал: «Видишь куст? Там будет наш участок». Так и вышло. Пока строился дом, мы жили у родителей и вкладывались в него. Когда здесь появилось всё более-менее необходимое для жизни, то въехали сюда с детьми. Здесь у них у каждого своя спальня на втором этаже, места всем хватает.
Более-менее необходимым для жизни оказались гипсокартоновые стены, строительная крошка на полу, какие-то паллеты, накрытые тряпкой, вместо кухонных шкафов. Повестка перечеркнула планы семьи по обустройству дома — оно было в разгаре.
— Мужа забрали и оставили нас без помощи и какого-то дальнейшего существования.
Забрали одним днем
Никита служил в армии 11 лет назад. Последние полгода он работал водителем на скорой помощи от станции в Заволжском районе Ярославля. Семья была уверена, что мужчина получит бронь, но этого не произошло.
— Его забрали одним днем. Не то, чтобы повестку вручили за пару дней. Нет, вручили, сказали: всё, завтра с вещами едем. Отсрочку он не получил. Пришли из администрации и сказали, что там лежит повестка для Никиты. Это было 10 октября. Он позвонил на работу и спросил, что ему делать, поскольку 11 октября ему нужно было выходить на сутки. Ему дали копию трудового договора и отправили в некрасовский военкомат с расчетом на то, что ему дадут отсрочку. Но ему сказали, что они это не рассматривают и что это просто бумажка. И 12 октября мы поехали к военкомату с вещами, его сразу забрали, — вспоминает Ксения. — Как таковой там медкомиссии не было. У него больная спина, так там ничего не спросили по этому поводу и не сказали. Осмотрели только на наличие татуировок и взяли тест на коронавирус.
В Департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области дали комментарий по поводу брони для водителей скорой помощи. Там объяснили, что этим занимается военный комиссариат
— Бронирование сотрудников организации проводит военкомат согласно перечню должностей, подлежащих бронированию, — сообщили в региональном депздраве. В действительности бронью занимается работодатель. С военкоматом эту бронь согласовывают.
Ксюша созванивается с мужем и даже один раз съездила к нему в учебный центр — передать вещи. Он переживает за семью не меньше, чем семья за него.
— Он хочет домой. Говорит: «Я не боюсь идти воевать, мне страшно за то, как вы здесь будете». Он понимает, что я одна. Его мама уже на пенсии, чем может — поможет, конечно. Но опять же, в силу ее возможностей, это будет трудно. Моя мама живет далеко. Я осталась одна, — опускает взгляд Ксения.
На мобилизацию Никиты пришлось потратиться. Семья купила минимальный набор из того, что понадобится резервисту. И это еще не конец.
— Мы пошли закупаться, когда у нас были, грубо говоря, последние пять тысяч в кармане. То есть у меня что-то оставалось на проживание с детьми и на то, чтобы одеть его. Купили самое необходимое — термобелье, носки, трусы, что-то для ухода за собой, телефон. Он говорит: «Мне больше ничего не надо». Но опять же, когда я приехала к нему, он дал список и перечислил всё, что нужно. Сказал, что если его отправят дальше, список будет больше. Потому что много чего не достает. Им выдали балаклавы, коврики. Сказали, что по прибытию будут выданы аптечки и спальные мешки. До сих пор ничего нет. Он говорит: «Ты понимаешь? Ты должна будешь мне это приобрести». Опять же, на что? Как? — сокрушается Ксения.
«Помочь мне некому»
От мыслей о будущем Ксюшу бросает в дрожь. Она просто не понимает, как вести быт в одиночку. Успевать по утрам отвозить детей в сады и школу, находящиеся в соседнем поселке, и при этом вовремя приехать на работу в Ярославль. На смене в магазине многодетная мать должна быть к семи утра.
— Школа и садик находятся в Вятском, в паре километров отсюда. Летом их еще можно довести по сухой погоде. Я бы отправила даже со старшим сыном, понадеявшись, что он их доведет. Но зимой это будет нереально. Если они летом идут до садика час, а их еще собрать надо. А я уезжаю в 6 часов на работу, мне к семи уже нужно быть там. Приеду я только вечером — как они здесь будут без меня? Оставлять маленьких детей в доме очень страшно. Без присмотра, — сокрушается Ксения. — С мужем у нас был налажен график. Он работал сутки/трое, и у меня был график два/два. Когда он был на работе, отводила я и забирала я. Потом он возвращался, отводил и забирал их. Помочь мне некому.
