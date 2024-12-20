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Развлечения тест Самый новогодний тест: угадайте фильм по елке

Самый новогодний тест: угадайте фильм по елке

Давайте уже создавать праздничное настроение

735
2 комментария

А вы свою красавицу уже нарядили? А елку?

Источник:

До Нового года осталась какая-то мелочь, и мы категорически настроены встретить его как следует. Для этого и надо-то всего ничего: нарезать салаты, присмотреть рецепты праздничных напитков, нарядить елку и приготовиться к отдыху в ожидании чуда. А ждать его куда интереснее и веселее вместе с нашими тестами. Например, с таким, что вы только что открыли. В нем мы объединили самые запоминающиеся елки из новогодних и рождественских фильмов. Ваша задача — угадать их по кадру. Справитесь? Давайте проверим!

ТЕСТПройден 251 раз
1 / 10

Эту елку вы точно должны отгадать за пару секунд, откуда эта красавица?

  • «Один дома — 2» (0+)

  • «Один дома — 1» (0+)

  • «Один дома — 3» (12+)

  • «Один дома — 4» (0+)

2 / 10

А откуда эта елка, увешанная дождиком?

  • «Карнавал» (12+)

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)

  • «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)

3 / 10

В каком фильме так сказочно красиво?

  • «Гарри Поттер и философский камень» (12+)

  • «Щелкунчик и четыре королевства» (12+)

  • «Властелин колец: Братство Кольца» (12+)

  • «Хроники Нарнии» (12+)

4 / 10

Еще один легкий кадр, откуда эта елка?

  • «Гарри Поттер и Тайная комната» (12+)

  • «Гарри Поттер и Кубок огня» (18+)

  • «Гарри Поттер и узник Азкабана» (12+)

  • «Гарри Поттер и философский камень» (12+)

5 / 10

Премьера этого знаменитого рождественского фильма состоялась больше 20 лет назад, узнали?

  • «Пережить Рождество» (12+)

  • «Последний отпуск» (12+)

  • «Дневник Бриджит Джонс» (18+)

  • «Реальная любовь» (18+)

6 / 10

Конечно, мы не можешь обойти фильм «Елки». Угадайте, из какой части «Елок» (а их аж 11!) этот кадр:

  • «Елки 2» (12+)

  • «Елки 1» (12+)

  • «Елки 3» (6+)

  • «Елки последние» (6+)

7 / 10

Откуда эта чудная елка?

  • «Карнавальная ночь» (0+)

  • «12 рождественских свиданий» (16+)

  • «Любите Куперов» (18+)

  • «Четыре Рождества» (18+)

8 / 10

Сейчас будет сложновато, сможете вспомнить, где видели эту елку?

  • «Громкая связь» (18+)

  • «Елки 10» (12+)

  • «О чем еще говорят мужчины» (18+)

  • «Новогодний рейс» (18+)

9 / 10

Подсказка: российский фильм 2008 года. Угадайте, откуда эта елка?

  • «Серебряные коньки» (18+)

  • «Тариф Новогодний» (18+)

  • «Замерзшая из Майами» (18+)

  • «Последний богатырь» (12+)

10 / 10

А это свеженький фильм 2023 года с Ларисой Гузеевой в главной роли. Откуда этот кадр?

  • «Теща» (16+)

  • «Баба Яга спасает мир» (6+)

  • «Праздники» (12+)

  • «Новогодний шеф» (12+)

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Комментарии
2
Mr.Bean
14 минут
Почти ни хлена не тугадал.
Гость
2 минуты
Специально хотел ничего не угадать, но случайно три правильных дал.
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