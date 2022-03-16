«Папа обзывал животным, кричал постоянно»: бабушке не дают оформить опеку над внучкой

По словам Лидии Николаевны, за последние три месяца Марина несколько раз звонила ей, прося забрать ее, но, когда прозвучал крик о помощи, бабушка поняла, медлить больше нельзя, и тотчас выехала в Екатеринбург.



— Приехала — а там [в квартире] грязь, ворох грязного белья. Две недели я всё перестирывала, прибирала, продуктов закупила. Дала ему этот срок, сказала: «Кодируйся, устраивайся на работу — я поживу пока у вас». Он вроде соглашается — и тут же бежит за бутылкой.



За две недели бабушка много чего узнала о жизни Марины — в том числе вещи, от которых волосы встают дыбом. Например, как отец заставлял дочку ходить с ним в магазин, чтобы она несла ему пакеты с пивом (сам он уже еле ходит). Как поднимал дочь среди ночи, когда ему взбредало в голову узнать у нее что-нибудь. Как выбивал дверь в комнату деда (своего отца), который, пока еще был здоров, заступался за внучку — прятал ее у себя в комнате.



— Папа очень плохо со мной разговаривал — обзывал животным, кричал постоянно, если я что-то не так сделаю или в магазин с ним не пойду, — вспоминает Марина. — Бил меня. Один раз, когда я получила несколько двоек по математике, у меня синяк вот здесь был (показывает на плечо).

