Впервые в России появление ребенка зарегистрировали онлайн
Родителям новорожденных можно больше не ходить в ЗАГС
В России начали регистрировать появление детей без посещения родителями органа ЗАГС. Впервые процедура прошла в Якутске, сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы.
Такая возможность теперь доступна через сервис «Рождение ребенка» на портале госуслуг. Там можно оформить онлайн все документы, начиная с медицинской справки о рождении, которую обычно выдают в роддоме. Теперь медики сразу после родов предлагают родителям оформить медицинское свидетельство в электронном виде, и, если родители согласны, в личном кабинете мамы появляется предзаполненное врачами заявление на получения свидетельства о рождении. Родителям остается подтвердить сведения, выбрать имя ребенка и орган ЗАГС.
После этого орган ЗАГС регистрирует рождение без визита мамы или папы. Реквизиты записи о рождении возвращаются в личный кабинет пользователя и используются уже при подаче заявлений на другие государственные услуги и меры социальной поддержки. При этом заявления на получение СНИЛС, ИНН, маткапитала, запись в детский сад и пособия запускаются автоматически.
Привычное бумажное свидетельство о рождении родители при желании могут получить позже при личном обращении в ЗАГС.
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