Погреть косточки: обзор новосибирских бань — сколько они стоят и в какие почти не пускают женщин

В Новосибирске есть как русские бани, так и сауны, турецкий хаммам и другое Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске проходят морозные деньки, и в такое время многие хотят погреться, насладиться приятными запахами и просто хорошо отдохнуть. А один из самых приятных вариантов — сходить в баньку. И если у вас нет своего частного дома с баней, то можно посетить те, что есть в городе. Тем более в Новосибирске их огромное разнообразие. НГС сделал обзор указанных заведений, чтобы помочь горожанам выбрать, где попариться — смотрим, сколько это стоит.

Сеть банных усадеб «Емеля» — от 4,7 до 4,8 звезды в 2ГИС

В «Емеле» в Новосибирске есть бани разных уровней: во всех есть бассейн, место для отдыха и парная. На Окружной, 29/2 расположена премиальная баня, в которую вмещается 10 человек, есть дизайнерский интерьер и свой ресторан. Стоит она 5200 рублей за час, но в будни до 17:00 цена понижается до 3200 рублей за час. В 2ГИС оценка 4,8 звезды.

— Русская парная на дровах — это бомба, если вы еще не ходили, то рекомендую, там можно отлично попариться и очень круто провести время, — написал пользователь 2ГИС.

Такая же оценка — 4,8 звезды — и у общественной бани «Емеля», которая находится по соседству — на Окружной, 29/3. Пользователи благодарят за сервис, но отмечают проблемы с расписанием общего парения. Так что его нужно узнавать заранее. В общественной бане время делится на мужские и женские дни, но женские только по вторникам. С понедельника по пятницу час в бане обойдется вам в 500 рублей с человека, если вы придете до 17:00, и 700 рублей будет стоить вечерний поход. В праздники и выходные — 900 рублей в час. В общественной бане за раз могут находиться 30 человек.

Еще одна баня на Окружной находится по адресу 29А. У нее оценка 4,7 звезды, и пользователи часто отмечают, что места там много, а еда вкусная. Это усадьба с мангальной зоной и спальнями. Час в ней стоит 3200 рублей за компанию. Но в 17:00 в будни цена снижается до 2200 рублей.

На Карьерном логе, 41 находится баня с тремя вариантами срубов, которые стоят 3900 в час. До 17:00 в будни — 2700 рублей. У них оценка — 4,7 звезды. В целом отзывы положительные, но посетители отмечают дороговизну.

— Есть свой закрытый бассейн и выход к улице, только очень дорого: столько-то стоит веник, столько-то парильщик, и выходит очень приличная сумма, — написала сибирячка Катя.

На левом берегу на улице Бурденко 2-я, 5, есть бревенчатый терем с купелью. Тут уже час стоит три тысячи рублей, если же захотите прийти в будни до 17:00 — 2200 рублей. В центре левобережья находится баня «Емели» на Горской, 33. Час там стоит уже 4200 рублей, а утром в будни — 3100 рублей. У первой оценка 4,7, а у второй — 4,8 звезды на 2ГИС.

«Сандуны Сибирь» — 4,2 звезды

Банный комплекс «Сандуны Сибирь» находится на Каменской, 19а. Это бывшая муниципальная баня. В общем зале могут находиться 44 человека, но для уединения есть мужские и женские разряды.

Сандуны открылись на месте муниципальной бани Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Дневной входной билет на три часа стоит 1300 рублей, а вечерний и выходной — 1600 рублей. Для мужчин еще есть высший мужской разряд и кабины для мужчин. Посетить эти места можно от 1800 рублей за два часа.

Есть и множество дополнительных услуг, как парение с вениками за 1600 рублей, парение на сене за 1800 рублей, мойка от 1200 до 1900 рублей или массаж, который стоит от 1800 до 2800 рублей. Также можно воспользоваться спа-процедурами и услугами косметолога.

На 2ГИС у бани 4,2 звезды. Многие отмечают, что в бане хорошее обслуживание и вкусная еда.

