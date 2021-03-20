«Это существо проживало в моем доме»: в Ярославле приемная мать забрала у сироты все деньги со спецсчета

В Ярославле в суде рассмотрели необычное дело — девушка подала иск на свою приемную мать. 21-летняя Александра Егоренкова потребовала у удочерившей ее воспитательницы детдома 320 тысяч рублей.
«Очень хотелось семью»
Жизнь Саши Егоренковой была непростой с самого детства. Когда ей было 5 лет, умерла мама. Опеку над девочкой оформила бабушка. Всё совсем пошло наперекосяк, когда старший брат связался с криминалом и отправился за решетку за мошенничество.
— Когда Максима посадили, бабушка начала пить, — вспоминает Саша Егоренкова. — Мне тогда было девять, а старшей сестренке — 14. Органы опеки определили нас сначала в приют «Медвежонок», а потом в школу-интернат.
Саша на жизнь не жаловалась. Девочка с детства научилась быть серьезной и понимала, что слезами проблемы не решить. Но на душе было тяжело.
— Очень хотелось семью: чтобы был кто-то родной, чтобы почувствовать себя в надежных руках своих родителей, — признается она.
Позже старшая сестра Саши, когда стала совершеннолетней, выпустилась, и девочку перевели в другой интернат. Там дети поставили на ребенка клеймо «новенькая», и у нее уже не было рядом ни одного родного человека.
— Мне было 14 лет, когда ко мне подошла наша воспитательница и сухо так спросила: «Саша, ты бы хотела жить в нашей семье?», — вспоминает тот день Саша. — Я согласилась, особо не раздумывая.
Сотрудница интерната Маргарита Горохова (имя изменено. — Прим.ред.) оформила документы на удочерение своей воспитанницы. Уже через пару месяцев Саша переехала в свой новый дом — в брагинскую трехкомнатную хрущевку.
— Я тогда была так счастлива! Попала в большую семью: у Маргариты Александровны помимо мужа были два своих сына, а еще два мальчика и две девочки приемные, — говорит Саша.
«Неудобно напоминать маме про долг»
В семье 14-летней девочке понравилось. По крайней мере, как она говорит, это поначалу было гораздо лучше, чем жить в интернате.
— У меня со всеми были доверительные отношения, — рассказывает девушка. — С приемной мамой тоже. Была ли любовь? Сложно сказать. Поначалу мне казалось, что да, но потом... Маргарита Александровна стала меня периодически наказывать. Как-то я пошла гулять и опоздала. Дома она мне велела разблокировать телефон и отдать ей. Нашла там какую-то переписку и наорала на меня. Было очень обидно. Особенно услышать: «Сдам тебя обратно в детдом!»
Правда, мама не только ругала, но и баловала.
— Иногда покупала нам что-нибудь вкусненькое или одежду, — добавляет девушка. — Но у нас не было каких-то семейных походов по магазинам, как у других. Знаете, когда ты примеряешь какую-нибудь вещь, а мама смотрит и говорит: «А тебе идет». Она просто покупала нам вещи. Тратила, конечно, деньги, но ведь за наше содержание получала пособия. Да и мы тоже платили ей. Например, когда мы съездили в Крым, я списала деньги на поездку со спецсчета. Так можно сделать до 18 лет, если написать заявление и подать его вместе с опекуном.
Девочка доверяла приемной маме. Поэтому, когда Горохова попросила у нее снять все деньги со спецсчета, Саша, не раздумывая, сняла все накопившиеся 320 тысяч.
— Мы купим старую сломанную машину, папа починит ее, и мы продадим ее дороже. А потом я тебе верну долг и поделюсь частью прибыли, — пообещала приемной дочери женщина.
Саша сняла и отдала маме все деньги. И решила не напоминать о долге. Неудобно было.
«Хочется нормально жить»
Когда Саше исполнилось 18 лет, она не собрала вещи в чемоданы и не съехала от приемных родителей — семья же. Пожила еще полгода. Но больше не смогла.
