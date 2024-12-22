НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-12°

ясная погода, без осадков

ощущается как -17

3 м/c,

ю-в.

 762мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
Какие продукты подорожали
Охота на подарки
Страшные аварии 2024
Маршрут для каникул по сказкам
Похудевшие упаковки
Хозяйка 14 змей
Развлечения Погреть косточки: обзор новосибирских бань — сколько они стоят и в какие почти не пускают женщин

Погреть косточки: обзор новосибирских бань — сколько они стоят и в какие почти не пускают женщин

Жителям города предлагают и общественные бани, и срубы на компанию

407
4 комментария

В Новосибирске есть как русские бани, так и сауны, турецкий хаммам и другое

Источник:

В Новосибирске проходят морозные деньки, и в такое время многие хотят погреться, насладиться приятными запахами и просто хорошо отдохнуть. А один из самых приятных вариантов — сходить в баньку. И если у вас нет своего частного дома с баней, то можно посетить те, что есть в городе. Тем более в Новосибирске их огромное разнообразие. НГС сделал обзор указанных заведений, чтобы помочь горожанам выбрать, где попариться — смотрим, сколько это стоит.

Сеть банных усадеб «Емеля» — от 4,7 до 4,8 звезды в 2ГИС

В «Емеле» в Новосибирске есть бани разных уровней: во всех есть бассейн, место для отдыха и парная. На Окружной, 29/2 расположена премиальная баня, в которую вмещается 10 человек, есть дизайнерский интерьер и свой ресторан. Стоит она 5200 рублей за час, но в будни до 17:00 цена понижается до 3200 рублей за час. В 2ГИС оценка 4,8 звезды.

— Русская парная на дровах — это бомба, если вы еще не ходили, то рекомендую, там можно отлично попариться и очень круто провести время, — написал пользователь 2ГИС.

Такая же оценка — 4,8 звезды — и у общественной бани «Емеля», которая находится по соседству — на Окружной, 29/3. Пользователи благодарят за сервис, но отмечают проблемы с расписанием общего парения. Так что его нужно узнавать заранее. В общественной бане время делится на мужские и женские дни, но женские только по вторникам. С понедельника по пятницу час в бане обойдется вам в 500 рублей с человека, если вы придете до 17:00, и 700 рублей будет стоить вечерний поход. В праздники и выходные — 900 рублей в час. В общественной бане за раз могут находиться 30 человек.

Еще одна баня на Окружной находится по адресу 29А. У нее оценка 4,7 звезды, и пользователи часто отмечают, что места там много, а еда вкусная. Это усадьба с мангальной зоной и спальнями. Час в ней стоит 3200 рублей за компанию. Но в 17:00 в будни цена снижается до 2200 рублей.

На Карьерном логе, 41 находится баня с тремя вариантами срубов, которые стоят 3900 в час. До 17:00 в будни — 2700 рублей. У них оценка — 4,7 звезды. В целом отзывы положительные, но посетители отмечают дороговизну.

— Есть свой закрытый бассейн и выход к улице, только очень дорого: столько-то стоит веник, столько-то парильщик, и выходит очень приличная сумма, — написала сибирячка Катя.

На левом берегу на улице Бурденко 2-я, 5, есть бревенчатый терем с купелью. Тут уже час стоит три тысячи рублей, если же захотите прийти в будни до 17:00 — 2200 рублей. В центре левобережья находится баня «Емели» на Горской, 33. Час там стоит уже 4200 рублей, а утром в будни — 3100 рублей. У первой оценка 4,7, а у второй — 4,8 звезды на 2ГИС.

«Сандуны Сибирь» — 4,2 звезды

Банный комплекс «Сандуны Сибирь» находится на Каменской, 19а. Это бывшая муниципальная баня. В общем зале могут находиться 44 человека, но для уединения есть мужские и женские разряды.

Сандуны открылись на месте муниципальной бани

Источник:

Дневной входной билет на три часа стоит 1300 рублей, а вечерний и выходной — 1600 рублей. Для мужчин еще есть высший мужской разряд и кабины для мужчин. Посетить эти места можно от 1800 рублей за два часа.

Есть и множество дополнительных услуг, как парение с вениками за 1600 рублей, парение на сене за 1800 рублей, мойка от 1200 до 1900 рублей или массаж, который стоит от 1800 до 2800 рублей. Также можно воспользоваться спа-процедурами и услугами косметолога.

На 2ГИС у бани 4,2 звезды. Многие отмечают, что в бане хорошее обслуживание и вкусная еда.

