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Развлечения Новый год в Новосибирске тест Всем поёте про пять минут или засыпаете в салате? Узнайте, кто вы из новогодних героев за праздничным столом

Всем поёте про пять минут или засыпаете в салате? Узнайте, кто вы из новогодних героев за праздничным столом

НГС составил шуточный тест по любимым новогодним фильмам

818
13 комментариев

Пройди тест и узнай себя

Источник:

Новый год приближается неумолимо, и многие уже задумались или начали задумываться, как, где, с кем и в какой атмосфере его встретить. Кто-то предпочитает гулять на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать, другие норовят как можно сильнее экономить — закупать продукты по акциям или в целях экономии отправиться отмечать торжество к родителям. По-разному ведут себя люди и за главным праздничным столом: одни еле дожидаются полночи, другие встречают праздник лицом в салате, третьи танцуют до самого утра, а четвертые любят поспорить с собеседниками. А кем окажетесь вы главной ночью в году?

ТЕСТПройден 174 раза
Кто вы за праздничным столом?
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Комментарии
12
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
49 минут
Кде тэст? У мя нипрогрузился😒
Гость
43 минуты
Фрэнк Кросс....
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