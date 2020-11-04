«Готов был отдать любые деньги»: новосибирец сделал предложение девушке светящимися буквами на колесе обозрения

Как рассказал корреспонденту НГС жених, его девушку зовут Юля, они встречаются полгода, и сегодня у нее день рождения.



— Я хотел сделать двойной сюрприз — готов был отдать любые деньги, чтобы сделать что-то такое незабываемое, — говорит Влад. — Я много вариантов рассматривал, но выбрал этот — он самый подходящий, яркий. Это увидят все, это очень красиво, так никто не делал.

