Приставы списали с москвички долг тезки. Чтобы вернуть всё до копейки, она судилась с ними три года
Разбираем решение Верховного суда вместе с юристом
Формально в России не прецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления пленума Верховного — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» вместе с юристом Юлией Федотовой мы разбираем решения ВС РФ и постановления пленума по спорным или особо актуальным вопросам.
Условным Ивановым Иванам Ивановичам приходится нелегко — путаница на почте, в больницах, неразбериха с документами… А если тезка — еще и злостный должник? Как быть, если приставы ошибочно списали долг? Как раз с такой ситуацией разбирался Верховный суд.
С карты Елены Власовой (назовем Власова 1) приставы списали порядка 14 тысяч рублей со счета в ВТБ. Оказалось, что ее полная тезка, к тому же родившаяся в тот же день, что и Власова 1, и живущая в другом городе, задолжала за коммуналку (Власова 2). При этом половина денег была списана ошибочно — и их вернули, но уже на счет Власовой 2 в Сбере. Таким образом, недобропорядочная тезка осталась в плюсе, тогда как с ни в чем не виновного человека взыскали деньги.
В августе 2018 года Власова 1 обратилась в суд с иском к службе судебных приставов о компенсации вреда, возмещении морального вреда и технических расходов. Мещанский районный суд города Москвы отказал. По мнению суда, приставы тут ни при чем, они действовали в соответствии с ответами банков.
Списанные деньги —
Мосгорсуд как и Второй Кассационный суд общей юрисдикции в удовлетворении требований отказали. По мнению судов, пристав действовал правильно и не виноват, что у должников совпали ФИО и даты рождения.
Итог этой истории
Верховный суд же встал на сторону пострадавшей. По мнению ВС РФ, пристав, обнаружив, что у должницы есть тезка, должен был принять дополнительные меры, чтобы убедиться, что деньги будут взыскивать с нужного человека. Поиск должников может быть проведен как по фамилии, имени, отчеству и дате рождения, так и по ФИО, году рождения и реквизитам документа, удостоверяющего личность. В способах установления личности приставы не ограничены, равно как и в способах взаимодействия с банками. С ВТБ, например, где у Власовой 1 был счет, есть соглашение о порядке электронного документооборота. В нашем же случае пристав проверил только ФИО и дату рождения, не предприняв дополнительных усилий по проверке. Более того — ФССП не реагировала на неоднократные обращения Власовой 1 с требованием вернуть деньги, после чего ей и пришлось обратиться в суд.
Верховный суд направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, после этого Мосгорсуд уже удовлетворил заявленные требования. Федеральной службе пришлось заплатить за ошибку своего сотрудника — Власовой 1 компенсировали расходы и моральный вред. Решение было принято только спустя три года — в сентябре 2021 года.
К сожалению, ситуация, когда человек вынужденно расплачивается за чужие долги, не редкость. Дарья Захарова из Челябинска за пару лет дважды лишилась денег на счетах из-за жительниц Хабаровского края и Новосибирска с теми же ФИО, а потом столкнулась с коллекторами из-за очередного чужого микрозайма. Ей удалось вернуть деньги после публикации 74.RU. На Александра Макарова из Волгограда приставы повесили долги, перепутав его с человеком, у которого даже отчество было другое, а в Тюмени мужчина лишился денег и вовсе из-за того, что приставы перепутали номера квартир.