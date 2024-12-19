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Развлечения «Пойти и почувствовать себя живой»: как в России стали модными «омские дискотеки»

«Пойти и почувствовать себя живой»: как в России стали модными «омские дискотеки»

Рассказываем про это мероприятие

777
4 комментария

Идея «омской дискотеки» возникла случайно

Источник:

В России появился новый тренд — «омские дискотеки». Запустила его блогер из Москвы Алеся Казанцева. Она уже дважды провела такое мероприятие в столице, а вчера его организовали и в Санкт-Петербурге. Каждый раз собирается полный зал.

Наши коллеги из NGS55.RU связались с Алесей Казанцевой. Как оказалось, эти дискотеки она придумала случайно. В ноябре блогер приезжала в Омск, чтобы провести стендап-концерт, а после него случайно услышала в одном из баров песню «Летящей походкой» Юрия Антонова и решила зайти. Атмосфера настолько ее впечатлила, что она захотела сама организовать нечто подобное. Специально для мероприятия Алеся привезла из Омска диджея Никиту, который работал в баре в тот вечер.

— Мы забежали, швырнули вещи под окно, сняли куртки через головы и поскакали танцевать. Я очнулась только на следующий день. Ехала в поезде и думала, что надо вот такой же шанс подарить всем. Стать внезапно счастливой и живой. У меня не миллионная аудитория, но все те, кто подписан, — они очень включенные люди. Им интересно, кто тот самый диджей из Омска, который когда-то включил «Летящей походкой», и я залетела в клуб. Вот если бы была другая песня или я бы шла на пять минут позже, ничего бы этого не было. Дело случая, это был миг, совпадение. Все в жизни хотят вот таких мгновений, они так редко случаются. Тебе незапланированно повезло, ты внезапно счастлива. «Омская дискотека» — вот она именно об этом.

Источник:

По словам организатора, большая часть участниц «омских дискотек» — простые женщины с обычными проблемами, но это не мешает им наслаждаться жизнью.

— «Омская дискотека» — это не про танцы, это про живое. Пойти и почувствовать себя живой, счастливой. Ты уже не рассчитывала, что наденешь лосины, ты отмотала два декрета и платишь ипотеку. И вдруг идешь на дискотеку. Завтра рабочий день, детей в школу поднимать, но ты пляшешь до потолка и чувствуешь, что опять живая. Ну и, конечно же, круто, что это называется именно «омская дискотека»! В России есть знаковые крупные города, которым достается вся слава. А на самом деле огромное количество талантливых, красивых, добрых людей живет по всей стране.

В будущем Алеся планирует организовывать такие мероприятия по всей стране, хочет привезти дискотеку и в Калининград, и на Сахалин, и, конечно, в Омск.

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Комментарии
4
VCN
1 час
Это давно уже придумано. Называется, "Вечер танцев для тех кому за ..."
Гость
1 час
Темнота полезна для девушек
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