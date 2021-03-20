«Это существо проживало в моем доме»: в Ярославле приемная мать забрала у сироты все деньги со спецсчета

Саша на жизнь не жаловалась. Девочка с детства научилась быть серьезной и понимала, что слезами проблемы не решить. Но на душе было тяжело.



— Очень хотелось семью: чтобы был кто-то родной, чтобы почувствовать себя в надежных руках своих родителей, — признается она.



Позже старшая сестра Саши, когда стала совершеннолетней, выпустилась, и девочку перевели в другой интернат. Там дети поставили на ребенка клеймо «новенькая», и у нее уже не было рядом ни одного родного человека.



— Мне было 14 лет, когда ко мне подошла наша воспитательница и сухо так спросила: «Саша, ты бы хотела жить в нашей семье?», — вспоминает тот день Саша. — Я согласилась, особо не раздумывая.



Сотрудница интерната Маргарита Горохова (имя изменено. — Прим.ред.) оформила документы на удочерение своей воспитанницы. Уже через пару месяцев Саша переехала в свой новый дом — в брагинскую трехкомнатную хрущевку.



— Я тогда была так счастлива! Попала в большую семью: у Маргариты Александровны помимо мужа были два своих сына, а еще два мальчика и две девочки приемные, — говорит Саша.

