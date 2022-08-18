Это вообще законно? После смерти отца дочь больше года судилась за наследство с его гражданской женой

Пожилая пара жила вместе 12 лет, но до ЗАГСа гражданские муж и жена так и не дошли по каким-то своим причинам. Оба были на пенсии, женщина получала восемь тысяч рублей, мужчина — двадцать одну тысячу. А потом мужчина внезапно скончался, не оставив завещания. В бой за наследство вступили три женщины: мать, дочь и незарегистрированная жена.



По закону, в случае отсутствия завещания имущество делят супруги и ближайшие родственники согласно сложным очередям и иерархиям. О неофициальных союзах ничего в законе не говорится, однако есть список граждан, которые формально не входят в круг наследников, но на наследство могут претендовать. Речь идет о людях, которые проживали совместно с умершим, не меньше года до его смерти находились на иждивении у него и к моменту открытия наследства были нетрудоспособными. Такие люди относятся к первой очереди наследников и либо получают имущество полностью, либо делят с другими наследниками первой очереди. Установить все три факта — нетрудоспособности, проживания и иждивения — необходимо в судебном порядке.