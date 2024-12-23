Новосибирского экстрасенса выгнали с телешоу на ТНТ — с чем он не справился

Новосибирский экстрасенс вплотную подошел к финалу Источник: телеканал ТНТ











Новосибирский медиум Тимофей Руденко не смог пройти в финал шоу «Экстрасенсы. Реванш» и выбыл из проекта. О провале новосирского медиума рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ.

— По заданию ведущего Тимофею Руденко нужно было определить носителя ВИЧ среди шести незнакомцев. Медиум безошибочно определил девушку с данным заболеванием, но произвел не сильное впечатление на гостей, так же как и колдовка Ангелина Изосимова из Санкт-Петербурга, — рассказали в пресс-службе телеканала. — Члены жюри предложили сделать баттл между экстрасенсами и определить финалиста с помощью дополнительного задания.

Оценка за дополнительный этап определила судьбу медиума: Руденко получил низкий балл и покинул проект.

— Переживу, никто не умер. Я всем желаю большой удачи, это большой сложный путь. Реванш — это очень сложно и победы я пожелаю ведьме Ольге Якубович.

В своем последнем этапе новосибирец сражался с тремя соперниками — Ольгой Якубович, Александром Саковым и обошедшей его Ангелиной Изосимовой.