Мать, у которой опека забрала сына по анонимному звонку, смогла вернуть его из приемной семьи
Наталья боролась за ребенка десять месяцев
2 236
Наталья Мина вернула сына из опекунской семьи спустя десять месяцев изнурительных судов и апелляций. Ее историю мы рассказывали в цикле статей.
Молодая мать чуть не лишилась ребенка из-за «наводки» соседей, которые обратились в полицию. В доме девушки инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили антисанитарию и пустой холодильник.
После того как сына Женю, которому на тот момент еще не было двух лет, отдали опекунам, Наталья взялась за голову и кардинально поменяла образ жизни.
Показываем трогательное воссоединение семьи.