«Жара» — 4,7 звезды

«Жара» предлагает три разных помещения. На Ударной, 40, двухэтажный комплекс с русской баней, купелью. Час на компанию до 10 человек в зале с барбекю стоит до 3000 рублей. В зоне с парной — 2600 рублей. Также есть романтический номер на двух человек. Он стоит 500 рублей в час.

В другой бане на Прокопьевской, 150, есть три зала — один с банькой на дровах, второй с русской банькой и турецким хаммамом, третий с финской парной.

Зал с двумя парными стоит 3500 рублей в час на компанию до 10 человек, с одной парной на дровах — 3000 рублей в час. А зал с финской парной обойдется вам в 2000 рублей в час.

Отзывы у бани в основном положительные. Оценка на 2ГИС — 4,7 звезды. Новосибирцы пишут, что она сделана с душой.

«Федоровские бани»

Общественные «Федоровские бани» находятся на Советской, 36. В разные дни могут ходить или только мужчины, или только женщины. Но последним остался только один день — вторник. А на январских праздниках не выделено ни одного дня. Посетителей ждет русская баня, парная, бассейн, купели и комнаты отдыха.

В будние дни до 16:00 находиться два часа в бане стоит 1600 рублей, а позже — две тысячи рублей. Также по 2000 стоит проход в выходные и праздники (в которые могут ходить только мужчины).

У бани оценка 4,4 звезды. Баню хвалят за атмосферу и хорошие парилки.

Практически во всех банях можно купить веник или заказать банщика

Источник:

«Сибирский терем» — от 4 до 4,6 звезды

В сауну, а не в баню, предлагают сходить в «Сибирском тереме». Их в городе от этой организации три штуки. На проспекте Дзержинского, 18 и на Лазарева, 27 стоит от 1300 в час. На Лазарева есть еще и русская банька — там же можно попеть в караоке. С пятницы по воскресенье цена увеличивается до 1500 рублей. Оценка у сауны 4 звезды.

Турецкий хамам за 1800 рублей в час в будние и за две тысячи в выходные можно посетить на Льва Толстого, 242. В этом месте оценка 4,6 звезды. Пользователи 2ГИС отмечают, что в сауне чисто и уютно.

«НБ» — от 4,7 до 5 звезд

Компания НБ в Новосибирске имеет сразу 11 филиалов. На правом берегу бани расположены по адресам: Большевистская, 95, Каменская, 45, Владимировская, 2/1, Народная, 26/1, Волочаевская, 78а, Гоголя, 224, Кропоткина, 120/7, Планетная, 30, к. 3. На левом берегу, по данным сайта НБ, три филиала: на Горском микрорайоне, 8, Зорге, 12а и на Титова, 10.

В каждой есть русская баня, финская сауна и турецкий хаммам. Можно снять номер и выбрать какой-то из этих трех вариантов.

Стоимость везде разная. В «Счастливые часы», то есть в будни с 8 утра до 17:00, час может обойтись вам от 500 до 1000 рублей. С 17:00 стоимость увеличивается и варьируется от 1200 до 1800 рублей. А с пятницы 17:00 до утра понедельника цена будет от 1500 до 2500 рублей.

У саун от 4,7 до 5 звезд на 2ГИС. Лучше всех оценили сауну на Каменской, 45.

— Хорошее обслуживание, чистое помещение, жаркая баня, приятный администратор, адекватные цены, всё супер, — написала Даша.

Баню обычно берут на несколько часов

Источник:

«Чернышевские бани» — 4,6 звезды

В «Чернышевском банном комплексе» есть четыре варианта залов, в которых можно провести время. Находятся они на Чернышевском спуске, 16. Два варианта более бюджетные: баня с бассейном и баня с купелью. Они стоят от 1500 рублей за час. Также есть два зала Lux — с черным и с белым бассейном. Они стоят от 3000 рублей за час.

У бани оценка 4,6 на 2ГИС и больше 380 отзывов. Посетителям нравятся и чистота, и работа сотрудников, и состояние бань.

— Баня именно русская — влажная, на дровах. Состояние номеров, парных, бассейнов/купелей отличное, ничего уставшего не заметил. Печи дровяные, можешь сам топить, если хочешь пожарче, — отметил Леонид.

«Мира Термы» — 4,3 звезды

Комплекс бань есть в велнес-центре «Мира Термы», который находится на ​Окружной, 33. В банном комплексе в центре полное разнообразие: хаммам, марокканская, сенная, шунтиговая, русская, бани и фитосауна. В будние дни билет на три часа в бани стоит от 2900 до 3200 рублей. Безлимит по времени обойдется от 3900 до 4200 рублей. В эту сумму также входят бассейны и другие зоны. В выходные три часа стоят от 3200 до 3500, а безлимит от 4200 до 4500 рублей.

