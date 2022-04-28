Новосибирские семьи с детьми получат пособия за апрель раньше срока

Выплаты и пособия за апрель 2022 для семей с детьми и других льготных категорий граждан выдадут раньше в Новосибирской области. Это произойдет потому, что единый день выплат, 3 мая, выпадет на выходной день.



— Речь идет о выплатах будущим мамам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности; одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 лет, а также о ряде мер соцподдержки, которые с января 2022 года «перешли» из соцзащиты в ПФР, — уточники в областном отделении Пенсионного фонда России.