Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми: видеообращение

Сегодня, 8 марта, Владимир Путин объявил об установлении новых выплат для семей с детьми.
Он рассказал о них в специальном обращении к российским женщинам. Президент поздравил их с праздником и подчеркнул, что государство будет делать всё для поддержки семьи — это его «безусловный приоритет». Путин напомнил, что в стране уже получают выплаты беременные женщины, семьи с невысокими доходами и родители-одиночки.
— Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их, — заявил президент.
Путин пообещал, что новая мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат уже в мае. Сумма нового пособия пока не была озвучена.
В прошлых видеообращениях президент объявлял о многомиллионных выплатах семьям погибших в ходе украинской спецоперации, а также о начале самой спецоперации. Также он говорил, что вводить в стране военное положение не планируется.