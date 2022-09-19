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Как живет семья из 10 человек — они ни разу не получали пособия от государства, но считают себя счастливыми

Чтобы не ссориться с соседями, Анчутины с семью детьми и бабушкой недавно перебрались из квартиры в частный дом

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В доме Анчутиных проживает 10 человек

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Семья Анчутиных очень большая даже по меркам многодетных: мама, папа, четверо мальчиков и трое дочек. В частном двухэтажном доме в Октябрьском районе также проживают 95-летняя бабушка и собака породы джек-рассел с щенками. Дети в семье занимаются в музыкальной школе, участвуют в олимпиадах, имеют свои необычные увлечения. Корреспонденты НГС побывали в гостях у Анчутиных и узнали, как воспитать талантливых детей, сколько денег уходит на сборы в школу и как не сойти с ума в такой большой семье.

«Дети не могут быть не шумными»

Двухлетняя Лиза любит цитировать Маршака

Двухлетняя Лиза любит цитировать Маршака

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Вечером большая семья собралась за одним столом за ужином. Сегодня из-за приезда гостей, которые украли у детей маму на полтора часа, на ужин пицца. Накрывали стол в семье мама Людмила и старший сын Тимофей. Как признается сама Людмила, старшие дети — большие помощники.

— Тимофею 14 лет. Тимофей наш универсальный солдат. Он полностью «мамозаменитель». Он может всё, что могу я. Разве что машину водить и находиться в двух местах пока не научился, — рассказывает мама семерых детей.

95-летняя бабушка детей иногда читает внукам сказки

95-летняя бабушка детей иногда читает внукам сказки

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За столом семья собирается постепенно. Сначала папа семейства юрист Артем приводит 95-летнюю бабушку, ветерана войны, которая около 50 лет проработала учителем в школе. На кухню забегают 10-летний Михаил и 8-летний Семен с самодельными световыми мечами. Увлечение мальчиков «Звездными войнами» — это особая тема в семье. Ребята покупают на накопленные деньги фигурки с Дартом Вейдером и делают из картона «Тысячелетнего Сокола» (космический аппарат из вселенной «Звездных войн». — Прим. ред.). Активная 6-летняя Софья прибегает за собакой Зельдой. Двухлетнюю Лизу садят за свой специальный детский стульчик, с которого она начинает рассказывать про зоопарк нашему фотографу. Тимофей приносит полугодовалую Эмму и усаживает ее в детское кресло, откуда девочка оглядывает собравшуюся на кухне толпу. Последним, уже после начала ужина, приходит 12-летний Федор, который учится в лицее в другом конце города и долго добирается до дома.

Анчутины шумные, что неудивительно, если в семье семеро детей. Шум этот радостный, как в аквапарке или на аттракционах. Со всех сторон раздается требовательное: «Мама». Тимофей начал рассказывать анекдот, и все разом подхватили эту тему.

— Первый ребенок: гладим каждую пеленку, полощем игрушку. Второй ребенок: игрушку можно под кипятком облить и соску тоже. Третий ребенок: соску облизала собака, ну пусть они сами разберутся, — подхватывает анекдотную тематику и мама семейства.

Дети увлечены «Звездными войнами»

Дети увлечены «Звездными войнами»

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Людмила не похожа на уставшую маму семерых детей. Наоборот, она артистичная и яркая. Как рассказывает Людмила, со своим мужем Артемом она познакомилась в университете.

— Мы были студентами и учились на одном курсе. Муж мой сидел на первой парте, а я была девушкой с задней парты. Но парень был замечательный. Вместе проходили практику, оказалось, что человек он весьма и весьма интересный. Два года мы дружили, — вспоминает она.

Средние сыновья делают поделки из картона, пластилина и резиночек

Средние сыновья делают поделки из картона, пластилина и резиночек

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Артем и Людмила поженились 17 лет назад, но большую семью никто из них не планировал.

— С божьей помощью Господь давал, а мы принимали то, что он давал. Мы не задумывали, но и не отказывались от подарка. Поскольку мы являемся верующими людьми, в нашей среде мы не самые многодетные, — рассказывает Людмила.

В Новосибирск семья переехала три года назад, поменяв квартиру на частный дом. Семья с тогда еще пятью детьми пожалела соседей.

— У нас был опыт проживания на втором и на третьем этаже, и мне было жаль этих людей, у нас были конфликтные ситуации. Это дети, они не могут быть не шумными. В два года ребенок не умеет ходить, он просто бегает, и, поскольку нужно, чтобы правильно формировалась нога, он бегает в ортопедических сандалиях, — объясняет Людмила.

Все дети учатся на четверки и пятерки

Все дети учатся на четверки и пятерки

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Уже в Новосибирской области родились две младшие дочки. Но никаких пособий семья получать не может, ни к каким наградам они не представлены. Как объясняет Артем, всему мешает ценз оседлости.

— Получают люди деньги за второго ребенка, и всё. Еще землю обещают, но мы через 10 дней как 10 лет многодетные, и до сих пор мы ее не получили. Да, в силу того, что переезжали из одного региона в другой, — рассуждает Артем.

