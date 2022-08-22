Смирилась, что никогда не будет мамой, а потом родила тройню. История чуда в семье, ставшей многодетной

Владлена и Андрей Бобошко из Тюмени никогда и представить не могли, что станут родителями тройни. Пара мечтала завести хотя бы одного малыша. Но долгое время у них ничего не получалось. Владлена уже было смирилась, что не станет мамой, но за неделю до свадьбы врачи ее ошарашили, сообщив о многоплодной беременности. Причем сначала медики подозревали, что в животе у нашей героини даже не трое, а четверо малышей. Прежде чем вы узнаете эту удивительную историю от наших коллег из 72.RU, заметим, что Владлена не делала ЭКО.
Смирилась, что никогда не забеременеет
Владлена давно хотела стать мамой, но из-за проблем со здоровьем врачи ее не обнадеживали. Говорили, что, скорее всего, ничего не получится. Но сама женщина не оставляла мечту и искала новых докторов. Так она познакомилась с врачом, про которого мамочки говорят: «Да после него все беременеют». Он прописал пациентке гормональную терапию и дал кое-какие рекомендации. Во время очередного планового приема Владлена пришла на УЗИ, но у нее обнаружили несколько миом. Женщина расстроилась и решила больше не пытаться забеременеть. А еще смирилась с мыслью, что не подарит будущему мужу детей. Возлюбленный, видя страдания Владлены, поддержал ее.
— Потом неожиданно у меня начались проблемы со здоровьем. Появились признаки беременности: тошнота, отвращение к еде и прочее. Но даже после этого я не думала, что беременна. Ведь у врачей я была совсем недавно и они говорили, что это, к сожалению, невозможно, — рассказывает Владлена. — Одним прекрасным утром, когда мне было снова плохо, мужа осеняет: «Дорогая, да ты же беременная!»
Владлена сначала это отрицала, но потом решила сделать тест на беременность. Один показал положительный результат, другой ничего не выявил, а третий был с одной полосочкой и маленьким проявлением второй.
— Это всё было накануне свадьбы. Мы решили на всякий случай пройти УЗИ. Ну вдруг тест показал ложную беременность? Такое ведь тоже бывает. Мы поехали после работы в клинику. Владлена ушла на обследование, а я остался в машине. Ее не было где-то полтора часа. И сразу подумал, что да, беременная. Ведь если бы нет, то ее сразу бы отпустили! — с улыбкой на лице рассказывает Андрей Бобошко, муж нашей героини.
За неделю до свадьбы узнали о тройне
— Я лежала на УЗИ, а врач говорит: «Я вижу три яйца». Я думала про что угодно, но только не про беременность. Потом мне всё объяснили. Врач тоже не могла поверить, что всё получилось. УЗИ продолжалось больше часа. Я помню, как лежала, а по лицу текли слезы, — вспоминает Владлена. — Медик не могла с первого раза поймать ракурс, чтобы сосчитать всех малышей. Она начала их считать: «Один, два, три... А это что такое, неужели четвертый?» И в этот момент я испугалась и молилась, чтобы она ошиблась. И в итоге действительно детей оказалось трое.
Владлена вспоминает, что боялась выходить к мужу. Долго подбирала слова, чтобы сообщить ему радостную весть. В итоге со слезами на глазах протянула снимок УЗИ.
— Там были изображены три точки. Я думал, что это просто так сфотографировали, и начал представлять, говорил Владлене: «Это что — голова, ручки и ножки?» А она ответила, что это типа тройня. Не передать словами, как я обрадовался, — рассказал Андрей Бобошко. — В этот день я отправился к друзьям праздновать, потому что был очень счастлив. А любимая осталась дома плакать, она была очень взволнована.
— Я очень боялась реакции мужа. Я сама была в шоке, — смеется Владлена. — Но ему просто снесло крышу от счастья. Я таким радостным его никогда в жизни не видела.
Беременность тройней — это испытание
Родители пары отреагировали на новость о тройне по-разному. Чтобы сразу не шокировать будущих бабушек и дедушек, Владлена с Андреем сначала сказали просто о беременности. А уже потом уточнили, что внуков будет сразу трое. Родители мужа обрадовались и сразу начали планировать, как будут помогать молодой многодетной семье. А вот мама Владлены сначала прыгала от радости и хлопала в ладоши, а потом села в кресло и произнесла: «Бедная доченька, как мне тебя жаль». Женщина поняла, что Владлене будет непросто ближайшие месяцы, и потому пожалела ее.
И ожидания бабушки сбылись. Владлене правда было очень тяжело всю беременность.
— У меня вся беременность очень тяжело протекала. Поэтому у меня была мысль: скорее бы уже родить, и всё. Мне врачи говорили: «Ты будешь вспоминать это золотое время». Но это не золотое время. Это ужасное время! Последнее время я вообще еле-еле передвигалась. Мне казалось, что таз рассыпется. Я помню, как шла до банка, который находится рядом с домом. Если идти в нормальном состоянии, то на дорогу уйдет максимум пять минут. Но пока я шла беременная тройней, ко мне пять человек успели подойти, хотели скорую помощь вызвать. Потому что настолько тяжело мне было, — вспоминает тюменка. — Я спала по два часа. Живот был просто огромный. Мне даже купили надувной матрас, чтобы мне было удобно переворачиваться.
