«Были страхи, что она не отдаст мне ребенка»: откровения женщины, чьих двоих детей выносила суррогатная мать

К суррогатному материнству относятся по-разному. Во многих странах оно запрещено, а где разрешено, часто критикуется представителями церкви и общественниками. Но для конкретных людей это большой шанс — шанс стать родителями или шанс выбраться из тяжелой финансовой ситуации и даже полностью изменить свою жизнь. Наши коллеги из Wday.ru поговорили с Ольгой, чьи сыновья Дамир и Тимур выношены суррогатной мамой. Далее публикуем ее рассказ от первого лица.
Суррогатное материнство — вынашивание и рождение женщиной ребенка для другого лица или лиц, которые станут родителями ребенка после его рождения. Чаще всего генетический материал для формирования эмбриона предоставляется лицами, для которых вынашивается ребенок.
Поиск и знакомство с суррогатной мамой
Мы искали сурмаму сами, так как с услугами агентства цена бы выросла вдвое. К тому же было комфортнее, что я сама выбираю человека, которому доверю самое главное в жизни. Поэтому для меня знакомство с сурмамой было обязательным.
Если бы сурмама произвела плохое впечатление, я бы отказалась от ее услуг, невзирая на размер гонорара. У меня был такой опыт. Когда мы хотели сделать вторую подсадку, я познакомилась с девушкой. Она мне не очень понравилась, но я решила, что первое впечатление может быть ошибочным. Мы обратились к врачу, прошли некоторые этапы. И я поняла, что она не очень ответственно относится к делу. Часами не отвечала на сообщения или могла ответить уже на следующий день. Я поняла, что с ума сойду, если она будет беременна нашим ребенком. И мы отказались от нее, хотя хотелось побыстрее сделать подсадку.
Не могу дать какой-то универсальный совет будущим биородителям, ведь я не психолог. Выбирая сурмаму, я всегда основывалась на своих внутренних ощущениях от человека. У меня был список вопросов для знакомства с сурмамами. Они довольно стандартные: просила рассказать о себе, о своей семье, о месте работы, как проходили беременность и роды, здоров ли сейчас ее ребенок, поддерживает ли ее семья, кому из близких она рассказала про свои планы, будет ли рассказывать на работе. Пыталась максимально понять человека, какая у него мотивация. Были девочки, у которых лишь одна мотивация — деньги. Но встречались и те, кто искренне хотел помочь, и их очень много. Наша сурмама сказала: «Я легко отходила свою беременность, легко родила, и я понимаю, что смогу это сделать снова. Так почему мне не помочь другим людям?» Для нее это было некоей миссией.
Страхи и беременность
Не знаю, стоит ли знакомиться с семьей сурмамы. Но близких нашей сурмамы я знаю — ее маму, даже племянников, так как они живут вместе. Знакомство с семьей, наверное, не обязательно, но помогает лучше понять человека, на душе будет спокойнее.
Но страхов было много, начиная с того, как доверить самое важное — вынашивать нашего ребенка — незнакомому человеку. Это вырабатывает в тебе такое всемирное доверие. Ты не знаешь, как живет сурмама, соблюдает ли она предписания врача, не делает ли что-то опасное для беременности, не употребляет ли алкоголь, не курит ли, ведет ли здоровый образ жизни, какие у нее мысли, эмоции, ведь всё это влияет на здоровье и будущее ребенка. В первую беременность я ходила к психологу с вопросом, не вредит ли Марина моему ребенку. Были и страхи, что она не отдаст мне ребенка.
Во вторую беременность сурмамой также стала наша Марина. Поэтому подобных страхов не было. Она очень ответственная, добрая, любящая, максимально заботилась о моем ребенке. Но это был разгар пандемии, и я боялась, что Марина заболеет коронавирусом. Или заболею я и тогда не смогу лечь с Мариной в один роддом, меня не положат с ребенком. В любой беременности есть куча страхов и неврозов.
Во время беременности мы часто общались с Мариной, практически каждый день. В основном переписывались, созванивались реже. Я всегда была в курсе, как она себя чувствует, какие у нее мысли, переживания. Знала, когда начались первые «шевелюшки» малыша, знала, чем питается Марина, на что у нее токсикоз. Мы вместе ходили на УЗИ, на все плановые осмотры.
