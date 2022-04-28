Новосибирские семьи с детьми получат пособия за апрель раньше срока
Это произойдет из-за того, что единый день выплат выпадет на выходной
Выплаты и пособия за апрель 2022 для семей с детьми и других льготных категорий граждан выдадут раньше в Новосибирской области. Это произойдет потому, что единый день выплат, 3 мая, выпадет на выходной день.
— Речь идет о выплатах будущим мамам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности; одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 лет, а также о ряде мер соцподдержки, которые с января 2022 года «перешли» из соцзащиты в ПФР, — уточники в областном отделении Пенсионного фонда России.
Речь идет о пособии по уходу за ребенком до полутора лет, единовременных выплатах при рождении или усыновлении детей, пособиях для беременных жен и детей военнослужащих по призыву. Помимо этого 3 мая выдадут и другие апрельские выплаты, которые перешли в сферу ответственности пенсионного фонда с 2022 года (в том числе и не являющиеся мерами поддержки семей с детьми).
Полный перечень опубликован на сайте ведомства.
В региональном отделении ПФР отметили, что изменение не коснется тех, кому получает выплаты через почтовые отделения: в этом случае пособия будут доставляться с 3 по 25 мая, в соответствии с графиком, установленным почтой России.
Ранее НГС также рассказывал, что новосибирцы с 1 мая смогут получать новое ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет. Депутаты Новосибирского заксобрания приняли в двух чтениях изменение к закону «О социальной поддержке граждан, имеющих детей». Разбираемся вместе с юристом Вероникой Белоусовой, кто может рассчитывать на новые выплаты, каковы условия для получения пособия, необходимые документы и куда их сдавать. Далее — от первого лица.