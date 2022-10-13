Дожила до 100 лет ради правнука: 11 фото, которые трогают до слёз, — эти бабушки и дедушки впервые видят своих внуков

Отвлечемся от тревожной новостной повестки на добрые и вечные ценности. Фотографии позволяют нам запомнить самые дорогие сердцу моменты в жизни. Наши коллеги из Wday.ru собрали подборку бабушек и дедушек, которые впервые увидели и взяли на руки своих внуков — эти фото растрогают вас до слёз.



Этой бабушке 101 год. На фото запечатлена ее первая встреча с правнуком, которому всего 13 дней. Что может быть трогательнее, чем этот момент.