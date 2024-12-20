Самый новогодний тест: угадайте фильм по елке

До Нового года осталась какая-то мелочь, и мы категорически настроены встретить его как следует. Для этого и надо-то всего ничего: нарезать салаты, присмотреть рецепты праздничных напитков, нарядить елку и приготовиться к отдыху в ожидании чуда. А ждать его куда интереснее и веселее вместе с нашими тестами. Например, с таким, что вы только что открыли. В нем мы объединили самые запоминающиеся елки из новогодних и рождественских фильмов. Ваша задача — угадать их по кадру. Справитесь? Давайте проверим!