Пользователи 2ГИС оценили «Мира Термы» на 4,3 звезды и оставили больше 4,5 тысячи отзывов. Некоторые пишут, что бани бывают не хорошо протоплены, но мнение у всех разное.

— Новая хвойная баня с невероятным ароматом и бочка с теплой водой порадовали своим появлением, старые все парилки тоже чистые и классные, всегда ходят специалисты и берут пробы воды, что гарантирует нам чистые бассейны, — поделилась своим опытом пользовательница 2ГИС.

«Банный клуб» — 4,2 звезды

На ​Панфиловцев, 60Б есть «Банный клуб», в котором есть четыре бани. В разных помещениях есть парогенераторы, открытые каменки или есть баня с осиной. Стоят они по будням с 10:00 до 16:00 5500 рублей за два часа, в остальное время — 7500 рублей. В выходные и праздничные дни — 8500 рублей за два часа.

На 2ГИС «Банный клуб» заработал оценку в 4,2 звезды. Большинству нравится бассейн в клубе, а дети любят водные горки.

Баню можно выбрать общественную, а можно снять компанией

Источник:

«Паровозовъ» — 4,5 звезды

Общественная баня «Паровозовъ» есть на Дуси Ковальчук, 20а. Мужское отделение там работает со вторника по воскресенье. А женское со среды по субботу. Своей изюминкой организаторы называют коллективное парение, которое проходит каждые два часа.

Два часа в будни с 11:00 до 16:00 обойдутся вам в 1200 рублей, а по вечерам и в выходные два часа стоят 2200 рублей.

Пользователи оценили «Паровозовъ» в 4,5 звезды. Многие отмечают, что в бане чисто и уютно, можно отдохнуть, а еда вкусная.

Академические бани — 4,5 звезды

На Мусы Джалиля 14 в Академгородке есть «Академические бани», в которых можно найти как общественное отделение, так и 12 индивидуальных номеров. В номерах час в будни до 16:00 стоит от 800 до 1500 рублей, а в выходные от 1200 до 2000 рублей. Общественная баня стоит 600 рублей за два часа с 9 утра и до 16:00 и 1600 рублей за три часа по вечерам и в праздничные дни.

В Академических банях пользователи, судя по отзывам, очень ценят отзывчивость персонала и разнообразие развлечений.

— Всегда чистота, заботливый и внимательный персонал. Для пенсионеров — это великое дело, такие скидки, за такой «шикардос»! И хаммам тебе, и бассейн, и парная с общим парением с травами, со льдом, — отметила посетительница.

Мыловар — 4,5 звезды

Общественные бани «Мыловар» вы найдете на Курчатова, 14. Тут есть мужское и женское отделения. Посетители сами могут поддавать пар, а также сходить на косметические услуги и массаж. Провести в бане два часа стоит 1000 рублей с 11:00 до 15:00 и 1800 по вечерам и в выходные. Третий час в банях бесплатный.

«Мыловар» многие оценили за соотношение цена и качество. Посетители оценили баню на 4,5 звезды. В комментариях много тех, кто ходит в баню каждую неделю. Особенно положительно отмечают коллективное парение.

Общественные бани в разы дешевле

Источник:

«Бани Кубани» — 4,5 балла

​Заплатить 2000 рублей за один час банных услуг предлагают «Бани Кубани». Они находятся на улице Мичурина, 10. В бане также есть бассейн, кухня и бар. Информации о том, что находится внутри, на сайте компании немного.

— Хорошая баня. Парилка горячая, чистый прохладный бассейн. Работает круглосуточно. Нашей компании всё понравилось, — написала пользовательница 2ГИС.

Что еще почитать по теме?

Замерзшие водопады, экскурсии и горные лыжи: где отдохнуть зимой в Горном Алтае — советы опытного гида.

Дом из морского контейнера и фазенда с балконом: 10 интересных дач дешевле миллиона вокруг Новосибирска.

Митя Фомин, Пелагея и необычные шоу: как интересно провести последний месяц года в Новосибирске — афиша НГС на декабрь.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Баня Обзор Развлечения
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
8 минут
самые лучшие бани для семьи ParHouse. далеко но стоит того. нет каких то горок там или что то еще, просто чисто, теплый бассейн, стекло из парилки на бассейн, следить за ребенком и мангальная зона. была много где, эта лучше всего. мало кто о ней знает, вот прям самый топ.
Гость
11 минут
почти не пускают женщин Малкова, ты прекрасна.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой
Анонимное мнение
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Анонимное мнение
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

valentina,54

Светлана,39

Егор,45

Максим,30

Ольга,39

Наташа,47

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление