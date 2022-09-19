Как живет семья из 10 человек — они ни разу не получали пособия от государства, но считают себя счастливыми

Артем и Людмила поженились 17 лет назад, но большую семью никто из них не планировал.



— С божьей помощью Господь давал, а мы принимали то, что он давал. Мы не задумывали, но и не отказывались от подарка. Поскольку мы являемся верующими людьми, в нашей среде мы не самые многодетные, — рассказывает Людмила.

В Новосибирск семья переехала три года назад, поменяв квартиру на частный дом. Семья с тогда еще пятью детьми пожалела соседей.

— У нас был опыт проживания на втором и на третьем этаже, и мне было жаль этих людей, у нас были конфликтные ситуации. Это дети, они не могут быть не шумными. В два года ребенок не умеет ходить, он просто бегает, и, поскольку нужно, чтобы правильно формировалась нога, он бегает в ортопедических сандалиях, — объясняет Людмила.