В Минздраве нашли способ снизить пенсионный возраст для мужчин

Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин предложил снизить пенсионный возраст для многодетных отцов, а также ввести семейное налогообложение. Как пишет РИА «Новости», оно могло бы стать альтернативой НДФЛ с понижающим коэффициентом при вступлении в брак и рождении каждого ребенка.



Аполихин предлагает снизить пенсионный возраст отцам, если у них на момент рождения и воспитания третьего ребенка уже есть дети старше трех лет. Также он считает нужным предусмотреть двухнедельный оплачиваемый и непередаваемый отцовский отпуск по уходу за малолетним ребенком. Еще одна идея — снижать подоходный налог для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию.