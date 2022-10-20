«У меня забрали всё — руки, ноги»: жена мобилизованного водителя скорой, мать троих детей, борется за возвращение мужа

«Помочь мне некому»

От мыслей о будущем Ксюшу бросает в дрожь. Она просто не понимает, как вести быт в одиночку. Успевать по утрам отвозить детей в сады и школу, находящиеся в соседнем поселке, и при этом вовремя приехать на работу в Ярославль. На смене в магазине многодетная мать должна быть к семи утра.

— Школа и садик находятся в Вятском, в паре километров отсюда. Летом их еще можно довести по сухой погоде. Я бы отправила даже со старшим сыном, понадеявшись, что он их доведет. Но зимой это будет нереально. Если они летом идут до садика час, а их еще собрать надо. А я уезжаю в 6 часов на работу, мне к семи уже нужно быть там. Приеду я только вечером — как они здесь будут без меня? Оставлять маленьких детей в доме очень страшно. Без присмотра, — сокрушается Ксения. — С мужем у нас был налажен график. Он работал сутки/трое, и у меня был график два/два. Когда он был на работе, отводила я и забирала я. Потом он возвращался, отводил и забирал их. Помочь мне некому.