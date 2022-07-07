Приставы списали с москвички долг тезки. Чтобы вернуть всё до копейки, она судилась с ними три года

Условным Ивановым Иванам Ивановичам приходится нелегко — путаница на почте, в больницах, неразбериха с документами… А если тезка — еще и злостный должник? Как быть, если приставы ошибочно списали долг? Как раз с такой ситуацией разбирался Верховный суд.



С карты Елены Власовой (назовем Власова 1) приставы списали порядка 14 тысяч рублей со счета в ВТБ. Оказалось, что ее полная тезка, к тому же родившаяся в тот же день, что и Власова 1, и живущая в другом городе, задолжала за коммуналку (Власова 2). При этом половина денег была списана ошибочно — и их вернули, но уже на счет Власовой 2 в Сбере. Таким образом, недобропорядочная тезка осталась в плюсе, тогда как с ни в чем не виновного человека взыскали деньги.

