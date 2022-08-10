«Родители перегибают палку»: можно ли целовать детей в губы и когда это опасно — отвечают эксперты

Для ребенка очень важен тактильный контакт с родителем. Но мамы, папы и особенно другие родственники в порыве нежности не всегда осознают, насколько этот контакт безвреден. Маленький человек еще не может установить свои границы, в этом-то ему и должны помочь границы родителей и других членов семьи. Наши коллеги из Wday.ru узнали у экспертов, можно ли целовать детей в губы и как еще проявить свою любовь, чтобы это было полезно.
«Иди поцелуй бабулю, а то она обидится»
По словам педиатра Татьяны Альтман, первые два месяца после рождения ребенка родителям нужно быть очень внимательными. В это время иммунитет малыша еще не проснулся, поэтому, по мнению врача, ни о каких поцелуях в губы в этот период не может быть и речи.
— На губах взрослого огромное количество бактерий. Многие вирусы можно ненароком занести ребенку. Инфекция попадает в ротовую полость ребенка и начинает активно размножаться, подавляя его иммунитет. Затем поражает желудочно-кишечный тракт и кожные покровы. К младенцам вообще нужно очень чутко относиться. У них от рождения нет в ротовой полости возбудителей кариеса, его они получают через поцелуй матери. Из-за таких мелочей можно нанести неокрепшему организму очень серьезный вред, вплоть до летального исхода. Также необходимо следить за тем, чтобы ребенок не облизывал упавшую соску, — считает педиатр.
Кроме физиологических причин, почему нельзя целовать маленьких детей в губы, есть еще и психологические. Уважать личные границы ребенка лучше пробовать начинать прямо с момента появления его на свет.
— Язык прикосновений очень важен для ребенка. Но иногда родители начинают перегибать палку, — говорит психолог Анна Гарш.
Эксперт объясняет, что нужно четко осознать, что ребенок — отдельная личность, у которой должны быть свои границы. Когда взрослые его целуют, то тем самым демонстрируют открытость его тела. Ребенок в этом случае проявляет пассивную позицию.
Если такое поведение закреплено в семье как норма, есть риск, что у вашего чада может развиться синдром жертвы, он не сможет сказать «нет», если его всё детство насильно заставляли «поцеловать бабулю», а то она обидится.
— Получается, что ребенок становится пассивным объектом перед активно проникающими на его территорию взрослыми. Это если говорить о педофилии, об изнасилованиях и о растлении детей. Но мы же всегда думаем о том, что это случается где-то в новостях и страшных историях в интернете, а с нами этого никогда не произойдет. Я сама видела девочку 5–6 лет, которая обнимала и целовала в губы чужого дядю в магазине только за то, что он ей что-то подал или что-то доброе сказал. Для девочки это был вполне приемлемый способ проявления теплых чувств благодарности. Мама развела руками, дядя офигел, а я представила, что у дяди вообще-то могла и эрекция случиться, — рассказывала в колонке для 72.RU сексолог Ольга Каренеева.
Эксперт приводит еще один аргумент не в пользу поцелуев в губы: ребенок в возрасте 3–6 лет начинает исследовать свою сексуальность — изучение разницы между мальчиками и девочками, проявление любви к родителю противоположного пола, затем к сверстникам, первые межличностные эмоциональные переживания и так далее. В этот период важно, чтобы родители не только адекватно реагировали на проявления сексуальности у своего ребенка, но и устанавливали определенные рамки и ограничения.
Если поцелуй в губы для ребенка привычен, то он с легкостью будет пытаться поцеловать других детей или взрослых и у него не сформируется особенное различие между мальчиками и девочками. А в переходном возрасте, когда гормоны, мягко говоря, шалят, поцелуй в губы не будет нести никакого сакрального смысла, а будет естественным явлением.
— Если сильно раздуть, то можно представить, что легкость поцелуя в подростковом возрасте уже может привести к возбуждению, которое продолжится половым актом, который закончится беременностью, которая станет абортом, который приведет к бесплодию… Жутко, но зато понятно, — считает сексолог.
Эксперт советует спрашивать ребенка, можно ли его поцеловать. Ребенку должно быть комфортно. Чтобы потом во взрослой жизни он с ужасом не вспоминал слюнявые губы всех родственников, после которых приходилось скорее вытираться.
Еще неочевидные табу для родителей
Эксперты говорят, что если у вас подросший ребенок, лучше не злоупотреблять хождением по дому в нижнем белье. Конечно, нет ничего страшного в том, что ребенок увидит вас, например, в купальнике.
— Мы живем в стране, где ходить голыми не принято, — замечает медицинский психолог Елена Николаева. — И поведение, когда родители игнорируют одежду, вступает в некоторые противоречия с тем, чего требует от нас общество. Также, если вы ходите в нижнем белье (только не сексуальном) по квартире, ребенку необходимо это объяснить. Например, дома жарко, так комфортнее, но на улице так ходить не принято.
Еще 8 вещей, которые нельзя делать при детях, — в нашем материале.
Как показать ребенку, что вы его любите
Обнимайте, говорите, поддерживайте своего малыша, придумайте домашние ритуалы, которые принадлежат только вам. Психологи советуют пользоваться «Правилом первых трех минут» — это очень простой психологический прием, который помогает родителям установить доверительные отношения со своим ребенком (кстати — работает не только на детях, проверьте).
У многих взрослых есть навык вставлять несущественные реплики в рассказ близких, друзей или коллег. При этом часть истории влетает в одно ухо и тут же вылетает в другое. В правиле первых трех минут подобный навык — лишний. Научитесь активно слушать ребенка, вникая во всё, что он говорит, запоминая ключевые моменты. К ним, кстати, можно вернуться пару дней спустя, напомнив, о чем вы говорили. Так дети понимают, что их действительно слышат, а не просто поддакивают из вежливости. Главное, не перебивайте ребенка на полуслове, не начинайте спорить, доказывать, что он не прав.
Первые три минуты просто внимательно слушайте: мальчишкам и девчонкам требуется в среднем именно столько времени, чтобы рассказать о событиях дня. А вот уже после можете спокойно задавать вопросы. Подскажите ребенку верное направление, чтобы он мог исправить случившееся по его вине. Или же порадуйтесь за его маленькие победы.
Старайтесь никогда не врать ни себе, ни детям, всегда выражайте те эмоции, что чувствуете. Если вы огорчены поступком ребенка, так и скажите, если восхищены его успехом, похвалите его. Не скупитесь на добрые слова, отметив старания ребенка и его великолепные способности. Даже трехлетние малыши чутко чувствуют фальшь и наигранность, поэтому обойдитесь без социальной маски — дома вы можете быть собой. Плюс таким образом вы научите ребенка искренности и завоюете его доверие.
Психологи доказали, что правило первых трех минут благотворно сказывается на установлении контакта с детьми. Дети, с которыми родители ежедневно разговаривают, интересуются их делами, растут уверенными в себе, легко сходятся с людьми, умеют располагать к себе. А возрастной подростковый кризис пройдет у них относительно спокойно. По крайней мере, вы точно будете знать, что творится в душе у «маленького взрослого».
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