Вот это детки! 10 малышей, чья красивая и необычная внешность взорвала Интернет

Эти крохи унаследовали от родителей, бабушек и дедушек всё самое лучшее. Причем гены сложились таким причудливым образом, что малыши не всегда похожи на своих родителей, братьев и сестер. Какие-то черты могут проявиться через поколение, а то и два. Тогда появляются удивительно красивые дети с необычной внешностью — истории таких вспомнили наши коллеги из Parents.ru.
Меган и Морган Бойд
Сестрам с голубыми глазами всего по 11 лет, а они уже настоящие звезды в сети. Шесть лет назад мама Меган и Морган выложила в сеть фото своих красавиц и получила море восторженных отзывов.
У одной из девочек проявилась наследственная особенность — гетерохромия (различный цвет радужной оболочки правого и левого глаза или разная окраска различных участков радужной оболочки одного глаза. — Прим. ред.). Сейчас они с удовольствием позируют маме для фото и принимают участие в рекламным кампаниях.
Два года назад мы рассказывали, как живут женщины с гетерохромией. Почитайте, что такое пугать людей взглядом каждый день.
Тайгер, Бамбу и Рокет
Папа ребят — из Суринама, мама — из Голландии. А дети получились нереально симпатичные, похожие друг на друга и в то же время совершенно разные. Старший сын унаследовал и папину смуглость, и мамину скандинавскую бледность. Средний пошел в отца, а младший — в маму. И у всех троих — великолепные шевелюры, их кудрям позавидует любая девчонка.
На социальные сети удивительно красивой семьи в сети подписано огромное количество человек, а мама радует фолловеров солнечными фотографиями с Ибицы — живут они именно там.
Джейр Иджалана
Джейр называют самой красивой девочкой Африки, многие считают, что малышку ждет большое будущее в мире глянца. Когда девочке было пять лет, на ее необычную внешность обратила внимание фотограф Бисола Мофеолува Бамуйива (Bisola Mofeoluwa Bamuyiwa), ее зацепило, что у Джейр очень взрослый взгляд, серьезность придает ее кукольной внешности особый шарм. После сотрудничества с Бамуйива о необычной малышке узнали и другие фотографы, а общественность назвала девочку одной из самых красивых юных фотомоделей.
Ярослав Макрыгин
В необычной семье африканки и якутянина родился очень милый малыш. Свадьбу Рут и Дмитрия обсуждал весь интернет. Им пророчили скорое расставание, но, похоже, у пары всё отлично.
Девушка из многодетной африканской семьи встретила голубоглазого якутянина в Санкт-Петербурге. Дмитрий Макрыгин отправился туда в отпуск и увидел ее на улице. Парень увлекался фотографией, поэтому достал фотоаппарат и стал тайком делать кадры с необычной красавицей. В это время Рут Тетте прощалась с Санкт-Петербургом. Студентка петербургского университета отучилась и получила диплом экономиста. Через несколько дней она должна была улететь в Африку. Но вместо этого темнокожая красотка влюбилась и попала в заснеженный Якутск.
В 2020 году у необычной пары родился сын Ярослав. И, надо признать, получилась ничья: природа наградила мальчика светлой кожей, темными глазами и пушистыми африканскими кудряшками.
— Мы-то четко знаем, что он микс 50 на 50. Ведь мы видим маленькие детали. Например, у него есть явный рыжий оттенок волос, который особенно видно при ярком освещении. И здесь уж точно это папина половина. Хотя одновременно он кудрявый — это уже моя часть. И опять же кудри не такие жесткие как, у меня, а довольно мягкие — снова микс. Так и во внешности: иногда он смотрит на меня моими глазами, иногда я ясно вижу взгляд его отца, — рассуждает молодая мама.
Валентина и Ванесса Попковы
У мамы необычных двойняшек Александры Попковой трое детей. Старшего сына зовут Филипп, ему 12 лет. Он родился в браке с итальянцем. Филипп — темный блондин с карими глазами и очень похож на маму. Окружающие сразу замечают внешнее сходство. С его отцом Александра познакомилась в Москве. Сейчас, после развода, он живет в соседнем от них районе в Италии.
А вот младшие дочери — это совсем другая история. С их отцом Александра тоже познакомилась в Москве, но потом судьба развела пару. Женщина вернулась в Италию, а мужчина застрял в Африке и не смог к ним присоединиться. Итальянцы отказали ему в визе.
— Не любят здесь нигерийцев, увы. Поэтому рожать двойняшек мне пришлось одной и растить тоже. Девочек зовут Валентина и Ванесса, и они мулатки. У обеих черные глаза, кучерявые волосы и смуглая оливковая кожа. У Ванессы более утонченные, европейские черты лица, она скорее похожа на индианку, а Валентина чуть светлее сестры, но с ярко выраженным афроносиком и завитушками на голове, — рассказывала Александра в интервью для НГС.
Миа Афлало
За такую шевелюру, как у этой Рапунцель, любая девушка отдаст многое. Разумеется, семья малышки этим пользуется — Миа вовсю снимается в рекламе средств для волос. Известность девочка получила случайно. Парикмахер, который ее стриг, сфотографировал свою юную клиентку и опубликовал снимок в соцсети. Снимок стал вирусным, а девочку именно тогда стали называть Рапунцель из Тель-Авива.
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