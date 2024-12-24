Дружко станет роботом, а оливье будет петь: что покажут по телевизору на Новый год

А у вас уже есть праздничное настроение? Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Даже те, кто весь год бьет себя кулаком в грудь, утверждая, что они не смотрят телевизор, в новогоднюю ночь всё равно включают его. И это лишнее доказательство того, что в Новый год случаются те еще чудеса. А чтобы вам не пришлось тратить время, бездумно щелкая каналами, мы заглянули в программу передач и готовы рассказать вам, что покажут по телевизору в новогоднюю ночь. Но перед этим лучше вы нам расскажите, какой канал будете смотреть.

Что смотрите на Новый год? Первый канал «Россия 1» НТВ ТНТ СТС Другой канал — напишу в комментариях, какой именно Не смотрю телевизор Я работаю

Первый канал

Для Первого канала эта новогодняя ночь будет особенной, ведь зрителей ждет праздничный концерт «Новогодняя ночь на Первом. 30 лет вместе» (0+), посвященный юбилейному году канала в эфире. Концерт начнется еще до боя курантов, продолжится после полуночи и речи президента. Зрителей ждут выступления любимых артистов как старого, так и нового пошиба: Григория Лепса, Димы Билана, SHAMAN`а, Полины Гагариной, группы «Руки Вверх!», Олега Майами, Леши Свика, ST, Ксении Минаевой и других.

А ведущими станут Юлия Барановская, Александр Гордон, Лариса Гузеева, Екатерина Стриженова, Дмитрий Борисов и многие другие.

С такими веселыми ведущими скучать вам точно не придется Источник: Первый новогодний / Vk.com











«Россия 1»

По традиции после Новогоднего обращения президента в эфире телеканала «Россия 1» в очередной раз засияет «Новогодний огонек» (0+). Телезрители отметят самый волшебный праздник года в компании любимых артистов. Всё как и всегда: любимые песни, задорные шутки, праздничная атмосфера и гости за накрытыми столами.

«Новогодний огонек» — преемник традиционного «Голубого огонька» (0+), который впервые вышел в эфир Центрального телевидения СССР в 1962 году.

А вы смотрите «Новогодний огонек»? Источник: Smotrim.ru











Развлекать зрителей и поддерживать новогоднее настроение будут известные ведущие Андрей Малахов, Мария Ситтель, Николай Басков, Татьяна Веденеева и Дмитрий Губерниев.

Среди артистов в «Новогоднем огоньке» выступят Валерия, Игорь Николаев, Стас Михайлов, Игорь Крутой, Алсу, Люся Чеботина, Стас Пьеха, Сосо Павлиашвили, Алексей Чумаков, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Олег Газманов, Владимир Пресняков, Дима Билан и многие другие.

Кстати, на этом празднования не заканчиваются. 1 и 2 января на канале «Россия 1» состоится музыкальное шоу «Песня года — 2025» (0+). Это не просто концерт, а настоящая хроника главных хитов уходящего года, который впервые состоялся в 1971 году. Авторы лучших песен получат памятные призы.

НТВ

31 декабря телеканал НТВ покажет специальный новогодний выпуск главного шоу страны «Новогодняя Маска» (12+). В канун Нового года и после боя курантов зрителей ждут незабываемые номера победителей всех сезонов шоу и финалистов юбилейного сезона «Маски» (12+). Кроме того, мы увидим четыре абсолютно новые маски, созданные специально для новогоднего выпуска: Новогодняя звезда, Королевская змея, Зимняя сказка и Салат оливье.

На сцену выйдут любимые члены жюри — Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко, и ведущий проекта Вячеслав Макаров.

А кто из персонажей «Маски» ваш фаворит в этом году? Источник: Михаил Зилбер / НТВ











— «Маска» — это уже символ Нового года, это про карнавал, маскарад, про хорошее настроение, невероятно качественную музыку, потрясающих артистов и хорошие традиции, — поделилась Регина Тодоренко. — Искренне желаю всем включить именно канал НТВ, чтобы посмотреть, как здесь может быть хорошо. Мы делимся настроением со всеми зрителями. Поэтому обязательно 31 декабря присоединяйтесь к нам и смотрите «Новогоднюю Маску».

Сразу после «Новогодней Маски» в эфир телеканала НТВ выйдет новогодний «Квартирник» (16+) под названием «Опять 25». Хозяин «Квартирника», Евгений Маргулис, соберет у себя музыкантов и друзей, чтобы вместе отпраздновать Новый год. В студию заглянут Дмитрий Маликов, рок-группа The Hatters, Лариса Долина, Александр Шоуа, Александр Дитковский и Юлия Пересильд.

Праздничная атмосфера, песни и любимые артисты: всё это — «Квартирник у Маргулиса» Источник: пресс-служба НТВ











ТНТ

ТНТ давно взял моду каждый год 31 декабря показывать ремейки на советские фильмы. В прошлом году мы могли увидеть комедию «Иван Васильевич меняет всё» (18+), в эту новогоднюю ночь выйдет «Небриллиантовая рука» (18+) — пародия (хотя на ТНТ открещиваются от этого обозначения) на знаменитый фильм Леонида Гайдая. Действия развернутся в вымышленном советском времени в наши дни.

«Небриллиантовая рука» оживит так много забытых профессий, что даже Кологривый завоет Источник: пресс-служба ТНТ











Главный герой картины — непутевый пиарщик в исполнении Тимура Батрутдинова (в образе Семена Горбункова), которому придется сражаться с контрабандистами. Только вот гипс ему наложат не с бриллиантами, а со смартфонами — современная реальность. Также Алексей Воробьев в образе Гены Козодоева, Максим Лагашкин в образе контрабандиста Лелика, жена Горбункова — Марина Кравец.

Береги руку, Сеня! Источник: пресс-служба ТНТ











Не обойдется без образа соблазнительной блондинки Анны Сергеевны, в роли которой в оригинале блистала Светлана Светличная. В ремейке эту роль исполнит Регина Тодоренко.

Половину бюджета фильма ТНТ потратили на бокалы Источник: пресс-служба ТНТ











А вот звезда проектов «Необъяснимо, но факт» (16+) Сергей Дружко сыграет робота-милицейского — советского аналога американского робокопа.

А этот образ Дружко очень даже идет Источник: пресс-служба ТНТ











Нашлось место в фильме и для Никиты Кологривого — он будет суперагентом 006.

Также 31 декабря на ТНТ будет традиционный праздничный выпуск Comedy Club (16+).

СТС

Если музыки вам уже по самые уши, включайте СТС — весь день 31 декабря здесь будут крутить «Шоу „Уральских пельменей“» (16+). А в новогодние каникулы вас ждет встреча с новым сезоном «Папиных дочек» (12+).

Приятный бонус

НТВ и платформа «VK Видео» подготовили специальный выпуск юмористического шоу «Звезды. Новогодний кубок» (16+), который покажут на канале НТВ 30 декабря в 21:00. Денису Дорохову придется подтвердить звание самой смешной российской звезды.

Иногда кажется, что Дорохова можно просто вывести в эфир одного, и он сделает любой праздник Источник: пресс-служба НТВ











В первом сезоне шоу победителем стал актер и юморист Денис Дорохов и его команда «Регионы». Однако тогда не все согласились с решением судей, а потому накануне праздников было решено устроить реванш — новогодний кубок шоу «Звезды» (16+).

Почему-то в голове заиграла песня Satisfaction Источник: пресс-служба НТВ











— Для новогоднего выпуска мы подготовили абсолютно новую программу, которая, мы надеемся, будет радовать в первую очередь нас и, конечно, не оставит равнодушными зрителей. Команда «Регионы» и я поздравляем всю нашу страну, все уголки нашей необъятной Родины с Новым годом! Пусть каждый год в вашей жизни будет лучше, чем предыдущий, и главное — здоровья, — говорит Дорохов.

В юмористическом баттле-реванше также примут участие девять популярных звезд российской эстрады, кино и телевидения и их команды: Дмитрий Маликов и команда «Сборная России», Филипп Киркоров и команда «Борцы», Алексей Чумаков и команда «Наполеоны», Александр Ревва и команда «Союз», Лера Кудрявцева и команда «Раисы», Денис Дорохов и команда «Регионы», Мигель и команда «Сборная СССР», Джиган и команда «Красноярск», Марина Федункив и команда «Объединение ЮГ», а также Азамат Мусагалиев вместе с командой «Астана».

К тем, кто плохо себя вел весь год, вместо Деда Мороза приходит Филипп Киркоров Источник: пресс-служба НТВ











В праздничном выпуске судейские кресла займут: бессменный лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, юморист Гарик Харламов, рэпер Тимати, директор по дизайну «ВКонтакте» Артемий Лебедев и видеоблогер Валя Карнавал.