Больше всего Владлена боялась преждевременных родов. И вот 30 марта 2022 года она пришла в больницу на очередное обследование. Врач заметил сильную отечность у женщины. Как описывает сама героиня, ее лодыжки были раздуты. И потому ее сразу отправляют рожать. Всё произошло настолько быстро, что Владлена успела только написать короткое SMS мужу.
Роды длились всего 15 минут
Ее увезли в родильную и сделали кесарево сечение. И уже через 15 минут в перинатальном центре на свет появились два мальчика и девочка.
— Тянуть было нельзя, потому что возникла угроза для одного из малышей, — объяснила Владлена. — Мне поставили укол, я не чувствовала, как разрезали живот. Но когда стали доставать оттуда детей, я кричала от адской боли.
Сразу после родов детей отправили в реанимацию. Мальчиков — Марка и Матвея — выписали через неделю, а вот Милана в больнице задержалась еще надолго. Она была самой маленькой из этой троицы и весила всего 960 граммов. Девочку оставили еще под наблюдением врачей, чтобы она смогла добрать нужный вес.
Немного позже выяснилось, что малышку не выписывают из-за более серьезной проблемы со здоровьем.
— Сначала мне сказали, что у Миланочки тахикардия. Я думала, что ее не выписывают, потому что именно тахикардию лечат. Так я себя успокаивала. А когда пришла ее навестить, испугалась, она была вся в трубочках. Так страшно. Тогда я не заподозрила ничего страшного. Думала, что так тахикардию и лечат. И уже потом врач сказал, что у нее некроз кишечника.
Девочку лишили кончика носа
Некроз кишечника — опасное для жизни состояние, которое характеризуется гибелью тканей стенки кишки. Оно может возникать как осложнение онкологического процесса, тяжелого воспаления, инфекции, кишечной непроходимости.
Это была страшная новость. Ведь родителям малышей всю беременность говорили, что дети будут здоровыми — развитие идет хорошо.
Милана еще какое-то время провела в перинатальном центре. Потом супругам дали согласие на то, чтобы младенца перевести в ОКБ
— Милану должны были выписать 10 июня, но произошел срыв кишечника. Ее оставили еще в больнице, — рассказал Андрей Бобошко. — Нам сразу сказали, что гастроэнтеролог — ее главный друг по жизни. Ну что, будет спортсменкой. На правильном питании.
Но это оказалась не единственная проблема. Ребенку сожгли нос в реанимации при вентиляции легких. Мама видела покраснения, но ее уверили, что это небольшой ожог, который скоро пройдет, не оставив следа. Однако на деле вышло совсем иначе — лицо девочки изуродовано. Теперь у нее нет кончика носа.
— Врач мне сказал, что в принципе нос цел. Я посмотрела, нос действительно цел. Я думала: ну ожог и ожог. Ожоги у всех бывают. Я же не знала, какой степени ожог, ведь его скрывали под слоем спрея. Я была спокойна, потому что нос был полностью целый. Да, он был красный, с корочкой, но целый, — рассказывает Владлена.
Когда состояние ребенка стабилизировалось и девочку стало можно навещать, Владлена пришла к ней в палату и ужаснулась.
— Я увидела, что у дочери отсутствует часть носа до самой перегородки. Я очень расстроилась, спрашивала медиков, кто в этом виноват. Но никто ответить так и не смог. Я стала искать сторонних врачей, чтобы выяснить, как такое могло произойти. Показала фото с покраснением, когда нос еще был, но уже с ожогами, и то, что осталось после. И специалист мне объяснил, что такой ожог не происходит сразу. На одном из фото он увидел отечность, это значит, что процесс уже шел и длился потом до самого отмирания тканей, — рассказала мама девочки.
За то, что сотворили с девочкой, со слов матери Миланы, никто даже не извинился. И это при том, что ребенку теперь придется делать пластическую операцию.
— Мы консультировались с врачами. Помочь Милане теперь сможет только пластическая операция. А учитывая то, что у нее нет носа до самого хрящика, пластику придется ей делать каждый год. Мы переживаем. Конечно, мы ее очень сильно любим, какой бы носик у нее ни был. Но мы боимся, чтобы эта ситуация никак не сказалась на ее жизни, — рассказывает Андрей Бобошко. — Она пока слишком маленькая для операций. Да их и так у нее было уже слишком много за короткое время. Думаем, что на пластику носика решимся ближе к детскому саду, чтобы там она чувствовала себя уверенно.
Семья не собирается оставлять случившееся. Они уже обратились в полицию, Следственный комитет и прокуратуру. А дальше — только суд. Супруги хотят, чтобы врачи ответили за свою халатность и испорченное здоровье малютки.
В департаменте здравоохранения, куда мы направили официальный запрос, эту историю знают. Они тоже подключились к разбирательствам.
— По этому факту в настоящее время проводятся проверки, направленные на оценку качества и безопасности помощи, оказанной маме и ребенку в ГБУЗ ТО «Перинатальный центр». Учитывая, что данное учреждение является медицинской организацией, где родоразрешаются женщины с высокой степенью риска здоровья матери и плода, имеющие тяжелые соматические заболевания или патологию плода, проверки проводятся компетентными ведомствами. Ситуация всё еще анализируется, — ответили в ведомстве.
Найдут ли виновных в случившемся — покажет время. Мы будем следить за развитием этой истории.