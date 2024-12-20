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Развлечения Новый год в Новосибирске Шествие Снежных баб и открытие елок: новогодние гуляния пройдут во всех районах Новосибирска — афиша

Шествие Снежных баб и открытие елок: новогодние гуляния пройдут во всех районах Новосибирска — афиша

Рассказываем, какие мероприятия пройдут во всех районах города

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3 комментария

Для новосибирцев организуют как платные, так и бесплатные активности

Источник:

К Новому году во всех районах Новосибирска пройдут праздничные мероприятия. НГС собрал афишу на дни с 21 декабря по 7 января. Среди новогодних активностей — открытие елок, игровые программы на улице и праздничные спектакли.

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Так, в Октябрьском районе в субботу, 21 декабря, с 14:00 до 18:00 пройдет открытие новогодней резиденции Снежной бабы в центре «Сибирь-Хоккайдо». Гостям расскажут о традициях празднования Нового года в странах Азии.

31 декабря в ДК «Академия» пройдет кинопоказ балета «Щелкунчик» на большом экране. В Кировском районе 4 января в 12:00 состоится шествие Снежных баб в парке «Затулинский». В Калининском районе на 5 января запланирована спортивно-игровая программа «Рады Зимушке-зиме».

Ранее НГС рассказал о необычном шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром».

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Комментарии
4
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
5 минут
Мы не вчера сошли с ума, В голове твоей вечная зима. В осколках битого стекла, Ты увидишь там самого себя.....
Гость
7 минут
Терешкова то будет а то как без главной бабы то!?
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