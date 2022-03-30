«Разъехались в разные комнаты»: истории семей, которые поссорились из-за конфликта на Украине

В начале марта был тяжелый период на работе, мне бы себя держать, не расклеиться, а дома даже не к кому прижаться, не кому поплакаться. Мой муж считает, что всё, что происходит, — правильно, что я должна радоваться. Родители с ним согласны, брат тоже, а я — одна. У меня есть друзья, конечно, но это такое одиночество, когда рядом со своим человеком ты не можешь пореветь вдоволь. К твоей боли относятся пренебрежительно, не разделяют ее.

Мы с мужем разъехались в разные комнаты, у нас соседское общение. Я не злюсь, я в принципе не понимаю, как жить, также не понимаю, как жить с мужем, с людьми в моей семье. Живу мыслями, что перетерплю, справлюсь. Расставаться? Нет, у нас семья, ребенок с инвалидностью. С мамой стараюсь поддерживать нейтральное общение.

Анна, 38 лет: ругань с родственниками с Украины

— Мама позвонила своей сестре, которая живет в Запорожье, на Украине, чтобы узнать, как у той дела, как здоровье. В разговор влез ее сын и начал оскорблять русских, обвинять в страшных вещах, кричать, что во всех бедах виноваты русские. Причем здесь моя мама вообще? Будто она лично сделала что-то плохое. Моя мама предложила закончить разговор о политике, пока совсем не разругались, а он ответил: «Как вообще с русскими можно дружить?» При том, что у него мать русская, и он сам русский, но там бесполезно что-то говорить. У них по телевизору мощная пропаганда. С того разговора мы перестали общаться, даже не переписываемся.