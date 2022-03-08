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Тема дняСпецоперация на Украине: хроника
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Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми: видеообращение

Президент поздравил российских женщин с 8 Марта

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Новые выплаты получат семьи с невысокими доходами

Новые выплаты получат семьи с невысокими доходами

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Сегодня, 8 марта, Владимир Путин объявил об установлении новых выплат для семей с детьми.

Он рассказал о них в специальном обращении к российским женщинам. Президент поздравил их с праздником и подчеркнул, что государство будет делать всё для поддержки семьи — это его «безусловный приоритет». Путин напомнил, что в стране уже получают выплаты беременные женщины, семьи с невысокими доходами и родители-одиночки.

— Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их, — заявил президент.

Путин пообещал, что новая мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат уже в мае. Сумма нового пособия пока не была озвучена.

В прошлых видеообращениях президент объявлял о многомиллионных выплатах семьям погибших в ходе украинской спецоперации, а также о начале самой спецоперации. Также он говорил, что вводить в стране военное положение не планируется.

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