«Готов был отдать любые деньги»: новосибирец сделал предложение девушке светящимися буквами на колесе обозрения

На колесе обозрения в Новосибирске засветилось предложение о замужестве
Вечером 4 ноября житель Новосибирска Влад сделал своей девушке необычное предложение выйти за него замуж: по колесу обозрения на набережной он пустил бегущую строку высотой 50 метров. Предложение сопровождалось фейерверком.
«С днем рождения! Ты выйдешь за меня?», — буквы высотой 50 метров были видны издалека
Автор: Александр Ощепков
Как рассказал корреспонденту НГС жених, его девушку зовут Юля, они встречаются полгода, и сегодня у нее день рождения.
— Я хотел сделать двойной сюрприз — готов был отдать любые деньги, чтобы сделать что-то такое незабываемое, — говорит Влад. — Я много вариантов рассматривал, но выбрал этот — он самый подходящий, яркий. Это увидят все, это очень красиво, так никто не делал.
В 2017 году предложение выйти замуж показали в качестве трейлера в кинотеатре «Люксор», через год другой житель города сделал предложение посреди праздничного концерта в честь Дня города. Предложение звучало также со сцены оперного театра. Самым экстравагантным было, пожалуй, предложение эксцентричного новосибирского пенсионера бывшей жене Владимира Путина Людмиле.