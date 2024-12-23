Бывшую жену Прилучного Агату Муцениеце заметили в объятиях нового мужчины — кто он такой и что о нем известно

Бывшую супругу новосибирского актера Павла Прилучного — Агату Муцениеце заметили в объятиях нового мужчины. 35-летняя актриса вместе с 40-летним с музыкантом Петром Дрангой провела выходные в самом центре Москвы: прокатилась на карусели и встала на коньки.
Ранее Муцениеце приписывали роман с телеведущим Иваном Чуйковым из-за частых совместных фото. Однако теперь Муцениеце публикует совместные кадры с Петром. Бывшая жена Павла Прилучного и аккордеонист-виртуоз пока официально не подтвердили свои отношения, но у поклонников артистов уже нет сомнений, что они действительно вместе.
В минувшие выходные влюбленные побывали на Красной площади. Агата показала, как они катались на ГУМ-катке. Петр обнимал избранницу и что-то шептал ей на ухо. Муцениеце улыбалась и выглядела счастливой.
Сейчас актриса находится в затяжном конфликте с бывшим мужем Павлом Прилучным. Их общий сын Тимофей не общается с матерью, хотя решение суда было в сторону Агаты.
Поддержку в сторону Муцениеце выразила Алена Водонаева — телеведущая осуждает актуальную жену Прилучного за то, что та лезет не в свое дело. Зепюр Брутян публикует видео, где мальчик играет с младшим братом, в то время как мать Тимофея — Агата Муцениеце переживает из-за того, что ее сын всё еще не дома.