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Ошибки в документах и минимум информации: москвич ищет в Новосибирске родственников своего деда

Потомков его прадеда разбросало по разным городам России

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Сам Пётр Абрамов, обратившийся в НГС, сейчас живет в Московской области

Сам Пётр Абрамов, обратившийся в НГС, сейчас живет в Московской области

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Житель Московской области Пётр Абрамов ищет своих дальних родственников в Новосибирске. Мужчина обратился в редакцию НГС за помощью — вдруг кто-то из читателей узнает на фотографии знакомые лица или история этой семьи покажется кому-то знакомой. Он рассказал корреспонденту НГС о цели своего поиска и что ему уже удалось узнать.

Начало поисков

— Прошлой осенью меня посетила мысль, что мне уже за сорок лет, ближе к пятидесяти, у меня есть сын. И мало ли как повернется ситуация. Сыну останется цепочка, если так можно сказать, родственников. Это я, его дедушка — мой папа покойный, которого он немножко помнит, и, собственно, всё, — объяснил Пётр.

Поэтому Пётр решил найти родственников из других городов России, чтобы раздобыть памятные фотографии. Но впереди его ждал долгий нелегкий путь и минимум информации.

Перед поисками мужчина сделал несколько запросов в архивы. Всё, что было у него в руках в начале поисков, — дубликат свидетельства о рождении деда, Василия Абрамова. Но, как оказалось, в документе были ошибки в отчествах отца и деда Василия. Так, дед Петра значился в документе Василием Арсентьевичем, а не Арсеньевичем, как должно. А его прадед по документам носил отчество Ефимович, вместо Ефремовича. Из-за этого поиски осложнились.

— Очень удачно я сделал в «Яндексе» запрос. Так как кроме свидетельства о рождении был еще военный билет моего деда, там место для поиска было указано конкретнее. Деревня Лихачёво в Устьянском районе Архангельской области. Я «пояндексил» и в сообществе сельчан этой деревни нашел машинописную рукопись, — рассказал корреспонденту НГС Пётр.

Мужчина пояснил, что имена и истории в документе совпали с людьми из его семьи. Он сразу понял: это те, кого он ищет.

В документе идет речь о прадедушке и прабабушке Петра Абрамова

В документе идет речь о прадедушке и прабабушке Петра Абрамова

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Что удалось выяснить

— Известно, что во второй половине 20-х годов прошлого века несколько семей из деревни Лихачёво Архангельской области выехали в Сибирь. И я точно знаю, что в Новосибирске проживают дети и внуки родного брата моего деда Василия — Абрамова Александра Арсеньевича. А также в селе Овчинниково Алтайского края (260 км от Новосибирска), возможно, живут дети и внуки их младшей сестры Полины Арсеньевны Абрамовой, — поделился результатами поиска Пётр.

Всего, пояснил мужчина, у его прадеда Абрамова Арсения Ефремовича (1885–1928) и прабабушки Абрамовой Евдокии Афанасьевны (1888–1957) было шестеро детей: Анастасия, Афанасий, Юрий, Василий (дед Петра), Александр (проживал в Новосибирске) и Полина.

Пётр надеется, что у кого-то в семейном архиве сохранилась старая фотография, на которой изображены&nbsp;Арсений Ефремович, его старший сын Юрий, средний — Василий, младший — Александр и дочь Полина

Пётр надеется, что у кого-то в семейном архиве сохранилась старая фотография, на которой изображены Арсений Ефремович, его старший сын Юрий, средний — Василий, младший — Александр и дочь Полина

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Сейчас Пётр намерен найти своих родственников из других уголков России, чтобы раздобыть фотографии:

— Я восстановил свою родословную и хотел бы поделиться этой информацией с родственниками по линии моего деда — с родными его младшего брата. И еще я очень надеюсь, что удастся найти фотографии прадеда и прабабушки. А может, и других прародителей. Возможно удастся найти потомков братьев моего прадеда - Антона, Аполлона, Михаила. И сестры Евдокии.

В мае после публикации НГС нашелся правнук одного из первых жителей «дома Янки» — он показал фото своего прадеда.

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Архангельскпоиск родственниковпотомки
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