«Были страхи, что она не отдаст мне ребенка»: откровения женщины, чьих двоих детей выносила суррогатная мать

Поиск и знакомство с суррогатной мамой

Мы искали сурмаму сами, так как с услугами агентства цена бы выросла вдвое. К тому же было комфортнее, что я сама выбираю человека, которому доверю самое главное в жизни. Поэтому для меня знакомство с сурмамой было обязательным.

Если бы сурмама произвела плохое впечатление, я бы отказалась от ее услуг, невзирая на размер гонорара. У меня был такой опыт. Когда мы хотели сделать вторую подсадку, я познакомилась с девушкой. Она мне не очень понравилась, но я решила, что первое впечатление может быть ошибочным. Мы обратились к врачу, прошли некоторые этапы. И я поняла, что она не очень ответственно относится к делу. Часами не отвечала на сообщения или могла ответить уже на следующий день. Я поняла, что с ума сойду, если она будет беременна нашим ребенком. И мы отказались от нее, хотя хотелось побыстрее сделать подсадку.

Не могу дать какой-то универсальный совет будущим биородителям, ведь я не психолог. Выбирая сурмаму, я всегда основывалась на своих внутренних ощущениях от человека. У меня был список вопросов для знакомства с сурмамами. Они довольно стандартные: просила рассказать о себе, о своей семье, о месте работы, как проходили беременность и роды, здоров ли сейчас ее ребенок, поддерживает ли ее семья, кому из близких она рассказала про свои планы, будет ли рассказывать на работе. Пыталась максимально понять человека, какая у него мотивация. Были девочки, у которых лишь одна мотивация — деньги. Но встречались и те, кто искренне хотел помочь, и их очень много. Наша сурмама сказала: «Я легко отходила свою беременность, легко родила, и я понимаю, что смогу это сделать снова. Так почему мне не помочь другим людям?» Для нее это было некоей миссией.