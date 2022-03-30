«Разъехались в разные комнаты»: истории семей, которые поссорились из-за конфликта на Украине

Прошел уже месяц со дня начала спецоперации на Украине, из-за которой жизнь многих из нас перевернулась с ног на голову — стресс и тревога заняли прочное место в ней. В таком состоянии в первую очередь ищешь помощи и поддержки у близких, но сегодня чаще натыкаешься на непонимание и агрессию. Разные мнения о текущей ситуации в стране и мире становятся поводом для ссор, конфликтов и еще больших переживаний. НГС поговорил с новосибирцами, которые оказались в такой непростой ситуации.
Наталья, 40 лет: «С мужем у нас соседское общение»
— Мы с мужем женаты уже 15 лет. Разногласия начали проявляться примерно 1,5 года назад: мой муж поддерживает действующую власть, я же придерживаюсь противоположной точки зрения. Пару тройку лет назад мы могли смотреть какие-то политические передачи обеих сторон вместе, но со временем наши мнения всё сильнее начали расходиться, ситуация усугубилась. Мы стали придерживаться разных точек зрения не только в вопросах политики, но и семьи или религии. Муж предъявлял мне претензии — ты стала другая. Когда мы женились, мне было 24 года, сейчас мне 40 лет. Я изменилась, я же живой человек, я взрослею, у меня появляется жизненный опыт, меняются взгляды — это нормально.
Два месяца назад мы очень сильно поссорились и даже ходили к психологу на групповую терапию, чтобы понять, как нам быть дальше. Психолог нам помог, мы установили жесткие правила и придерживались их, какое-то время у нас были хорошие отношения, а когда началась спецоперация — всё, мы снова начали ругаться, спорить, чуть ли не до развода, очень плохие отношения стали.
В начале марта был тяжелый период на работе, мне бы себя держать, не расклеиться, а дома даже не к кому прижаться, не кому поплакаться. Мой муж считает, что всё, что происходит, — правильно, что я должна радоваться. Родители с ним согласны, брат тоже, а я — одна. У меня есть друзья, конечно, но это такое одиночество, когда рядом со своим человеком ты не можешь пореветь вдоволь. К твоей боли относятся пренебрежительно, не разделяют ее.
Мы с мужем разъехались в разные комнаты, у нас соседское общение. Я не злюсь, я в принципе не понимаю, как жить, также не понимаю, как жить с мужем, с людьми в моей семье. Живу мыслями, что перетерплю, справлюсь. Расставаться? Нет, у нас семья, ребенок с инвалидностью. С мамой стараюсь поддерживать нейтральное общение.
Анна, 38 лет: ругань с родственниками с Украины
— Мама позвонила своей сестре, которая живет в Запорожье, на Украине, чтобы узнать, как у той дела, как здоровье. В разговор влез ее сын и начал оскорблять русских, обвинять в страшных вещах, кричать, что во всех бедах виноваты русские. Причем здесь моя мама вообще? Будто она лично сделала что-то плохое. Моя мама предложила закончить разговор о политике, пока совсем не разругались, а он ответил: «Как вообще с русскими можно дружить?» При том, что у него мать русская, и он сам русский, но там бесполезно что-то говорить. У них по телевизору мощная пропаганда. С того разговора мы перестали общаться, даже не переписываемся.
Что советует психолог
Психолог Светлана Цветкова считает, что всем без исключения людям следует признать тот факт, что у каждого человека есть свое собственное мнение. Человеку важно позволить думать так, как он считает нужным, но так же важно сохранить единство в семье, родственные связи. Если мнение высказывается не мирным путем, а с агрессией, нападками, на эмоциях — нужно принимать меры и препятствовать. Наложите дома табу на разговоры, которые выводят вас из состояния равновесия, поймите, что у вас в приоритете — доказать свою правоту или семейные ценности. Собеседник в любом случае найдется, поговорите о наболевшей теме с человеком вне семейного круга.
— Почему общество разделилось на два лагеря? Потому что затронута самая главная потребность человека — безопасность. Мышление человека тоннельное: только так и никак иначе. Большую роль играют СМИ, которые показывают одним (тем, кто за рубежом) — одну картинку, другим (внутри нашей страны) — другую. Человек живет в иллюзии: только он прав, другого мнения нет. В таких ситуациях я бы рекомендовала действовать согласно «Я-концепции», то есть говорить от первого лица: Я понимаю твою боль, твою злость, обиду. Ты имеешь на это право — чувствовать и испытывать негатив, но я не готова к тому, чтобы твои негативные эмоции, боль и обида обрушились на меня. Я не хочу поддерживать разговор в таком тоне, я не буду отвечать злом на зло, не буду кричать и ругаться, не хочу участвовать в этом. Концепция сработает при условии, что кто-то из участников спора сможет совладать с собой, для того чтобы решить конфликт экологично, — объясняет психолог.
Существует пять основных правил, с помощью которых конфликт можно перевести в конструктивный диалог. Первое: сфокусируйтесь на сути вопроса, который вызвал конфликт. Поставьте проблему не между собой, а в сторону, будто перед вами стоит задача и вам необходимо найти решение. Второе: говорите от первого лица («Я-концепция»). Третье: слушайте человека, узнайте, какова его позиция, говорите по очереди и не перебивайте друг друга. Четвертое — ищите решение проблемы: «Мы — семья, как мы можем решить этот вопрос?». Пятое: если совсем никак не совладать с конфликтом, то каждый остается при своем мнении, тема табуированная, в присутствии друг друга не обсуждается.
— Самое ценное — отношения в семье. Всех сейчас тригерит, люди испытывают чувство тревоги, страха за будущее. Если еще и в семье будет разногласие, то где тогда брать опору? Акцент нужно делать на сохранение мира в семье и взаимопомощи. Есть такая фраза: «Может выиграть мое "я", но пострадает наше "мы"». В семейных отношениях, в дружеских важно понимать, что — да, я могу доказать свою точку зрения, но какой в этом толк? Проговаривайте с близкими то, что беспокоит. Возможно причина в другом, в травмах прошлого, неприятный опыт из детства, базовое недоверие к миру, от того боль и рвется наружу. Если ссора уже произошла, всегда можно извиниться и договориться впредь решать проблему более экологичными способами, — советует психолог.
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