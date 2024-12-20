Шествие Снежных баб и открытие елок: новогодние гуляния пройдут во всех районах Новосибирска — афиша

К Новому году во всех районах Новосибирска пройдут праздничные мероприятия. НГС собрал афишу на дни с 21 декабря по 7 января. Среди новогодних активностей — открытие елок, игровые программы на улице и праздничные спектакли.
Так, в Октябрьском районе в субботу, 21 декабря, с 14:00 до 18:00 пройдет открытие новогодней резиденции Снежной бабы в центре «Сибирь-Хоккайдо». Гостям расскажут о традициях празднования Нового года в странах Азии.
31 декабря в ДК «Академия» пройдет кинопоказ балета «Щелкунчик» на большом экране. В Кировском районе 4 января в 12:00 состоится шествие Снежных баб в парке «Затулинский». В Калининском районе на 5 января запланирована спортивно-игровая программа «Рады Зимушке-зиме».
Ранее НГС рассказал о необычном шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром».