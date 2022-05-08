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Мать, у которой опека забрала сына по анонимному звонку, смогла вернуть его из приемной семьи

Наталья боролась за ребенка десять месяцев

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Наталья Мина вернула сына из опекунской семьи спустя десять месяцев изнурительных судов и апелляций. Ее историю мы рассказывали в цикле статей.

Молодая мать чуть не лишилась ребенка из-за «наводки» соседей, которые обратились в полицию. В доме девушки инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили антисанитарию и пустой холодильник.

После того как сына Женю, которому на тот момент еще не было двух лет, отдали опекунам, Наталья взялась за голову и кардинально поменяла образ жизни.

Показываем трогательное воссоединение семьи.

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