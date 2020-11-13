В Минздраве нашли способ снизить пенсионный возраст для мужчин

Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин предложил снизить пенсионный возраст для многодетных отцов, а также ввести семейное налогообложение. Как пишет РИА «Новости», оно могло бы стать альтернативой НДФЛ с понижающим коэффициентом при вступлении в брак и рождении каждого ребенка.
Аполихин предлагает снизить пенсионный возраст отцам, если у них на момент рождения и воспитания третьего ребенка уже есть дети старше трех лет. Также он считает нужным предусмотреть двухнедельный оплачиваемый и непередаваемый отцовский отпуск по уходу за малолетним ребенком. Еще одна идея — снижать подоходный налог для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию.
Свои предложения специалист Минздрава озвучил на круглом столе ОНФ «Реализация "медицинских" поправок, внесенных в Конституцию РФ». Ранее Олег Аполихин предлагал дать молодым отцам приоритет при трудоустройстве.
После последнего изменения в пенсионной системе возраст выхода на пенсию составил 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Многодетные матери смогут выйти на пенсию досрочно при наличии 15 лет страхового стажа.