Бывшую жену Прилучного Агату Муцениеце заметили в объятиях нового мужчины — кто он такой и что о нем известно

Ранее актрисе приписывали другой роман Источник: Агата Муцениеце / ВК











Бывшую супругу новосибирского актера Павла Прилучного — Агату Муцениеце заметили в объятиях нового мужчины. 35-летняя актриса вместе с 40-летним с музыкантом Петром Дрангой провела выходные в самом центре Москвы: прокатилась на карусели и встала на коньки.

Ранее Муцениеце приписывали роман с телеведущим Иваном Чуйковым из-за частых совместных фото. Однако теперь Муцениеце публикует совместные кадры с Петром. Бывшая жена Павла Прилучного и аккордеонист-виртуоз пока официально не подтвердили свои отношения, но у поклонников артистов уже нет сомнений, что они действительно вместе.

Источник: Агата Муцениеце / ВК

В минувшие выходные влюбленные побывали на Красной площади. Агата показала, как они катались на ГУМ-катке. Петр обнимал избранницу и что-то шептал ей на ухо. Муцениеце улыбалась и выглядела счастливой.

Сейчас актриса находится в затяжном конфликте с бывшим мужем Павлом Прилучным. Их общий сын Тимофей не общается с матерью, хотя решение суда было в сторону Агаты.