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«Это существо проживало в моем доме»: в Ярославле приемная мать забрала у сироты все деньги со спецсчета

Даже после суда Саша Егоренкова не смогла вернуть свои 300 тысяч рублей

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Саша Егоренкова говорит, что как бы ни закончилась вся эта история, она всегда останется благодарна своей приемной маме

Саша Егоренкова говорит, что как бы ни закончилась вся эта история, она всегда останется благодарна своей приемной маме

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В Ярославле в суде рассмотрели необычное дело — девушка подала иск на свою приемную мать. 21-летняя Александра Егоренкова потребовала у удочерившей ее воспитательницы детдома 320 тысяч рублей.

«Очень хотелось семью»

Жизнь Саши Егоренковой была непростой с самого детства. Когда ей было 5 лет, умерла мама. Опеку над девочкой оформила бабушка. Всё совсем пошло наперекосяк, когда старший брат связался с криминалом и отправился за решетку за мошенничество.

— Когда Максима посадили, бабушка начала пить, — вспоминает Саша Егоренкова. — Мне тогда было девять, а старшей сестренке — 14. Органы опеки определили нас сначала в приют «Медвежонок», а потом в школу-интернат.

Саша на жизнь не жаловалась. Девочка с детства научилась быть серьезной и понимала, что слезами проблемы не решить. Но на душе было тяжело.

— Очень хотелось семью: чтобы был кто-то родной, чтобы почувствовать себя в надежных руках своих родителей, — признается она.

Позже старшая сестра Саши, когда стала совершеннолетней, выпустилась, и девочку перевели в другой интернат. Там дети поставили на ребенка клеймо «новенькая», и у нее уже не было рядом ни одного родного человека.

— Мне было 14 лет, когда ко мне подошла наша воспитательница и сухо так спросила: «Саша, ты бы хотела жить в нашей семье?», — вспоминает тот день Саша. — Я согласилась, особо не раздумывая.

Сотрудница интерната Маргарита Горохова (имя изменено. — Прим.ред.) оформила документы на удочерение своей воспитанницы. Уже через пару месяцев Саша переехала в свой новый дом — в брагинскую трехкомнатную хрущевку.

— Я тогда была так счастлива! Попала в большую семью: у Маргариты Александровны помимо мужа были два своих сына, а еще два мальчика и две девочки приемные, — говорит Саша.

«Неудобно напоминать маме про долг»

Поначалу Саша была счастлива оказаться в большой семье Гороховых

Поначалу Саша была счастлива оказаться в большой семье Гороховых

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В семье 14-летней девочке понравилось. По крайней мере, как она говорит, это поначалу было гораздо лучше, чем жить в интернате.

— У меня со всеми были доверительные отношения, — рассказывает девушка. — С приемной мамой тоже. Была ли любовь? Сложно сказать. Поначалу мне казалось, что да, но потом... Маргарита Александровна стала меня периодически наказывать. Как-то я пошла гулять и опоздала. Дома она мне велела разблокировать телефон и отдать ей. Нашла там какую-то переписку и наорала на меня. Было очень обидно. Особенно услышать: «Сдам тебя обратно в детдом!»

Правда, мама не только ругала, но и баловала.

— Иногда покупала нам что-нибудь вкусненькое или одежду, — добавляет девушка. — Но у нас не было каких-то семейных походов по магазинам, как у других. Знаете, когда ты примеряешь какую-нибудь вещь, а мама смотрит и говорит: «А тебе идет». Она просто покупала нам вещи. Тратила, конечно, деньги, но ведь за наше содержание получала пособия. Да и мы тоже платили ей. Например, когда мы съездили в Крым, я списала деньги на поездку со спецсчета. Так можно сделать до 18 лет, если написать заявление и подать его вместе с опекуном.

Девочка доверяла приемной маме. Поэтому, когда Горохова попросила у нее снять все деньги со спецсчета, Саша, не раздумывая, сняла все накопившиеся 320 тысяч.

— Мы купим старую сломанную машину, папа починит ее, и мы продадим ее дороже. А потом я тебе верну долг и поделюсь частью прибыли, — пообещала приемной дочери женщина.

Саша сняла и отдала маме все деньги. И решила не напоминать о долге. Неудобно было.

«Хочется нормально жить»

Когда Саше исполнилось 18 лет, она не собрала вещи в чемоданы и не съехала от приемных родителей — семья же. Пожила еще полгода. Но больше не смогла.

— Я поняла, что жизни с Маргаритой Александровной у меня не будет, — решила Саша. — Да и свободного времени тоже для себя у меня не оставалось — одного ребенка нужно было забрать из садика, с другим сделать уроки, с третьим посидеть поиграть. А мне же тоже погулять хотелось. Но меня даже к подруге не пускали, — говорили: «У тебя есть дом, тут и живи».

Саша решилась. И завела непростой разговор.

— Извините, я хочу жить одна, — сказала Егоренкова приемной матери. — Если будет нужна какая-то помощь от меня, вы обращайтесь.

— Спасибо, помощи мне не нужно, — ответила Горохова.

Девушка повзрослела и хочет, наконец, обустроить нормально свою жизнь

Девушка повзрослела и хочет, наконец, обустроить нормально свою жизнь

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На том и разошлись. Саша поступила в сельхозакадемию и переехала на съемную квартиру со своим 25-летним парнем Славой.

— Ну, не сказать, что у нас идиллия, но мне стало намного лучше сейчас, чем когда я жила в приемной семье, — уверяет Александра Егоренкова.

Пара начала строить планы, задумались о ремонте. Саша как сирота стоит в очереди на получение собственной квартиры — конечно, мечталось о квартире хорошенькой, отремонтированной. Тут девушка и вспомнила про деньги, которые одолжила когда-то маме.

— Я, может, и не стала бы напоминать о долге, но мне тоже хочется жить нормально, а не на полу среди голых стен, — признается девушка.

Когда Саша попросила вернуть деньги, поняла — этого делать никто не собирается. На нее ополчилось все семейство.

«Расслабься»

«К Маргарите в семью больше не лезь! Тебя знать больше не хотят», — такое сообщение получила Саша от другой приемной дочери Гороховой. Но все же решила спросить и про деньги.

— Про какие деньги? — получила в ответ.

— 300 тысяч.

— Расслабься. 200.

— В смысле, 200?

— В прямом.

— Почему 200? Объясни мне. Я 300 давала. Я Маргарите Александровне все отдавала.

— Так, а сколько ты у нее пробухала, или, может, зекам переводила, — получила девушка в ответ.

— Это здесь при чем? Я все деньги ей переводила: пенсию, одежду, еду. Ни копейки себе не оставляла.

Саше явно дали понять, что никто не собирается ей отдавать деньги

Саше явно дали понять, что никто не собирается ей отдавать деньги

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Саша решила забыть эту историю как плохой сон. Но друзья убедили — свои деньги ты должна получить обратно во что бы то ни стало. И Егоренкова пошла в суд. В иске она попросила вернуть ей 320 тысяч рублей, которые у нее забрала Горохова.

«Принято решение взыскать с ответчика в пользу истца денежные средства в размере 290 тысяч и расходы по оплате госпошлины в размере 5,8 тысяч рублей. В остальной части иска отказать», — сказано в решении Дзержинского районного суда Ярославля.

Но Маргарита Горохова даже после решения суда не сочла нужным вернуть Саше долг.

— На протяжении всего судебного процесса ответчица отрицала необходимость возврата денег своей приемной дочери, хотя ни одного доказательства, почему она не должна этого делать, она не предоставила, — говорит адвокат Саши Станислав Волков. — Исполнительное производство идет с сентября прошлого года, за это время Маргарита Горохова выплатила лишь 12 тысяч из всей суммы. Еще во время суда к нам за кулисами подходил представитель ответчицы и говорил: «Если согласитесь на половину суммы, то получите ее сразу, если нет — то ничего не получите». Сейчас Александра Егоренкова также обратилась в полицию с заявлением, посчитав действия своей приемной матери мошенническими.

«Это существо»

Маргарита Горохова говорит, что не отказывается выплачивать Саше деньги по решению суда. Но у нее свои трудности: дети, маленькая зарплата.

— Что делать, если у меня зарплата 18 тысяч рублей в месяц? — задается вопросом женщина. — Я работаю в муниципальном садике.

Сейчас она собирается подавать на приемную дочь тоже иск в суд — за клевету.

— Уже больше года это существо, которое проживало в моем доме и пользовалось всеми моими благами, позорит мое имя, — добавила она. — Нервы мне истрепала она уже до конца. Мне она деньги перевела, чтобы скрыть от своих родственников.

Сейчас Саша живет самостоятельно

Сейчас Саша живет самостоятельно

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