Маленькая Елизавета недавно пошла в воскресную школу

Маленькая Елизавета недавно пошла в воскресную школу

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На сборы школьникам в этом году семья получила по 2 тысячи на каждого ребенка-школьника — всего 8 тысяч. Собрать всех детей в школу обходится в 60–70 тысяч рублей, по подсчетам мамы семейства. Месячных пособий семья не получает.

— Сейчас это очень сложно, нужно собрать 30 миллионов справок, доказать, что ты многодетный и малоимущий. И учитываются все выплаты, надо правильно подать, и даже тем семьям, про которых я знаю, что у них достаток, мягко говоря, невысокий, всё равно не дают это пособие. Я даже не пыталась подавать, — поделилась Людмила.

Коробки из-под пиццы после ужина никто не выкидывает. Позже они пойдут на поделки детей. Вообще в семье Анчутиных к мусору относятся ответственно: ему или дают вторую жизнь, или распределяют для раздельного сбора и переработки. На мусоре дети даже умудряются немного заработать — они сдают пластиковые бутылки. Эти деньги дети тратят на свои увлечения — на фигурки из «Звездных войн».

Элеонора посещает подготовительный класс

Элеонора посещает подготовительный класс

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«Они — вселенные»


Мусор в семье начали разбирать после того, как Михаил вместе с мамой делали школьный проект об экологии. Второй проект был об аксолотле, которого позже просили приобрести дети. Людмила погружается в каждую тему вместе с детьми.

Однажды друг семьи спросил у старшего сына: «Как родители поддерживают тебя, когда ты занимаешься в музыкалке?» Как вспоминает Людмила, сын ответил просто: «Мама просто всегда занимается с нами». Сама мама семейства рассказывает, что детей необходимо поддерживать.

— Личность в них воспитывать не надо. Каждый ребенок — это вселенная. Это такая галактика. Они уже рождаются, сразу с живота видно, какая это вселенная. И ты просто встречаешь ее такой, какая она есть. И не надо помогать ей открыться, надо учить держать рамки, потому что рядом есть еще вселенные, и они ничем ни хуже, чем ты, мой замечательный ребенок, просто другие. Поддерживать, если что-то им интересно, — поделилась мама семерых детей.

В семье Анчутиных любят играть в настольные игры по вечерам

В семье Анчутиных любят играть в настольные игры по вечерам

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Все дети ходят в воскресную школу, рассказывает Людмила.

— При этом пятеро детей занимаются в музыкальной школе. Элеонора в этом году пошла в первый класс по классу скрипки. Тимофей и Михаил — кларнет, Федор — гитара, и Семен — аккордеон. Все музыкальные данные у детей есть, тем более они внутриутробно начинают слушать чьи-то репетиции, — смеется Людмила.

Людмила признает, что каждый ребенок немного эгоист, но чем старше становятся дети, тем проще.

— Девочки — это вообще отдельная история. Просто у нас сначала четыре мальчика. И о многом я не знала. Например, что, оказывается, обнимашки-целовашки — это нормально. Даже если вы только что поссорились. После третьего ребенка — это все лялечки, это все залюбленные. Они привыкли быть на руках, они привыкли, что если они заплакали и мама не подошла, то кто-то подошел. Если мама наказала, то кто-то пожалел, — рассказывает Людмила.

Средние сыновья показали и рассказали гостям про свои увлечения и достижения

Средние сыновья показали и рассказали гостям про свои увлечения и достижения

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Людмила признается, что, по ощущениям, тяжелее всего было с двумя детьми, так как оба старших сына с темпераментами. Когда семья переехала в новый дом, старшим сыновьям достались собственные комнаты.

— Им важно в переходный период, чтобы была своя личная комната, свое личное пространство. У нас сейчас живут два пацана вместе и две девчонки вместе. И поскольку у них другой темперамент, то им интересно вместе. И у них такие характеры, что они адаптируются друг к другу, — поделилась мама семерых детей.

12-летний Федор перешел в этом году из школы в лицей

12-летний Федор перешел в этом году из школы в лицей

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Людмила отмечает, что дети в многодетных семьях лучше социализированы: они учатся договариваться, уступать и идти на компромиссы со своими братьями и сестрами.

— Мы переезжали, я переживала, как они адаптируются в новой школе. К старшему прихожу: «Как там?» Он: «Да нормально». Они еще и в церкви с детства. Елизавете еще двух лет нет, ее уже приняли в коллектив, она учится взаимодействовать с разными людьми. Ей комфортно, потому что она дома всё время взаимодействует, — рассуждает мама семерых детей.

