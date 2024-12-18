НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-12°

пасмурно, без осадков

ощущается как -17

4 м/c,

южн.

 755мм 61%
Подробнее
1 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Дело на директора школы
Что дарить родителям
История «Золотой Короны»
Копим на будущее с ПДС
Репортаж из серпентария
Нейродеды Морозы
Эвакуация из школы
Развлечения Звезды в шоке В голубой шубе и с собакой: сибирская мисс Россия Эльмира Абдразакова на отдыхе в Казахстане — фото

В голубой шубе и с собакой: сибирская мисс Россия Эльмира Абдразакова на отдыхе в Казахстане — фото

Красотка уже успела погулять по городу и посетить несколько ресторанов

4 434
43 комментария

Питомца она назвала Майот

Источник:

30-летняя сибирская фотомодель и победительница конкурса «Мисс Россия — 2013» Эльмира Абдразакова, поделилась фотографиями отдыха в Казахстане. Кадры красотка опубликовала в личных социальных сетях.

Судя по фото, сибирячка уже успела погулять по Алма-Ате и посетить несколько дорогих ресторанов. С собой в путешествие Абдразакова взяла своего мопса, которого ей подарили перед ее днем рождения в октябре. Нового питомца она назвала Майот.

— Господа, чего вы ждете от Нового года? Вот мы с товарищем Майотом чудим с самого утра. Чуда не ждем, потому что мы сами являемся чудом во плоти, — написала Абдразакова в Сети.

Питомца ей подарили перед днем рождения

Источник:

Для посещения города красотка подготовила несколько образов. Так, для прогулки по городу с питомцем она выбрала черный пуховик и светло-голубые джинсы. А для похода в ресторан она выбрала ярко-голубую шубу из искусственного меха.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Эльмира Абдразакова училась в СГУПСе на факультете международной экономики. В 19 лет завоевала титул «Мисс Россия — 2013», участвовала в конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная — 2013». После участия в конкурсе красоты сибирячка снялась в проектах «Последний герой» (16+) и «Дом-2» (16+). Сейчас девушка занимается модельным бизнесом.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Модель Казахстан Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
43
Bream
5 часов
Никита Сергеевич бы бровям позавидовал а так ничО
267039456
3 часа
Чё за бред опять пишут? Ну откуда в рассее мисс? Чай не гейропа, пишите по нашему - победительница конкурса «Бабы России 2013»
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Новогодний вайб был совсем близко»: НГС посмотрел новые «Ёлки» за неделю до премьеры — чего ждать от продолжения франшизы
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Больше запретов — больше произвола»: в Шерегеше придумали спецслужбу для слежки за инструкторами и туристами — что с ней не так
Анонимное мнение
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

rer,62

e_lena,24

Ольга,49

Серый мышъ,54

Иван,38

Валерий,40

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление