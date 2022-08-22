Смирилась, что никогда не будет мамой, а потом родила тройню. История чуда в семье, ставшей многодетной

— Потом неожиданно у меня начались проблемы со здоровьем. Появились признаки беременности: тошнота, отвращение к еде и прочее. Но даже после этого я не думала, что беременна. Ведь у врачей я была совсем недавно и они говорили, что это, к сожалению, невозможно, — рассказывает Владлена. — Одним прекрасным утром, когда мне было снова плохо, мужа осеняет: «Дорогая, да ты же беременная!»



Владлена сначала это отрицала, но потом решила сделать тест на беременность. Один показал положительный результат, другой ничего не выявил, а третий был с одной полосочкой и маленьким проявлением второй.