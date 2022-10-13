Дожила до 100 лет ради правнука: 11 фото, которые трогают до слёз, — эти бабушки и дедушки впервые видят своих внуков

Отвлечемся от тревожной новостной повестки на добрые и вечные ценности. Фотографии позволяют нам запомнить самые дорогие сердцу моменты в жизни. Наши коллеги из Wday.ru собрали подборку бабушек и дедушек, которые впервые увидели и взяли на руки своих внуков — эти фото растрогают вас до слёз.
Этой бабушке 101 год. На фото запечатлена ее первая встреча с правнуком, которому всего 13 дней. Что может быть трогательнее, чем этот момент.
А эта прабабушка впервые встретилась со своей правнучкой. Посмотрите, сколько неподдельного счастья в ее глазах.
Малышу всего 3 дня, но он уже совершил важное знакомство со своей бабушкой. Эмоции от встречи не передать словами.
В суете дней мы часто забываем о самом важном, наверняка в каждом семейном архиве найдутся такие фото, пересмотрите их и позвоните своим близким.
А этот дедуля немного растерян, но мы верим, что он соберется и примет участие в воспитании своих правнуков.
Недавно мы рассказывали о 9 популярных фразах взрослых, которые нельзя говорить мальчикам.
Среди них, например, «ты должен защищать маму / бабушку, заботиться о ней».
По мнению психолога Инны Тлиашиновой, родителю важно помнить, что ребенок ему ничего не должен. А уж тем более не может дать защиту. В здоровом контакте родитель отдает свою любовь просто так, а ребенок принимает ее и передает дальше.
— Не играйте в игру «Позаботься о маме / папе». Родители должны давать, а не брать. Когда ребенок начинает заботиться о родителях, то в дальнейшем его фокус внимания будет смещен на своих родителей, а не на свою семью и своих детей. Это не сделает никого счастливым, — считает специалист.
Новоиспеченный дедушка пытается рассмотреть внука как можно внимательнее. Желаем ему долгих лет жизни и счастливого общения с малышом.
Мы часто готовим материалы для родителей, редакция собрала инструкцию, какие вещи никогда нельзя делать при детях.
Если вы хотите вырастить успешного человека, нельзя обвинять ребенка в своих бедах и бедах семьи.
Часто это происходит неосознанно, какой взрослый в здравом уме будет обвинять трехлетку в своих бедах. Многие не верят в силу фраз, сказанных в запале и сгоряча: «Я тебя ненавижу», «Ты мне всю жизнь испортил», «Я больше люблю твоего братика / сестренку», «Если бы не ты…», «Мы тебя больше не любим», «Мне стыдно за тебя», «Ты позор нашей семьи», «Я тебе лучшие годы отдаю, а ты…», «Оставь меня в покое» и т. д. Эти слова надолго останутся в памяти ребенка, он запомнит, что в тягость вам и вы устали от общения с ним.
Дети, которым часто так говорят, со временем понимают, что обращаться к родителю за поддержкой бессмысленно. Такая установка сохранится у них и во взрослой жизни.
Если вы тоже недавно стали родителями и всё еще думаете, как назвать своего малыша, мы подготовили для вас топ-10 необычных и красивых детских имен, которые приносят удачу.
Самая молодая бабушка
Недавно авторы 72.RU рассказали историю Лилии Максимовой. Ей 34 года и она уже....бабушка. Ее сын стал отцом в 9-м классе.
Весть подросток сообщил родным, стоя на пороге дома и крепко держась за ручку дверей. Парень был уверен, что через мгновение после того, как он скажет о своем будущем ребенке, придется убегать. Однако реакция мамы оказалась спокойнее. Она лишь улыбнулась, задала на всякий случай еще пару вопросов и глубоко вздохнула. Мешать счастью юных влюбленных школьников, которые неожиданно готовились стать родителями, никто не стал. Сейчас 16-летняя мама и сын Лилии Максимовой продолжают учиться в школе, готовиться к ЕГЭ и, пожалуй, самому главному в жизни экзамену — искусству быть мамой и папой.
Спокойно принять новость о том, что ее сын-подросток будет папой, а она в свои 30 с хвостиком — бабушкой, помогло и то, что женщина сама стала мамой довольно рано. Лилия училась в школе, когда встретила первого мужа. Под Новый год она почувствовала себя неважно, пришлось обращаться к врачу — так и выяснилось, что под сердцем она носит малыша. Избавляться от ребенка родители не стали. А ЕГЭ она писала уже с огромным животом, так как была уже на пятом месяце беременности.
До этого мы рассказывали про мужчину, который в 40 лет успел стать дважды дедушкой. Правда, героем 72.RU он стал по другому поводу — из-за необычной истории своего рождения (появился на свет в самолете).
Еще одна героиня стала звездой интернета. Речь идет о 65-летней женщине, ставшей самой сексуальной бабушкой в мире.
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