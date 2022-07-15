Вот это детки! 10 малышей, чья красивая и необычная внешность взорвала Интернет

В необычной семье африканки и якутянина родился очень милый малыш. Свадьбу Рут и Дмитрия обсуждал весь интернет. Им пророчили скорое расставание, но, похоже, у пары всё отлично.

Девушка из многодетной африканской семьи встретила голубоглазого якутянина в Санкт-Петербурге. Дмитрий Макрыгин отправился туда в отпуск и увидел ее на улице. Парень увлекался фотографией, поэтому достал фотоаппарат и стал тайком делать кадры с необычной красавицей. В это время Рут Тетте прощалась с Санкт-Петербургом. Студентка петербургского университета отучилась и получила диплом экономиста. Через несколько дней она должна была улететь в Африку. Но вместо этого темнокожая красотка влюбилась и попала в заснеженный Якутск.

