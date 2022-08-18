Это вообще законно? После смерти отца дочь больше года судилась за наследство с его гражданской женой
Разбираем решение Верховного суда вместе с юристом
Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» вместе с юристом Юлией Федотовой мы разбираем решения ВС РФ и постановления пленума по спорным или особо актуальным вопросам.
По данным ВЦИОМ, каждый десятый россиянин предпочитает не регистрировать брак официально и жить в так называемом гражданском браке, который на юридическом языке называется просто «сожительство». У официального брака есть как минусы, так и плюсы. Многие права и гарантии, которые мужчина и женщина получают при регистрации брака, можно получить и без него, достаточно нотариально заверенной доверенности или иных дополнительных документов, однако делают это далеко не все: кто-то о такой возможности не знает, а кто-то верит в распространенный миф о признании союза «фактическими брачными отношениями», если люди долго живут вместе. Но вот что-то случается: к примеру, если один из сожителей умрет первым и не оставит завещания, сможет ли второй получить наследство? Ведь формально, с точки зрения закона, это чужие люди. Как раз в такой истории пришлось разбираться сначала нескольким судебным инстанциям в Бурятии, а потом и Верховному суду.
Пожилая пара жила вместе 12 лет, но до ЗАГСа гражданские муж и жена так и не дошли по каким-то своим причинам. Оба были на пенсии, женщина получала восемь тысяч рублей, мужчина — двадцать одну тысячу. А потом мужчина внезапно скончался, не оставив завещания. В бой за наследство вступили три женщины: мать, дочь и незарегистрированная жена.
По закону, в случае отсутствия завещания имущество делят супруги и ближайшие родственники согласно сложным очередям и иерархиям. О неофициальных союзах ничего в законе не говорится, однако есть список граждан, которые формально не входят в круг наследников, но на наследство могут претендовать. Речь идет о людях, которые проживали совместно с умершим, не меньше года до его смерти находились на иждивении у него и к моменту открытия наследства были нетрудоспособными. Такие люди относятся к первой очереди наследников и либо получают имущество полностью, либо делят с другими наследниками первой очереди. Установить все три факта — нетрудоспособности, проживания и иждивения — необходимо в судебном порядке.
Именно с таким иском обратилась в начале 2018 года в Муйский районный суд Улжан Кудабаева — фактическая вдова умершего. Она заявила, что скончавшийся гражданский муж оплачивал содержание квартиры, питание, медицинские услуги и лекарства, так что она находилась на иждивении и теперь имеет право на наследство. Его мать «невестку» признала и не возражала против включения Улжан в число наследников, оспаривала только принадлежность сыну денег на счетах. А вот дочь умершего выбрала иную тактику: утверждала, что эту женщину впервые видит и ни о каком сожительстве не знает. Суд первой инстанции встал на сторону Кудабаевой, указав, что пожилые люди совместно проживали 12 лет, пенсия женщины была в три раза меньше пенсии ее гражданского супруга, а раз она на пенсии, она нетрудоспособна. Дочь умершего не согласилась с таким решением, но апелляционная инстанция оставила его без изменения. Однако это «падчерицу» пожилой женщины не остановило, и она дошла до Верховного суда.
Верховный суд подтвердил, что сожительница может получить наследство, если проживание, иждивение, нетрудоспособность будут доказаны. Однако, по мнению высшей судебной инстанции, в этой ситуации доказаны были не все факты. Да, нетрудоспособность установлена фактом нахождения на пенсии, а совместное проживание — свидетельскими показаниями и единым адресом регистрации, а вот иждивение оказалось под вопросом. Пенсия у женщины, может, и маленькая, счел ВС РФ, но суды не проверили, нет ли у нее иного источника доходов. Может, она квартиры в аренду сдавала или вязала носки на продажу, а может, ей дети помогали. Тогда факт иждивения уже не подтверждается. А Кудабаева, кстати, и не скрывала, что иной доход у нее есть — это указано в решении суда (правда, размер и источники дохода не уточняются).
Не в пользу Кудабаевой сыграл и тот факт, что ее гражданский муж еще при жизни отдал свои банковские карты на хранение третьему лицу — некоему Новолодскому. В материалах дела не уточняется, кем он приходился усопшему, но уточняется, что средства с банковских карт Новолодский использовал для покупки ему продуктов питания, лекарств и других вещей по необходимости. Мужчина в суде заявил, что не получал от умершего указаний по содержанию его гражданской супруги.
Итог этой истории
Верховный суд отменил ранее вынесенные решения и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, которое состоялось в мае 2019 года. На этот раз суд свое прежнее решение изменил и иск пожилой женщины не удовлетворил. Информации об обжаловании решения нет — выходит, она так и осталась без наследства после 12 лет совместной жизни без штампа в паспорте.
Мораль: необязательно вступать в брак, но составить завещание очень желательно, даже если вы молоды и здоровы. Отменить его можно в любой момент, хоть каждый день переписывать на новое — ограничений по количеству отмен и по наследникам нет.