Маленькой Эмме недавно исполнилось семь месяцев

Маленькой Эмме недавно исполнилось семь месяцев

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В семье Анчутиных серьезных правил, связанных с телефонами, нет. Главное, чтобы перед тем, как начать играть или общаться в интернете, дети сделали все дела по дому и школьные задания. В этом году детям установили «родительский контроль», чтобы понимать, сколько времени они проводят в телефоне:

— Мы покупаем смартфон в вынужденных целях, потому что это необходимо для учебы и для связи с ними. Я переписываюсь в мессенджере с ними, что-то отсылаю постоянно. У младших детей нет смартфонов, у них кнопочные телефоны, чтобы они могли звонить бабушкам. Старшие дети: мы договорились, что если они играют, то это полчаса и после того, как все важные дела выполнены. Чаще всего им просто некогда. Если они где-то на остановке, в метро, вот они там сидят, а домой они пришли, им надо позаниматься на инструментах, сделать домашние дела.

Семен сделал себе истребитель повстанцев

Семен сделал себе истребитель повстанцев

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Каждую неделю вся семья выбирается куда-то на прогулку. Двухлетняя Лиза, например, очень любит зоопарк, так что Анчутины бывают там раз или два в месяц. Раньше они часто ездили в Ботанический сад, где у них даже было любимое дерево. Список любимых мест завершает Заельцовский парк. Как смеется Людмила, вся семья в сборе — это уже толпа.

Михаил делает поделки из резинок. У средних сыновей очень развита мелкая моторика

Михаил делает поделки из резинок. У средних сыновей очень развита мелкая моторика

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«Я не осьминог-телепорт»


Как признается Людмила, много времени она проводит за рулем. В машине обычно с мамой путешествуют младшие дочки. В обязанности матери семерых детей добавляется еще и работа на полставки в церкви юристом.

— Утром встаем, или я ставлю завтрак, или старшие дети. По очереди накрываем стол, папа отводит в музыкалку, потому что недалеко от работы его. Другие дети собираются совместно, они идут в школу, мы провожаем других в детский сад. Где-то в середине дня готовим обед. Кто-то помогает, чистит овощи, или готовит сам. Если я занята, туда-сюда проездила, и мне некогда, я звоню сыновьям старшим: давайте вы что-нибудь приготовите, — поделилась своим расписанием Людмила.

«Точкой роста» для Людмилы стал беспорядок. С каждым ребенком она всё больше понимала, что раскиданные игрушки — это нормально и что иногда не хватает времени убрать пыль. Сама Людмила была единственным ребенком в семье, и смириться с беспорядком для нее было трудно.

Перед ужином вся семья обязательном молится

Перед ужином вся семья обязательном молится

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— Вообще я обычно говорю детям: я не осьминог-телепорт, но по факту иногда можно находиться на двух родительских собраниях одновременно, бегая туда-сюда. И я специалист по заниманию очередей в поликлинике в несколько кабинетов, — со смехом рассказывает мама.

Скучно ей бывает редко, но иногда она все-таки хочет отдохнуть. Время для себя выбрать сложно, но Людмила старается. Помимо того что женщина работает на полставки в церкви юристом, она также посещает массажи и спа-салоны. А среди дня она любит «прятаться» в комнате старшего сына, где тихо и чисто.

— Я тоже личность, я же тоже своя собственная вселенная. Сложно выбрать время отдохнуть, но я не одна. Иногда мне муж говорит: «Давай ты сходишь в парикмахерскую, давай на массаж пойдешь». Он мне покупает сертификаты в спа. Он понимает это всё и понимает меня, и я могу побыть человеком отдельным. Но это тоже сложно, потому что всё равно будут звонить, всё равно будут спрашивать: «Как дела?», «Мама, можно это?», «А где взять вот это?», — рассказывает Людмила.

Тимофей увлекается готовкой. Он даже может самостоятельно приготовить торт

Тимофей увлекается готовкой. Он даже может самостоятельно приготовить торт

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Отец семерых детей Артем говорит, что к родительству они стараются относиться как к служению. При этом Артем отмечает, что ответственность приходит по мере того, когда тебе добавляют какие-то обязанности.

— Я не могу своей жене поставить памятник, потому что это затратно, но я хочу, чтобы ее повседневный подвиг и жертвенность была увековечена. И она сама просто к этому относится, но я-то знаю, потому что я утром ухожу, вечером прихожу, а она очень много вещей за день делает. Зачастую не имея никакой возможности на себя потратить время, — поделился Артем.

Собаку Людмила мечтала завести давно, и два с половиной года назад в семье появилась Зельда

Собаку Людмила мечтала завести давно, и два с половиной года назад в семье появилась Зельда

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После ужина дети собираются мыть посуду. Недавно Людмила продала посудомоечную машину, чтобы дети научились работать руками.

— Это бессмысленно, что я за мать, если я их мыть посуду не научила. Меня не поймут ни в одном лагере, куда они ездят. Поэтому посудомойку я продала, и дети моют сами. Пока, к сожалению, если моют младшие, качество страдает. Элеоноре это надо, потому что она будущая мама, а сыновья женятся. А то вот бабушка не давала никому посуду мыть, и тяжело стало ее внукам, — поделилась мама семерых детей.

На вопрос о том, что, если дети не захотят иметь большую семью, Людмила отвечает, что такая возможность существует. В окружении семьи есть и другие многодетные, и, как замечает Людмила, выросшие в больших семьях, как правило, тоже заводят много детей.

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