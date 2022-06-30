Это вообще законно? Как суд решил судьбу ребенка, с которым не хотели жить ни папа, ни мама
Разбираем решение Верховного суда вместе с юристом
Формально в России не прецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления пленума Верховного — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» вместе с юристом Юлией Федотовой мы разбираем решения ВС РФ и постановления пленума по спорным или особо актуальным вопросам.
В 2021 году, по данным Росстата, поженились
У мамы была старшая дочь от предыдущего брака — после развода она проживала с ней. Когда встал вопрос о том, с кем будет жить вторая девочка, рожденная в браке со вторым мужем, в суде мать указывала, что у отца больше материальных возможностей для воспитания совместного ребенка. Женщина ссылалась на то, что сама она не работает, болеет и материально обеспечивать двоих детей не сможет даже с учетом алиментов.
Отец был с таким раскладом не согласен. Он говорил, что бывшая супруга живет в их общей трехкомнатной квартире, где у ребенка есть отдельная комната, рядом — все школы и кружки, куда ходит дочка. А сам он уже живет с другой женщиной, она беременна и вот-вот родится новый ребенок.
Сама же девочка сказала, что хотела бы жить с отцом, поскольку мама болеет. К тому же с мамой у нее был конфликт, после которого она и так стала жить с отцом.
Опека из всего этого сделала странное заключение. По ее мнению, ребенок должен жить с отцом, но в общей родительской квартире (той самой, где отдельная комната и недалеко до школы и кружков). То есть, и с матерью тоже, фактически запретив бывшим супругам разъезжаться. Закономерно, что такой вариант никого не устроил. Родители обратились в суд.
Суд первой инстанции в феврале 2019 года определил, что дочка должна жить с матерью. Мать пыталась обжаловать решение, но и в апелляционной инстанции решение оставили в силе. В итоге женщина дошла до Верховного Суда.
Итог этой истории
Верховный суд напомнил родителям и судам, что, вообще-то, приоритетными в таких делах являются интересы ребенка и именно исходя из них должно устанавливаться место проживания ребенка. При этом в соответствии со статьей 57 Семейного кодекса, учет мнения ребенка, достигшего 10 лет, обязателен. Девочка хотела жить с папой — суды этого не учли. Помимо этого, суды должны были учесть прочие обстоятельства — возраст ребенка, привязанность его к каждому из родителей и другим членам семьи, отношения, сложившиеся между каждым из родителей и ребенком, возможность создания для ребенка условий для воспитания и развития. И на нежелание обоих родителей жить с девочкой судам следовало тоже обратить внимание.
Принятое судами решение ВС отменил и направил дело на новое рассмотрение. Если в ходе него выяснится, что ни родители, ни лица, у которых находится девочка (не уточняется с кем она сейчас проживает), не могут ее воспитывать, то суд должен будет передать ее органам опеки. В этом случае ребенок отправится в приют.
К сожалению, суды и скандалы после развода — не редкость. Бывшие супруги часто воюют и за детей, и за имущество: недавно в Новосибирске женщина заявила в Следственный комитет, что бывший муж похитил общего ребенка, чтобы ей манипулировать. Еще одним камнем преткновения часто становятся алименты, которые одна сторона хочет уменьшить, а другая — увеличить. В этом материале мы рассказываем, как правильно рассчитать сумму алиментов, чтобы соблюсти интересы ребенка.
Больше историй из Верховного суда вы найдете по этой ссылке. Здесь мы рассказывали, как заставить непутевого друга выплатить кредит, который вы взяли для него на свое имя, а в этом материале история мужчины, который отсудил сто тысяч рублей за то, что его не взяли на работу.