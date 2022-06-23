СЕЙЧАС +26°С
Пробки 4/10
usd 53.28
eur 55.83
СрочноСкончался Юрий Шатунов
Все новости
Все новости

Стало известно, как будет расти материнский капитал в ближайшие три года

К 2025 году он увеличится до 680 тысяч за первенца

1 184
В 2022 году сумма материнского капитала на первого ребенка составляет <nobr>524 527</nobr> рублей, на второго — <nobr>693 144</nobr> рубля

В 2022 году сумма материнского капитала на первого ребенка составляет 524 527 рублей, на второго — 693 144 рубля

Поделиться

Власти представили проект роста материнского капитала на ближайшие три года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России, который есть в распоряжении издания. Согласно документу, в 2023 году выплата составит 616,3 тысячи рублей на рождение первенца, на второго ребенка — 814,4 тысячи рублей. В 2024 году за первого ребенка будут платить 653,9 тысячи рублей, за второго — 864,1 тысячи. В 2025-м выплаты составят 680,1 и 898,7 тысячи рублей соответственно. Сейчас выплата на первого ребенка составляет 524 527 рублей, на второго — 693 144 рубля.

В 2022 году материнский капитал впервые проиндексировали на процент итоговой, а не ожидаемой годовой инфляции. Это не единственное изменение за последний год. Обо всех нововведениях можно прочитать в этом материале. Там же мы рассказываем, на что его можно потратить.

Пару месяцев назад депутаты Госдумы предложили часть средств выдавать на руки наличными. Правда, не всем и только один раз. Это пока только идея, будет она поддержана или нет — неизвестно. Мы поговорили с одним из авторов инициативы, депутатом Татьяной Буцкой, и изучили документы, чтобы разобраться, зачем нужно это нововведение и как оно будет работать.

Министерство финансовПФРматеринский капиталматкапиталПенсионный фонд РФМинфин РФ
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2