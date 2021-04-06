Ошибки в документах и минимум информации: москвич ищет в Новосибирске родственников своего деда

Поэтому Пётр решил найти родственников из других городов России, чтобы раздобыть памятные фотографии. Но впереди его ждал долгий нелегкий путь и минимум информации.

Перед поисками мужчина сделал несколько запросов в архивы. Всё, что было у него в руках в начале поисков, — дубликат свидетельства о рождении деда, Василия Абрамова. Но, как оказалось, в документе были ошибки в отчествах отца и деда Василия. Так, дед Петра значился в документе Василием Арсентьевичем, а не Арсеньевичем, как должно. А его прадед по документам носил отчество Ефимович, вместо Ефремовича. Из-за этого поиски осложнились.



— Очень удачно я сделал в «Яндексе» запрос. Так как кроме свидетельства о рождении был еще военный билет моего деда, там место для поиска было указано конкретнее. Деревня Лихачёво в Устьянском районе Архангельской области. Я «пояндексил» и в сообществе сельчан этой деревни нашел машинописную рукопись, — рассказал корреспонденту НГС Пётр.

Мужчина пояснил, что имена и истории в документе совпали с людьми из его семьи. Он сразу понял: это те, кого он ищет.