История 34-летней бабушки. Ее сын стал отцом в 9-м классе

Лилия не стала скрывать от сына, что за этот поступок им с его избранницей придется отвечать двоим. И несмотря на статус молодых родителей, им всё так же нужно думать и об учебе, и о каких-то заработках.

— Я считаю, что ругать их глупо. Это жизнь. Ребенок в их жизни бы всё равно появился рано или поздно. Жаль, конечно, что они не дождались хотя бы окончания школы. Они сами себе всё этим усложнили. Мы, конечно, будем помогать чем сможем. Но полностью содержать их семью — это точно нет. Я сама родила недавно, мужа нет, работаю на ипотеку. Стараюсь еще развиваться в медицинской сфере, недавно отучилась на косметолога. А еще нужны водительские права! — размышляет Лилия Максимова. — Я так и сказала сыну: «У тебя началась взрослая жизнь, держись во всеоружии. Тебе нужно учиться дальше, ей [избраннице сына] надо дальше учиться. Вам просто будет тяжелее, я не смогу вам сильно помогать».