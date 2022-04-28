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Новосибирские семьи с детьми получат пособия за апрель раньше срока

Это произойдет из-за того, что единый день выплат выпадет на выходной

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Пособия за апрель 2022 года должны были выплатить 3 мая

Пособия за апрель 2022 года должны были выплатить 3 мая

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Выплаты и пособия за апрель 2022 для семей с детьми и других льготных категорий граждан выдадут раньше в Новосибирской области. Это произойдет потому, что единый день выплат, 3 мая, выпадет на выходной день.

— Речь идет о выплатах будущим мамам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности; одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 лет, а также о ряде мер соцподдержки, которые с января 2022 года «перешли» из соцзащиты в ПФР, — уточники в областном отделении Пенсионного фонда России.

Речь идет о пособии по уходу за ребенком до полутора лет, единовременных выплатах при рождении или усыновлении детей, пособиях для беременных жен и детей военнослужащих по призыву. Помимо этого 3 мая выдадут и другие апрельские выплаты, которые перешли в сферу ответственности пенсионного фонда с 2022 года (в том числе и не являющиеся мерами поддержки семей с детьми).

Полный перечень опубликован на сайте ведомства.

В региональном отделении ПФР отметили, что изменение не коснется тех, кому получает выплаты через почтовые отделения: в этом случае пособия будут доставляться с 3 по 25 мая, в соответствии с графиком, установленным почтой России.

Ранее НГС также рассказывал, что новосибирцы с 1 мая смогут получать новое ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет. Депутаты Новосибирского заксобрания приняли в двух чтениях изменение к закону «О социальной поддержке граждан, имеющих детей». Разбираемся вместе с юристом Вероникой Белоусовой, кто может рассчитывать на новые выплаты, каковы условия для получения пособия, необходимые документы и куда их сдавать. Далее — от первого лица.

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