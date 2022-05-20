Москвич добился в суде права перезахоронить умершего сына дома — мэрия Новосибирска была против эксгумации

Суд в Новосибирске встал на сторону жителя Москвы, который потребовал от местной мэрии разрешение на эксгумацию тела его умершего сына. Теперь мужчина сможет перезахоронить тело ближе к своему дому.



Решение суда поможет и другим

К мэрии с иском обращался москвич Николай Макаренко, сын которого трагически погиб в Новосибирске. Отец узнал о случившемся, когда похороны уже состоялись. Он обратился с заявлением о перезахоронении ребенка в столице, но получил отказ.

