Стало известно, как будет расти материнский капитал в ближайшие три года

Власти представили проект роста материнского капитала на ближайшие три года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России, который есть в распоряжении издания. Согласно документу, в 2023 году выплата составит 616,3 тысячи рублей на рождение первенца, на второго ребенка — 814,4 тысячи рублей. В 2024 году за первого ребенка будут платить 653,9 тысячи рублей, за второго — 864,1 тысячи. В 2025-м выплаты составят 680,1 и 898,7 тысячи рублей соответственно. Сейчас выплата на первого ребенка составляет 524 527 рублей, на второго — 693 144 рубля.