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Развлечения Звезды в шоке Бывшую жену Прилучного Агату Муцениеце заметили в объятиях нового мужчины — кто он такой и что о нем известно

Бывшую жену Прилучного Агату Муцениеце заметили в объятиях нового мужчины — кто он такой и что о нем известно

Пара посетила каток на Красной площади

1 991
41 комментарий

Ранее актрисе приписывали другой роман

Источник:

Бывшую супругу новосибирского актера Павла Прилучного — Агату Муцениеце заметили в объятиях нового мужчины. 35-летняя актриса вместе с 40-летним с музыкантом Петром Дрангой провела выходные в самом центре Москвы: прокатилась на карусели и встала на коньки.

Ранее Муцениеце приписывали роман с телеведущим Иваном Чуйковым из-за частых совместных фото. Однако теперь Муцениеце публикует совместные кадры с Петром. Бывшая жена Павла Прилучного и аккордеонист-виртуоз пока официально не подтвердили свои отношения, но у поклонников артистов уже нет сомнений, что они действительно вместе.

Источник:

В минувшие выходные влюбленные побывали на Красной площади. Агата показала, как они катались на ГУМ-катке. Петр обнимал избранницу и что-то шептал ей на ухо. Муцениеце улыбалась и выглядела счастливой.

Сейчас актриса находится в затяжном конфликте с бывшим мужем Павлом Прилучным. Их общий сын Тимофей не общается с матерью, хотя решение суда было в сторону Агаты.

Поддержку в сторону Муцениеце выразила Алена Водонаева — телеведущая осуждает актуальную жену Прилучного за то, что та лезет не в свое дело. Зепюр Брутян публикует видео, где мальчик играет с младшим братом, в то время как мать Тимофея — Агата Муцениеце переживает из-за того, что ее сын всё еще не дома.

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Комментарии
41
Почётный гражданин Левосибирска
1 час
Спасибо НГС за информацию. Без нее я сегодня не заснул бы.
Zemb
1 час
а чё Пашка считает себя новосибирским актером? вот это поворот 🤔
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