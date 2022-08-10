«Родители перегибают палку»: можно ли целовать детей в губы и когда это опасно — отвечают эксперты

Кроме физиологических причин, почему нельзя целовать маленьких детей в губы, есть еще и психологические. Уважать личные границы ребенка лучше пробовать начинать прямо с момента появления его на свет.

— Язык прикосновений очень важен для ребенка. Но иногда родители начинают перегибать палку, — говорит психолог Анна Гарш.

Эксперт объясняет, что нужно четко осознать, что ребенок — отдельная личность, у которой должны быть свои границы. Когда взрослые его целуют, то тем самым демонстрируют открытость его тела. Ребенок в этом случае проявляет пассивную позицию.