Ксюша мельком глянула в окно. Вспомнила еще об одной проблеме, с которой без мужа женские руки вряд ли смогут справиться:
— У нас здесь даже нет дороги, почва глинистая. Она никогда не чистилась, мы сами этим занимались. Мой дядя приезжал, пытались дорогу своими силами поднять. Уплывем наверное, вместе со всем этим в речку. Тем более у нас последний дом на улице, никто здесь этим не занимается. Я не представляю, как буду отчищать снег от дома, идти через это поле. Я просто не знаю. Мы обращались к властям, говорили, что нам нужна дорога. Но никто ничего не делает.
«По документам — он отец двоих»
После того как Никиту забрали, Ксюша обращалась во всевозможные инстанции, чтобы его забрать. Она пыталась объяснить, что остается совсем одна с тремя маленькими детьми на руках. Но из-за того, что официально Никита отец лишь двух младших, в кабинетах перед его женой равнодушно разводят руками.
— Мой старший сын от первого брака. Не было нужды усыновлять его. Был разговор, но мы не рассматривали это как необходимость. Ваня воспринимает Никиту — он папа. Хоть он и знает родного отца, он его отцом не считает. Никита растил его с трех лет. Любит всех одинаково. Я съездила куда только можно — во все инстанции обращалась, — признаётся Ксения.
«Мы тебе ничем помочь не можем»
При вопросе о том, как Ксюша планирует поступать с ремонтом, она лишь грустно улыбается и признаётся: пока на это нет ни денег, ни лишних рук. Хотя работы действительно много — в первую очередь нужно обустроить ванную комнату и провести отопление на второй этаж. Иначе в детских комнатах зимой будет холодно.
— Мы не успели провести отопление на втором этаже. Пока он прогревается от первого, но зимой-то будет холодно. Я еще даже не думала, как я буду делать это дальше. Помочь мне некому. Нанимать кого-то? Нужны средства. Сейчас их нет вообще. Такое ощущение, что меня лишили просто всего, — тут Ксюша бессильно разрыдалась. Сидящая у нее на руках Варя уткнулась лбом в подбородок матери.
Я понимаю сейчас, что я осталась совершенно одна с тремя детьми на руках и я должна вынести это всё на себе. Не имея ничего в принципе. Да, у меня есть крыша над головой, но мне много чего не хватает в доме, чтобы мы жили нормально. Запланировано было совсем другое, сейчас мне будто обрезали всё и сказали: живи как хочешь. Это твои проблемы, что сын от другого человека. Мне везде отказывают. Везде мне говорят: «А что мы сделаем? По закону это не его ребенок. Мы ничем тебе помочь не можем».
— Что мне нужно сделать? Отдать их в детдом, что ли? Я не понимаю, как жить дальше, как водить их в садик, как ездить на работу? Всё обрезали, я просто в глухом лесу живу одна, и со мной дети рядышком. Мне очень страшно, — утерла слезы Ксюша.
Остро стоит и финансовый вопрос. Детям скоро нужно будет покупать новую одежду. В Ярославской области обещали поддержать семьи мобилизованных запасников — они могут не платить за детский сад и горячее питание в школах. Но Ксения признаётся — это не сильно поможет:
— Я не могу сказать, что не заплатила бы детям за садик. Сейчас их нужно будет собирать на зиму. Платежки за коммуналку будут приходить большие. У нас ведь всё от электричества работает. А сын у меня в школе и так бесплатно получает горячее питание, так как семья многодетная. Так что мне от такой помощи ни горячо, ни холодно.
«А когда папа приедет?»
Маленькой Варе 19 октября исполнилось пять лет. Главный подарок для нее — возвращение отца.
— У меня маленькая очень впечатлительная. Она папина дочь. Когда я родила, Никита ее с рук не спускал. Она без него не может. У нас каждый день истерики, слезы. «А где папа? Привезите мне папу», — вытирает мокрые глаза Ксюша. — Говорит: «Привезите мне папу на день рождения. Папа выйдет из коробки с шариками и будет мне подарком на завтра».
Глаза сидящей на руках у мамы девочки округлились, а губы задрожали. Казалось, малышка собирала всю волю в свой крохотный кулачок, чтобы не заплакать. Но по щекам девочки непроизвольно скатились крупные капли.
Когда мы прощались, к выходу подбежала Варя. Она обхватила полы пальто крохотными ручками и, широко раскрыв большие глаза, нерешительно спросила:
— А вы вернете мне папу? Когда он приедет?
Что мы могли сказать ей в ответ?
Редакция 76.RU просит прокуратуру Ярославской области рассматривать этот материал как обращение с целью проверки законности призыва на военную службу и причин отсутствия бронирования для сотрудника скорой помощи.
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