«Жара» — 4,7 звезды

«Жара» предлагает три разных помещения. На Ударной, 40, двухэтажный комплекс с русской баней, купелью. Час на компанию до 10 человек в зале с барбекю стоит до 3000 рублей. В зоне с парной — 2600 рублей. Также есть романтический номер на двух человек. Он стоит 500 рублей в час.

В другой бане на Прокопьевской, 150, есть три зала — один с банькой на дровах, второй с русской банькой и турецким хаммамом, третий с финской парной.

Зал с двумя парными стоит 3500 рублей в час на компанию до 10 человек, с одной парной на дровах — 3000 рублей в час. А зал с финской парной обойдется вам в 2000 рублей в час.

Отзывы у бани в основном положительные. Оценка на 2ГИС — 4,7 звезды. Новосибирцы пишут, что она сделана с душой.

«Федоровские бани»

Общественные «Федоровские бани» находятся на Советской, 36. В разные дни могут ходить или только мужчины, или только женщины. Но последним остался только один день — вторник. А на январских праздниках не выделено ни одного дня. Посетителей ждет русская баня, парная, бассейн, купели и комнаты отдыха.

В будние дни до 16:00 находиться два часа в бане стоит 1600 рублей, а позже — две тысячи рублей. Также по 2000 стоит проход в выходные и праздники (в которые могут ходить только мужчины).

У бани оценка 4,4 звезды. Баню хвалят за атмосферу и хорошие парилки.

Практически во всех банях можно купить веник или заказать банщика Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











«Сибирский терем» — от 4 до 4,6 звезды

В сауну, а не в баню, предлагают сходить в «Сибирском тереме». Их в городе от этой организации три штуки. На проспекте Дзержинского, 18 и на Лазарева, 27 стоит от 1300 в час. На Лазарева есть еще и русская банька — там же можно попеть в караоке. С пятницы по воскресенье цена увеличивается до 1500 рублей. Оценка у сауны 4 звезды.

Турецкий хамам за 1800 рублей в час в будние и за две тысячи в выходные можно посетить на Льва Толстого, 242. В этом месте оценка 4,6 звезды. Пользователи 2ГИС отмечают, что в сауне чисто и уютно.

«НБ» — от 4,7 до 5 звезд

Компания НБ в Новосибирске имеет сразу 11 филиалов. На правом берегу бани расположены по адресам: Большевистская, 95, Каменская, 45, Владимировская, 2/1, Народная, 26/1, Волочаевская, 78а, Гоголя, 224, Кропоткина, 120/7, Планетная, 30, к. 3. На левом берегу, по данным сайта НБ, три филиала: на Горском микрорайоне, 8, Зорге, 12а и на Титова, 10.

В каждой есть русская баня, финская сауна и турецкий хаммам. Можно снять номер и выбрать какой-то из этих трех вариантов.

Стоимость везде разная. В «Счастливые часы», то есть в будни с 8 утра до 17:00, час может обойтись вам от 500 до 1000 рублей. С 17:00 стоимость увеличивается и варьируется от 1200 до 1800 рублей. А с пятницы 17:00 до утра понедельника цена будет от 1500 до 2500 рублей.

У саун от 4,7 до 5 звезд на 2ГИС. Лучше всех оценили сауну на Каменской, 45.

— Хорошее обслуживание, чистое помещение, жаркая баня, приятный администратор, адекватные цены, всё супер, — написала Даша.

Баню обычно берут на несколько часов Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«Чернышевские бани» — 4,6 звезды

В «Чернышевском банном комплексе» есть четыре варианта залов, в которых можно провести время. Находятся они на Чернышевском спуске, 16. Два варианта более бюджетные: баня с бассейном и баня с купелью. Они стоят от 1500 рублей за час. Также есть два зала Lux — с черным и с белым бассейном. Они стоят от 3000 рублей за час.

У бани оценка 4,6 на 2ГИС и больше 380 отзывов. Посетителям нравятся и чистота, и работа сотрудников, и состояние бань.

— Баня именно русская — влажная, на дровах. Состояние номеров, парных, бассейнов/купелей отличное, ничего уставшего не заметил. Печи дровяные, можешь сам топить, если хочешь пожарче, — отметил Леонид.

