В голубой шубе и с собакой: сибирская мисс Россия Эльмира Абдразакова на отдыхе в Казахстане — фото

Питомца она назвала Майот Источник: miss_elmira / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











30-летняя сибирская фотомодель и победительница конкурса «Мисс Россия — 2013» Эльмира Абдразакова, поделилась фотографиями отдыха в Казахстане. Кадры красотка опубликовала в личных социальных сетях.

Судя по фото, сибирячка уже успела погулять по Алма-Ате и посетить несколько дорогих ресторанов. С собой в путешествие Абдразакова взяла своего мопса, которого ей подарили перед ее днем рождения в октябре. Нового питомца она назвала Майот.

— Господа, чего вы ждете от Нового года? Вот мы с товарищем Майотом чудим с самого утра. Чуда не ждем, потому что мы сами являемся чудом во плоти, — написала Абдразакова в Сети.

Питомца ей подарили перед днем рождения Источник: miss_elmira / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Для посещения города красотка подготовила несколько образов. Так, для прогулки по городу с питомцем она выбрала черный пуховик и светло-голубые джинсы. А для похода в ресторан она выбрала ярко-голубую шубу из искусственного меха.

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