— Я поняла, что жизни с Маргаритой Александровной у меня не будет, — решила Саша. — Да и свободного времени тоже для себя у меня не оставалось — одного ребенка нужно было забрать из садика, с другим сделать уроки, с третьим посидеть поиграть. А мне же тоже погулять хотелось. Но меня даже к подруге не пускали, — говорили: «У тебя есть дом, тут и живи».
Саша решилась. И завела непростой разговор.
— Извините, я хочу жить одна, — сказала Егоренкова приемной матери. — Если будет нужна какая-то помощь от меня, вы обращайтесь.
— Спасибо, помощи мне не нужно, — ответила Горохова.
На том и разошлись. Саша поступила в сельхозакадемию и переехала на съемную квартиру со своим 25-летним парнем Славой.
— Ну, не сказать, что у нас идиллия, но мне стало намного лучше сейчас, чем когда я жила в приемной семье, — уверяет Александра Егоренкова.
Пара начала строить планы, задумались о ремонте. Саша как сирота стоит в очереди на получение собственной квартиры — конечно, мечталось о квартире хорошенькой, отремонтированной. Тут девушка и вспомнила про деньги, которые одолжила когда-то маме.
— Я, может, и не стала бы напоминать о долге, но мне тоже хочется жить нормально, а не на полу среди голых стен, — признается девушка.
Когда Саша попросила вернуть деньги, поняла — этого делать никто не собирается. На нее ополчилось все семейство.
«Расслабься»
«К Маргарите в семью больше не лезь! Тебя знать больше не хотят», — такое сообщение получила Саша от другой приемной дочери Гороховой. Но все же решила спросить и про деньги.
— Про какие деньги? — получила в ответ.
— 300 тысяч.
— Расслабься. 200.
— В смысле, 200?
— В прямом.
— Почему 200? Объясни мне. Я 300 давала. Я Маргарите Александровне все отдавала.
— Так, а сколько ты у нее пробухала, или, может, зекам переводила, — получила девушка в ответ.
— Это здесь при чем? Я все деньги ей переводила: пенсию, одежду, еду. Ни копейки себе не оставляла.
Саша решила забыть эту историю как плохой сон. Но друзья убедили — свои деньги ты должна получить обратно во что бы то ни стало. И Егоренкова пошла в суд. В иске она попросила вернуть ей 320 тысяч рублей, которые у нее забрала Горохова.
«Принято решение взыскать с ответчика в пользу истца денежные средства в размере 290 тысяч и расходы по оплате госпошлины в размере 5,8 тысяч рублей. В остальной части иска отказать», — сказано в решении Дзержинского районного суда Ярославля.
Но Маргарита Горохова даже после решения суда не сочла нужным вернуть Саше долг.
— На протяжении всего судебного процесса ответчица отрицала необходимость возврата денег своей приемной дочери, хотя ни одного доказательства, почему она не должна этого делать, она не предоставила, — говорит адвокат Саши Станислав Волков. — Исполнительное производство идет с сентября прошлого года, за это время Маргарита Горохова выплатила лишь 12 тысяч из всей суммы. Еще во время суда к нам за кулисами подходил представитель ответчицы и говорил: «Если согласитесь на половину суммы, то получите ее сразу, если нет — то ничего не получите». Сейчас Александра Егоренкова также обратилась в полицию с заявлением, посчитав действия своей приемной матери мошенническими.
«Это существо»
Маргарита Горохова говорит, что не отказывается выплачивать Саше деньги по решению суда. Но у нее свои трудности: дети, маленькая зарплата.
— Что делать, если у меня зарплата 18 тысяч рублей в месяц? — задается вопросом женщина. — Я работаю в муниципальном садике.
Сейчас она собирается подавать на приемную дочь тоже иск в суд — за клевету.
— Уже больше года это существо, которое проживало в моем доме и пользовалось всеми моими благами, позорит мое имя, — добавила она. — Нервы мне истрепала она уже до конца. Мне она деньги перевела, чтобы скрыть от своих родственников.