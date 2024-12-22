Всем поёте про пять минут или засыпаете в салате? Узнайте, кто вы из новогодних героев за праздничным столом

Новый год приближается неумолимо, и многие уже задумались или начали задумываться, как, где, с кем и в какой атмосфере его встретить. Кто-то предпочитает гулять на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать, другие норовят как можно сильнее экономить — закупать продукты по акциям или в целях экономии отправиться отмечать торжество к родителям. По-разному ведут себя люди и за главным праздничным столом: одни еле дожидаются полночи, другие встречают праздник лицом в салате, третьи танцуют до самого утра, а четвертые любят поспорить с собеседниками. А кем окажетесь вы главной ночью в году?