Шанс на перезагрузку: астролог дала советы на день зимнего солнцестояния

21 декабря — самый короткий день в году Источник: Екатерина Евстафьева, Robotext / NGS.RU











21 декабря в 16:00 по новосибирскому времени состоится зимнее солнцестояние, начало астрономической зимы. После этого продолжительность светового дня начнет увеличиваться. Считается, что у этого дня есть особая сила. Подробнее об этом рассказала астролог Анна Мохнаткина на своей странице во «ВКонтакте».

Она отметила, что 21–22 декабря — время мощной энергетики, астрономический Новый год, момент обновления и перемен. Наши предки открывали в этот день новый круг года.

— 21–22 декабря — магическое время года, когда Солнце пробуждается к новому циклу. Это момент глубокой трансформации, когда природная энергия помогает нам изменить свою жизнь, — пишет астролог.

Анна Мохнаткина рекомендует в день солнцестояния провести ритуалы очищения. Освободиться от старого и ненужного, сделать уборку и помедитировать. Еще один совет — встретить рассвет, чтобы наполниться энергией Солнца.

— Всё это будет иметь особую силу благодаря естественным природным ритмам. Составьте планы на год, визуализируйте свои мечты. Этот день — ваш шанс на перезагрузку! — Подчеркивает астролог.

День подходит для того, чтобы завершить все начатые дела, выполнить обещания. Стоит подумать над тем, как воплотить свои идеи в жизнь.