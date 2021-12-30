«Мамочка, спаси меня!»: новосибирские приставы забрали у матери 6-летнего сына и передали мужу — она заявила в СКР

Женщина тут же обратилась в полицию и сообщила о похищении. Правоохранители приняли заявление, посмотрели предоставленную заявительницей видеозапись, выяснили, что автомобиль принадлежит сотруднику УФССП по Кировскому району. Сотрудник полиции связался с ним и пристав ему признался, что это они забрали ребенка. При этом отметил, что передача была добровольной, в присутствии полиции, сотрудника ПДН, опеки и психолога. В подтверждение законности действий пристав скинул в отдел исполнительный лист и определение суда.



Полицейский поставил мать в известность, что ребенок передан законному представителю согласно решению суда.



Дозвониться до супруга Настя не смогла — его телефон был не доступен. До сих пор муж не выходит с ней на связь. Было лишь одно сообщение от него, в котором он коротко написал: «Егор не хочет с тобой общаться».



— У начальницы отдела опеки я спросила, присутствовал ли кто-то из них во время «добровольной передачи» моего ребенка, она ответила, что нет. Также рассказала очень интересную историю. Приставы позвонили ей в 18:30 и сообщили, что на вечер запланирована передача моего сына законному представителю, и пригласили поприсутствовать. Сотрудники опеки тут же вызвали такси и уже были в пути, когда тот же пристав позвонил им и сказал, что добровольная передача уже состоялась и они могут не приезжать. Они позвонили опеке в 18:30, а ребенка у меня забрали в 17:30. То есть они позвонили опеке постфактум. Но еще меня возмущают действия судебных приставов. На каком основании они применяли ко мне физическую силу, выкручивали руки и закрывали мне рот? — возмущается собеседница.

Анастасия обратилась с заявлением в Следственный комитет. Корреспонденту НГС подтвердили факт обращения и пояснили, что по данному факту проводится проверка.

Всё дело в имуществе

Впереди у супругов судебные процессы по разделу имущества и будущему сына.



Анастасия считает, что Вячеслав подобными действиями преследует корыстные цели. По ее мнению, ребенок ему нужен для того, чтобы вынудить жену отказаться от прав на имущество.



— Я ж подала иск на оспаривание сделок по разделу имущества, которого у нас более чем на 50 миллионов. У нас был совместный бизнес по сдаче в аренду помещений, который он также переписал на мать, но деньги от аренды получает. Сам ребенок ему не нужен. Если б он его любил, то не допустил бы того, чтобы Егор получил психологическую травму. Психика у сына травмирована, это — факт, — объясняет женщина.



Она рассказала НГС о событиях, предшествующих конфликту. Четыре года назад глава семьи получил от жены нотариальное согласие на распоряжение всем совместным имуществом. По ее словам, он пожаловался супруге, что на него «наезжают» судебные приставы за банкротство юрлица, грозят арестом имущества, и надо всё быстро переоформлять на другого человека. И спешно переоформил всё на свою пожилую мать.



— Он сказал, что эти меры временные, что через полгода банкротство будет закрытым, и мое согласие тоже действует полгода. Я всё подписала не глядя, так как была погружена в воспитание тогда еще маленького сына, — разводит руками обманутая женщина.



Связаться со второй стороной НГС удалось, но Вячеслав Николаевич сказал, что не слышит корреспондента, бросил трубку, а потом и вовсе отключил телефон. На сообщение он также не ответил.



По данным системы «Контур.Фокус», отец ребенка является владельцем или совладельцем нескольких компаний, в том числе специализирующейся на сдаче в аренду недвижимости.



В ответ на официальный запрос НГС пресс-служба УФССП по Новосибирской области сообщила, что о причастности судебного пристава к инциденту с передачей малолетнего ребенка ведомством проводится проверка.



— На основании решения суда 6 и 16 декабря 2021 года в отношении данной гражданки судебными приставами проводился комплекс исполнительных действий в рамках исполнительного производства по розыску ребенка, находящегося в исполнительном розыске. Должница (мать ребенка) намеренно скрывала ребенка, своими действиями препятствовала судебным приставам в исполнении решения суда. В настоящее время по информации о незаконных действиях судебного пристава 6 и 16 декабря 2021 года проводится проверка, — пояснили в региональном ведомстве.

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