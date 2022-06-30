Это вообще законно? Как суд решил судьбу ребенка, с которым не хотели жить ни папа, ни мама

У мамы была старшая дочь от предыдущего брака — после развода она проживала с ней. Когда встал вопрос о том, с кем будет жить вторая девочка, рожденная в браке со вторым мужем, в суде мать указывала, что у отца больше материальных возможностей для воспитания совместного ребенка. Женщина ссылалась на то, что сама она не работает, болеет и материально обеспечивать двоих детей не сможет даже с учетом алиментов.



Отец был с таким раскладом не согласен. Он говорил, что бывшая супруга живет в их общей трехкомнатной квартире, где у ребенка есть отдельная комната, рядом — все школы и кружки, куда ходит дочка. А сам он уже живет с другой женщиной, она беременна и вот-вот родится новый ребенок.

