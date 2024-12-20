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Развлечения Эзотерика и магия Шанс на перезагрузку: астролог дала советы на день зимнего солнцестояния

Шанс на перезагрузку: астролог дала советы на день зимнего солнцестояния

Время подходит для составления планов

830
6 комментариев

21 декабря — самый короткий день в году

Источник:

21 декабря в 16:00 по новосибирскому времени состоится зимнее солнцестояние, начало астрономической зимы. После этого продолжительность светового дня начнет увеличиваться. Считается, что у этого дня есть особая сила. Подробнее об этом рассказала астролог Анна Мохнаткина на своей странице во «ВКонтакте».

Она отметила, что 21–22 декабря — время мощной энергетики, астрономический Новый год, момент обновления и перемен. Наши предки открывали в этот день новый круг года.

— 21–22 декабря — магическое время года, когда Солнце пробуждается к новому циклу. Это момент глубокой трансформации, когда природная энергия помогает нам изменить свою жизнь, — пишет астролог.

Анна Мохнаткина рекомендует в день солнцестояния провести ритуалы очищения. Освободиться от старого и ненужного, сделать уборку и помедитировать. Еще один совет — встретить рассвет, чтобы наполниться энергией Солнца.

— Всё это будет иметь особую силу благодаря естественным природным ритмам. Составьте планы на год, визуализируйте свои мечты. Этот день — ваш шанс на перезагрузку! — Подчеркивает астролог.

День подходит для того, чтобы завершить все начатые дела, выполнить обещания. Стоит подумать над тем, как воплотить свои идеи в жизнь.

Конец декабря еще и время подготовки к Новому году. Если вы еще не определились, в каком наряде встретите праздник, то читайте советы по выбору от новосибирского астролога Елены Коржаневской.

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Комментарии
6
урлулуу
52 минуты
день в плюс это всегда отлично
Угледар ВСЁ!!!🍻
49 минут
Снова мракобесие. Пусть со своими же ведьмами его и обсуждает.
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