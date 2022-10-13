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Обзор

Дожила до 100 лет ради правнука: 11 фото, которые трогают до слёз, — эти бабушки и дедушки впервые видят своих внуков

Родители малышей запечатлели, возможно, самые важные кадры для семейного фотоальбома

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На этом фото 92-летняя бабушка впервые встретилась со своей двухдневной внучкой. Жизнь приходит и уходит, но эти моменты всегда прекрасны

На этом фото 92-летняя бабушка впервые встретилась со своей двухдневной внучкой. Жизнь приходит и уходит, но эти моменты всегда прекрасны

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Отвлечемся от тревожной новостной повестки на добрые и вечные ценности. Фотографии позволяют нам запомнить самые дорогие сердцу моменты в жизни. Наши коллеги из Wday.ru собрали подборку бабушек и дедушек, которые впервые увидели и взяли на руки своих внуков — эти фото растрогают вас до слёз.

Этой бабушке 101 год. На фото запечатлена ее первая встреча с правнуком, которому всего 13 дней. Что может быть трогательнее, чем этот момент.

Дожила до 100 лет и наконец увидела правнука

Дожила до 100 лет и наконец увидела правнука

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А эта прабабушка впервые встретилась со своей правнучкой. Посмотрите, сколько неподдельного счастья в ее глазах.

Детская неожиданность

Детская неожиданность

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Малышу всего 3 дня, но он уже совершил важное знакомство со своей бабушкой. Эмоции от встречи не передать словами.

Наверное, все бабушки целуют детям руки, это их коронный прием

Наверное, все бабушки целуют детям руки, это их коронный прием

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А тут пожилая пара, кажется, нашла себе новое занятие на ближайшие 18 лет

А тут пожилая пара, кажется, нашла себе новое занятие на ближайшие 18 лет

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В суете дней мы часто забываем о самом важном, наверняка в каждом семейном архиве найдутся такие фото, пересмотрите их и позвоните своим близким.

А этот дедуля немного растерян, но мы верим, что он соберется и примет участие в воспитании своих правнуков.

Вот так счастье привалило

Вот так счастье привалило

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Среди них, например, «ты должен защищать маму / бабушку, заботиться о ней».

По мнению психолога Инны Тлиашиновой, родителю важно помнить, что ребенок ему ничего не должен. А уж тем более не может дать защиту. В здоровом контакте родитель отдает свою любовь просто так, а ребенок принимает ее и передает дальше.

— Не играйте в игру «Позаботься о маме / папе». Родители должны давать, а не брать. Когда ребенок начинает заботиться о родителях, то в дальнейшем его фокус внимания будет смещен на своих родителей, а не на свою семью и своих детей. Это не сделает никого счастливым, — считает специалист.

Такое счастье не сыграешь — мы рады за этого малыша

Такое счастье не сыграешь — мы рады за этого малыша

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Новоиспеченный дедушка пытается рассмотреть внука как можно внимательнее. Желаем ему долгих лет жизни и счастливого общения с малышом.

Счастливый дедушка не смог сдержать слёз

Счастливый дедушка не смог сдержать слёз

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Мы часто готовим материалы для родителей, редакция собрала инструкцию, какие вещи никогда нельзя делать при детях.

Если вы хотите вырастить успешного человека, нельзя обвинять ребенка в своих бедах и бедах семьи.

Часто это происходит неосознанно, какой взрослый в здравом уме будет обвинять трехлетку в своих бедах. Многие не верят в силу фраз, сказанных в запале и сгоряча: «Я тебя ненавижу», «Ты мне всю жизнь испортил», «Я больше люблю твоего братика / сестренку», «Если бы не ты…», «Мы тебя больше не любим», «Мне стыдно за тебя», «Ты позор нашей семьи», «Я тебе лучшие годы отдаю, а ты…», «Оставь меня в покое» и т. д. Эти слова надолго останутся в памяти ребенка, он запомнит, что в тягость вам и вы устали от общения с ним.

Дети, которым часто так говорят, со временем понимают, что обращаться к родителю за поддержкой бессмысленно. Такая установка сохранится у них и во взрослой жизни.

Даже если ваши близкие болеют, позаботьтесь о том, чтобы они смогли познакомиться с внуками и видеть их чаще

Даже если ваши близкие болеют, позаботьтесь о том, чтобы они смогли познакомиться с внуками и видеть их чаще

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Если вы тоже недавно стали родителями и всё еще думаете, как назвать своего малыша, мы подготовили для вас топ-10 необычных и красивых детских имен, которые приносят удачу.

Дедушки счастливы внукам не меньше, чем бабушки

Дедушки счастливы внукам не меньше, чем бабушки

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Редакция «Городских порталов» желает всем бабушкам и дедушкам здоровья и долголетия в кругу близких людей

Редакция «Городских порталов» желает всем бабушкам и дедушкам здоровья и долголетия в кругу близких людей

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Самая молодая бабушка


Недавно авторы 72.RU рассказали историю Лилии Максимовой. Ей 34 года и она уже....бабушка. Ее сын стал отцом в 9-м классе.

Весть подросток сообщил родным, стоя на пороге дома и крепко держась за ручку дверей. Парень был уверен, что через мгновение после того, как он скажет о своем будущем ребенке, придется убегать. Однако реакция мамы оказалась спокойнее. Она лишь улыбнулась, задала на всякий случай еще пару вопросов и глубоко вздохнула. Мешать счастью юных влюбленных школьников, которые неожиданно готовились стать родителями, никто не стал. Сейчас 16-летняя мама и сын Лилии Максимовой продолжают учиться в школе, готовиться к ЕГЭ и, пожалуй, самому главному в жизни экзамену — искусству быть мамой и папой.

Спокойно принять новость о том, что ее сын-подросток будет папой, а она в свои 30 с хвостиком — бабушкой, помогло и то, что женщина сама стала мамой довольно рано. Лилия училась в школе, когда встретила первого мужа. Под Новый год она почувствовала себя неважно, пришлось обращаться к врачу — так и выяснилось, что под сердцем она носит малыша. Избавляться от ребенка родители не стали. А ЕГЭ она писала уже с огромным животом, так как была уже на пятом месяце беременности.

До этого мы рассказывали про мужчину, который в 40 лет успел стать дважды дедушкой. Правда, героем 72.RU он стал по другому поводу — из-за необычной истории своего рождения (появился на свет в самолете).

Еще одна героиня стала звездой интернета. Речь идет о 65-летней женщине, ставшей самой сексуальной бабушкой в мире.

Что еще почитать:

  1. «Ультразвук загорелся, и повсюду бились сердца»: как живет семья с пятерняшками — их папа попал в Книгу рекордов Гиннесса.
  2. Деньги на детку: наш редактор посчитала, во сколько обходится ей в месяц дошкольник (вы удивитесь).
  3. «Вырастила себе подругу»: пять красивых мам и дочек, которые выглядят как сестры, — взгляните на них.

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