Договор и объяснения с детьми
Стандартную форму договора мне прислал кто-то из сурмам. Но я его чуть переделала. По факту мы заключали его только на первую беременность, на вторую даже до конца не подписали. Договор не даст 100% страховки. У нас много пробелов в законодательстве, и если сурмама не согласится, то свидетельство о рождении получит она. В Грузии, к примеру, биологические родители автоматически записываются в свидетельство о рождении ребенка.
Детям я обязательно расскажу, что они выношены и рождены сурмамой, иначе найдутся «добрые люди», которые расскажут, и сыновья не так поймут. Особенно в подростковом периоде, когда появляются недоверие, неуверенность в себе, в окружающих людях. А если при этом еще попадется такая искаженная информация, всё может плохо кончиться.
Старший сын знаком с сурмамой. Он в силу возраста пока не знает, что она сурмама и что это вообще такое. Но он с ней виделся, зовет ее тетей Мариной. Позже я им обоим скажу, что сначала они были у меня в животике, но у меня нет места, где они могли бы вырасти. Поэтому нам помогла одна тетенька, которая заботилась о них, а я всегда была рядом. Когда подрастут, объясню уже более научно.
Роды
Тот день, когда я впервые увидела сына, запомню навсегда.
Я взяла сына на руки, зачем-то полностью раздела и голеньким положила на кровать. Стояла на коленях и смотрела на него так долго… Это один из главных дней моей жизни, за что я очень благодарна.
Как справиться со страхами биомаме: советы психолога
Психолог Марина Сотникова говорит, что биологическим родителям, которые думают вступить в программу сурматеринства, хорошо бы ответить на вопрос: а зачем мне нужен ребенок? По ее мнению, от непонимания этого и начнется большинство проблем.
— Биомамы могут столкнуться со страхом, что не полюбят будущих детей. Такой страх может возникнуть у мам, дети которых появились с помощью ЭКО, и даже у рожавших с помощью кесарева сечения из-за того, что ребенок не прошел все стадии рождения. А когда малыша вынашивает чужая женщина, конечно, биомама будет переживать, сможет ли она его принять. Особенно таким страхам подвержены женщины, которые обращаются к сурматеринству без медицинских показаний, просто потому, что есть деньги и, допустим, не хочется портить фигуру. Здесь вообще может случиться, что сначала захотела, потом передумала, — объясняет эксперт.
Психолог советует: чтобы включились механизмы материнского инстинкта, биомаме стоит больше контактировать с сурмамой. Ведь материнский инстинкт — это не только гормоны. Здесь много про то, что женщина привыкает к мысли о появлении ребенка, к мысли, что она заботится о малыше, который еще не родился, гладит по животику, разговаривает с ним, чтобы он нормально рос и развивался. А после рождения включится и биология. Когда же биомама отделена от сурмамы, все эти механизмы она упускает.
— При этом общение с сурмамой может доставлять и глубокую боль биомаме. Сурмама для нее будто напоминание: «Я не могу выносить ребенка, а она может». Поэтому еще до вступления в программу, до зачатия будущей биомаме важна поддержка психотерапевта. Специалист поможет снизить этот болевой порог, потому что неподготовленная биомама рискует по-разному отреагировать на беременность, может бессознательно саботировать рождение своего ребенка. На этой почве нередко возникают и конфликты с сурмамой, — считает эксперт.
Будущим биородителям важно понять, что во время суррогатного материнства их ожидает много стрессовых ситуаций: куча обследований, заключение договоров, какая-то чужая женщина будет отвечать за здоровье вашего ребенка, биородителям захочется контролировать каждый шаг сурмамы, заточить ее в соседней комнате. Поэтому хорошо бы понимать, как вы отреагируете на эти стрессовые ситуации, насколько вы будете к ним готовы.
Марина Сотникова — клинический психолог, арт-терапевт, ведущая тренингов, участник социального проекта «Маматика», посвященного суррогатному материнству.
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