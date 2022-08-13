История 34-летней бабушки. Ее сын стал отцом в 9-м классе

Когда кто-то рассказывает о своей бабушке, большинство представляют себе пожилую милую женщину, которая много чего повидала на своем веку и готова делиться премудростями с внучатами. И лишь единицы могут похвастаться бабушками, которым нет еще даже сорока лет, а выглядят они так, что могут позавидовать и
Лилия Максимова — из Тюменской области стала бабушкой в 34 года. Такой сюрприз ей преподнес сын Иван, который сам еще учится в школе. На тот момент ему было 15. Весть подросток сообщил родным, стоя на пороге дома и крепко держась за ручку дверей. Парень был уверен, что через мгновение после того, как он скажет о своем будущем ребенке, придется убегать. Однако реакция мамы оказалась спокойнее. Она лишь улыбнулась, задала на всякий случай еще пару вопросов и глубоко вздохнула. Мешать счастью юных влюбленных школьников, которые неожиданно готовились стать родителями, никто не стал. Сейчас 16-летняя мама и сын Лилии Максимовой продолжают учиться в школе, готовиться к ЕГЭ и, пожалуй, самому главному в жизни экзамену — искусству быть мамой и папой.
Сама писала ЕГЭ на пятом месяце беременности
Спокойно принять новость о том, что ее сын-подросток будет папой, а она в свои 30 с хвостиком — бабушкой — помогло и то, что женщина сама стала мамой довольно рано. Лилия училась в школе, когда встретила первого мужа. Под Новый год она почувствовала себя неважно, пришлось обращаться к врачу — так и выяснилось, что под сердцем она носит малыша. Избавляться от ребенка родители не стали. А ЕГЭ она писала уже с огромным животом, так как была уже на пятом месяце беременности.
— Я мамой стала в 17 лет. Через пару дней после родов встречала свое
С мужем в итоге отношения разладились, Лилия сама воспитывала сына вместе со своей мамой. По признанию женщины, ребенок ей не приносил никаких проблем: был некапризен, помогал, не ленился. Мама с сыном буквально взрослели вместе. И даже путешествовали вдвоем. А когда люди знакомились с ними, то не могли поверить, что это не брат с сестрой, а мама с ребенком.
Внук — последствие школьного похода
Лилия с Иваном планировали на очередных школьных каникулах уехать вместе в Санкт-Петербург. Но в 2019 году она узнала, что скоро сама станет мамой. Мечту пришлось слегка перенести. А в
— По окончании 9-го класса сын вместе с одноклассниками отправились в поход — мальчишки и девчонки. 30 мая сходили, а 15 марта родили, — смеется Лилия, имея в виду своего сына и его возлюбленную. — В июле ему вдруг потребовались деньги, он начал работать: то дрова поколет в деревне, то еще что-нибудь. Первые деньги своей девочке отдал, кажется, тогда она ему обо всём сообщила, а он не знал, что делать, как себя вести. Потом я поняла, что нас ждет серьезный разговор. Однажды он позвонил, спросил, какой тортик купить к чаю, принес всё домой и встал у порога. Сказал, что у него будет ребенок. А потом, видя спокойствие родных, признался: «Я думал, вы меня убьете».
Лилия не стала скрывать от сына, что за этот поступок им с его избранницей придется отвечать двоим. И несмотря на статус молодых родителей, им всё так же нужно думать и об учебе, и о каких-то заработках.
— Я считаю, что ругать их глупо. Это жизнь. Ребенок в их жизни бы всё равно появился рано или поздно. Жаль, конечно, что они не дождались хотя бы окончания школы. Они сами себе всё этим усложнили. Мы, конечно, будем помогать чем сможем. Но полностью содержать их семью — это точно нет. Я сама родила недавно, мужа нет, работаю на ипотеку. Стараюсь еще развиваться в медицинской сфере, недавно отучилась на косметолога. А еще нужны водительские права! — размышляет Лилия Максимова. — Я так и сказала сыну: «У тебя началась взрослая жизнь, держись во всеоружии. Тебе нужно учиться дальше, ей [избраннице сына] надо дальше учиться. Вам просто будет тяжелее, я не смогу вам сильно помогать».
И сын Лилии принял это по-мужски. Он начал хвататься за подработки, чтобы накопить на репетитора и на содержание своей новой семьи. Подросток мечтает выучиться на пилота, но для этого нужны очень высокие баллы. Получит он их в деревенской школе или нет — пока непонятно.
— Когда я узнала, что стану бабушкой, у меня было такое ощущение, будто у меня украли вторую молодость. Я как-то для Вани хотела, чтобы у него всё было — и свадьба хорошая, какой у меня не было. Но вышло как вышло, — рассказывает Лилия. — Я еще, наверное, сама не осознала, что стала бабушкой. Это как в шутке: «Смотрите, это дочь моей дочери. Так вы бабушка? Не-е-ет, это дочь моей дочери!»
Подруги женщины еще родить детей не успели, а она уже стала бабушкой
Знакомые Лилии тоже не могли поверить, что она в свои 34 года уже бабушка. Они помнят Ваню маленьким мальчиком, недавно выпустившимся из детсада.
— Те, кто меня не очень хорошо знает, и так говорят, что я выгляжу моложе 34 лет. А когда узнают, что я бабушка, шутят: «Ты что в садике родила?» — смеется Лилия. — Некоторые одноклассницы мне говорят: «Мы еще мамами не успели стать, а ты уже бабушка!» А кто-то и не верил сначала, думал, что это я опять родила. Они просто помнят Ваню маленьким детсадовцем.
Сама Лилия не стесняется нового статуса. С гордостью делится в социальных сетях фотографиями внучки и подписывает себя как ее бабушку. Но еще умилительнее, когда она в своем аккаунте публикует снимок двух крох — четырехмесячной внучки и полуторагодовалой дочки.
До этого мы рассказывали про тюменца, который в 40 лет успел стать дважды дедушкой. Правда, героем 72.RU он стал по другому поводу — из-за необычной истории своего рождения (появился на свет в самолете).
Еще одна героиня стала звездой интернета. Речь идет о 65-летней женщине, ставшей самой сексуальной бабушкой в мире.