«Мира Термы» — 4,3 звезды

Комплекс бань есть в велнес-центре «Мира Термы», который находится на ​Окружной, 33. В банном комплексе в центре полное разнообразие: хаммам, марокканская, сенная, шунтиговая, русская, бани и фитосауна. В будние дни билет на три часа в бани стоит от 2900 до 3200 рублей. Безлимит по времени обойдется от 3900 до 4200 рублей. В эту сумму также входят бассейны и другие зоны. В выходные три часа стоят от 3200 до 3500, а безлимит от 4200 до 4500 рублей.

Пользователи 2ГИС оценили «Мира Термы» на 4,3 звезды и оставили больше 4,5 тысячи отзывов. Некоторые пишут, что бани бывают не хорошо протоплены, но мнение у всех разное.

— Новая хвойная баня с невероятным ароматом и бочка с теплой водой порадовали своим появлением, старые все парилки тоже чистые и классные, всегда ходят специалисты и берут пробы воды, что гарантирует нам чистые бассейны, — поделилась своим опытом пользовательница 2ГИС.

«Банный клуб» — 4,2 звезды

На ​Панфиловцев, 60Б есть «Банный клуб», в котором есть четыре бани. В разных помещениях есть парогенераторы, открытые каменки или есть баня с осиной. Стоят они по будням с 10:00 до 16:00 5500 рублей за два часа, в остальное время — 7500 рублей. В выходные и праздничные дни — 8500 рублей за два часа.

На 2ГИС «Банный клуб» заработал оценку в 4,2 звезды. Большинству нравится бассейн в клубе, а дети любят водные горки.

Баню можно выбрать общественную, а можно снять компанией Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











«Паровозовъ» — 4,5 звезды

Общественная баня «Паровозовъ» есть на Дуси Ковальчук, 20а. Мужское отделение там работает со вторника по воскресенье. А женское со среды по субботу. Своей изюминкой организаторы называют коллективное парение, которое проходит каждые два часа.

Два часа в будни с 11:00 до 16:00 обойдутся вам в 1200 рублей, а по вечерам и в выходные два часа стоят 2200 рублей.

Пользователи оценили «Паровозовъ» в 4,5 звезды. Многие отмечают, что в бане чисто и уютно, можно отдохнуть, а еда вкусная.

Академические бани — 4,5 звезды

На Мусы Джалиля 14 в Академгородке есть «Академические бани», в которых можно найти как общественное отделение, так и 12 индивидуальных номеров. В номерах час в будни до 16:00 стоит от 800 до 1500 рублей, а в выходные от 1200 до 2000 рублей. Общественная баня стоит 600 рублей за два часа с 9 утра и до 16:00 и 1600 рублей за три часа по вечерам и в праздничные дни.

В Академических банях пользователи, судя по отзывам, очень ценят отзывчивость персонала и разнообразие развлечений.

— Всегда чистота, заботливый и внимательный персонал. Для пенсионеров — это великое дело, такие скидки, за такой «шикардос»! И хаммам тебе, и бассейн, и парная с общим парением с травами, со льдом, — отметила посетительница.

Мыловар — 4,5 звезды

Общественные бани «Мыловар» вы найдете на Курчатова, 14. Тут есть мужское и женское отделения. Посетители сами могут поддавать пар, а также сходить на косметические услуги и массаж. Провести в бане два часа стоит 1000 рублей с 11:00 до 15:00 и 1800 по вечерам и в выходные. Третий час в банях бесплатный.

«Мыловар» многие оценили за соотношение цена и качество. Посетители оценили баню на 4,5 звезды. В комментариях много тех, кто ходит в баню каждую неделю. Особенно положительно отмечают коллективное парение.

Общественные бани в разы дешевле Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











«Бани Кубани» — 4,5 балла

​Заплатить 2000 рублей за один час банных услуг предлагают «Бани Кубани». Они находятся на улице Мичурина, 10. В бане также есть бассейн, кухня и бар. Информации о том, что находится внутри, на сайте компании немного.

— Хорошая баня. Парилка горячая, чистый прохладный бассейн. Работает круглосуточно. Нашей компании всё понравилось, — написала пользовательница 2ГИС.

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