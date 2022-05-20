Москвич добился в суде права перезахоронить умершего сына дома — мэрия Новосибирска была против эксгумации
Чиновники и похоронщики рассчитывают, что решение суда упростит процесс эксгумации для родственников в дальнейшем
Суд в Новосибирске встал на сторону жителя Москвы, который потребовал от местной мэрии разрешение на эксгумацию тела его умершего сына. Теперь мужчина сможет перезахоронить тело ближе к своему дому.
Решение суда поможет и другим
К мэрии с иском обращался москвич Николай Макаренко, сын которого трагически погиб в Новосибирске. Отец узнал о случившемся, когда похороны уже состоялись. Он обратился с заявлением о перезахоронении ребенка в столице, но получил отказ.
— Чиновники ему сообщили, что данный вид перезахоронения действующим законодательством не предусмотрен, — сообщила НГС юрист Наталья Савченко, представлявшая интересы Макаренко в суде Центрального района Новосибирска.
Сейчас законодательством предусмотрены следующие случаи эксгумации:
— перезахоронение останков погибших при обнаружении старых военных и ранее не известных захоронений, которое организуется органами местного самоуправления;
— перезахоронение останков погибших по решению органов местного самоуправления с обязательным уведомлением родственников погибших, розыск которых осуществляют органы военного управления;
— извлечение трупа из места захоронения на основании постановления следователя об эксгумации. (По данным мэрии Новосибирска)
— Суд встал на сторону Макаренко, здравый смысл восторжествовал. Хоть у нас официально не прецедентное право, но практика предыдущих рассмотрений рассматривается и учитывается. Так что это решение может помочь остальным желающим перезахоронить своих близких. Представители мэрии заявили, что не будут оспаривать это решение, — рассказала Савченко.
Решение суда свидетельствует о том, что перезахоронение близких возможно по заявлению ближайших родственников. Отказ в удовлетворении заявления со ссылкой на то, что такая услуга не предусмотрена законодательством, не обоснован.
В пресс-центре мэрии НГС сообщили, что решение об оспаривании вердикта суда еще не принято, так как решение в полном объеме не изготовлено.
Переезжают и забирают с собой останки
Этот процесс чиновники мэрии восприняли не как поражение. В частности, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин на ритуальном форуме «Сибирь-Ритуал — 2022» заявил, что теперь жителям Новосибирска первым в России разрешат эксгумировать своих покойных родственников для кремации или перезахоронения без согласия госорганов.
— Закон говорит о том, что эксгумация тел возможна только по решению судебных органов, следственных органов, полиции, когда идут следственные мероприятия, забывая, что страна у нас огромная, миграция населения у нас большая. Из сёл переезжают в города, из маленьких городов в большие. И люди не хотят бросать могилы родственников, чтобы они остались неухоженными, бесхозными и забытыми. Сегодня мы получили судебное решение, которое избавляет нас от того, что мы могли быть потенциально обвинены, получили административное, а то и уголовное наказание. Всех призываю воспользоваться, у нас есть решение, можем поделиться, — цитирует Витухина издание «Сибкрай».
В мэрии не предоставили НГС информацию о количестве полученных заявлений на перезахоронение из-за того, что такая статистика не ведется. Но у экспертов похоронного рынка определенные данные имеются.
— У нас сейчас восемь или девять заявлений от граждан, которые хотели перезахоронить своих близких, переместить их останки в родовое захоронение. Но мы не могли пойти навстречу людям из-за запрета правового отдела мэрии. Вынесенное решение суда устраняет это препятствие и позволит упростить этот процесс, — сказал НГС директор Новосибирского крематория Борис Якушин.
Накануне стало известно о предстоящем удорожании ритуальных услуг. На портале мэрии Новосибирска опубликован проект постановления о тарифах на платные услуги МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела "Ритуальные услуги"». Документ проходит антикоррупционную экспертизу, новые тарифы вступят в силу на следующий день после подписания мэром.
Согласно новому постановлению, час церемонии прощания в муниципальном зале вырастет с 2500 до 2588 рублей. Ручное рытье могил подорожает с 1928 до 1995 рублей. Подхоронение будет стоить от 2274 до 7589 рублей в зависимости от размера могилы (сейчас от 2197 до 7332).
Недавно тема эксгумации затрагивалась во время процесса по делу об убийстве, обвиняемым по которому проходил тревел-блогер Анатолий Гомзяков. Сторона защиты попросила суд об эксгумации тела погибшего рекламщика Алексея Хребтова — в просьбе было отказано. А суд вскоре закончился оправдательным приговором.