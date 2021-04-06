Ошибки в документах и минимум информации: москвич ищет в Новосибирске родственников своего деда

Житель Московской области Пётр Абрамов ищет своих дальних родственников в Новосибирске. Мужчина обратился в редакцию НГС за помощью — вдруг кто-то из читателей узнает на фотографии знакомые лица или история этой семьи покажется кому-то знакомой. Он рассказал корреспонденту НГС о цели своего поиска и что ему уже удалось узнать.
Начало поисков
— Прошлой осенью меня посетила мысль, что мне уже за сорок лет, ближе к пятидесяти, у меня есть сын. И мало ли как повернется ситуация. Сыну останется цепочка, если так можно сказать, родственников. Это я, его дедушка — мой папа покойный, которого он немножко помнит, и, собственно, всё, — объяснил Пётр.
Поэтому Пётр решил найти родственников из других городов России, чтобы раздобыть памятные фотографии. Но впереди его ждал долгий нелегкий путь и минимум информации.
Перед поисками мужчина сделал несколько запросов в архивы. Всё, что было у него в руках в начале поисков, — дубликат свидетельства о рождении деда, Василия Абрамова. Но, как оказалось, в документе были ошибки в отчествах отца и деда Василия. Так, дед Петра значился в документе Василием Арсентьевичем, а не Арсеньевичем, как должно. А его прадед по документам носил отчество Ефимович, вместо Ефремовича. Из-за этого поиски осложнились.
— Очень удачно я сделал в «Яндексе» запрос. Так как кроме свидетельства о рождении был еще военный билет моего деда, там место для поиска было указано конкретнее. Деревня Лихачёво в Устьянском районе Архангельской области. Я «пояндексил» и в сообществе сельчан этой деревни нашел машинописную рукопись, — рассказал корреспонденту НГС Пётр.
Мужчина пояснил, что имена и истории в документе совпали с людьми из его семьи. Он сразу понял: это те, кого он ищет.
Что удалось выяснить
— Известно, что во второй половине
Всего, пояснил мужчина, у его прадеда Абрамова Арсения Ефремовича (
Сейчас Пётр намерен найти своих родственников из других уголков России, чтобы раздобыть фотографии:
— Я восстановил свою родословную и хотел бы поделиться этой информацией с родственниками по линии моего деда — с родными его младшего брата. И еще я очень надеюсь, что удастся найти фотографии прадеда и прабабушки. А может, и других прародителей. Возможно удастся найти потомков братьев моего прадеда - Антона, Аполлона, Михаила. И сестры Евдокии.
В мае после публикации НГС нашелся правнук одного из первых жителей «дома Янки» — он показал фото своего прадеда.