Стало известно, как будет расти материнский капитал в ближайшие три года
К 2025 году он увеличится до 680 тысяч за первенца
Власти представили проект роста материнского капитала на ближайшие три года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России, который есть в распоряжении издания. Согласно документу, в 2023 году выплата составит 616,3 тысячи рублей на рождение первенца, на второго ребенка — 814,4 тысячи рублей. В 2024 году за первого ребенка будут платить 653,9 тысячи рублей, за второго — 864,1 тысячи. В
В 2022 году материнский капитал впервые проиндексировали на процент итоговой, а не ожидаемой годовой инфляции. Это не единственное изменение за последний год. Обо всех нововведениях можно прочитать в этом материале. Там же мы рассказываем, на что его можно потратить.
Пару месяцев назад депутаты Госдумы предложили часть средств выдавать на руки наличными. Правда, не всем и только один раз. Это пока только идея, будет она поддержана или нет — неизвестно. Мы поговорили с одним из авторов инициативы, депутатом Татьяной Буцкой, и изучили документы, чтобы разобраться, зачем нужно это нововведение и как оно будет работать.