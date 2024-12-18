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Развлечения тест Вы совсем русский забыли? Если нет, то попробуйте ответить, что означают эти 10 слов

Вы совсем русский забыли? Если нет, то попробуйте ответить, что означают эти 10 слов

Иногда в них такое может послышаться!

3 367
16 комментариев

Уже догадываетесь, в какой шопе оказались барышни?

Источник:

Когда говорят, что русский язык невероятно богат, мы даже не представляем себе размах этого «невероятно». Некоторых слов мы, возможно, никогда в жизни и не услышим. Хотя подождите, разве не для того, чтобы пополнять словарный запас, существуют наши тесты? Для сегодняшней головоломки мы выбрали 10 слов русского языка, которые еще недавно были в ходу, а сегодня оказались как будто не в чести. Настало время вернуть им былую славу. Осталось только понять, что все они означают. Думаете, вы справитесь с этой задачей?

ТЕСТПройден 1096 раз
1 / 10

Первое слово нашего теста — «елбан». Что это?

  • Сорт древесины

  • Яма, куда сбрасывается мусор

  • Глупый человек

  • Высокий круглый холм

2 / 10

Что такое шопа?

  • Навес, где торгуют продовольствием

  • Дела, которые идут не так, как надо

  • Металлический шланг

  • Филейная часть крупного рогатого скота

3 / 10

А кто такая другиня?

  • Девушка друга

  • Подруга

  • Мачеха

  • Сестра жены

4 / 10

На очереди странное слово — «срачица». Что оно означает?

  • Уборная

  • Сорочка

  • Карета

  • Ругаться, ссориться

5 / 10

А это, кажется, что-то милое. Что означает слово «ссякуша»?

  • Ловкий человек

  • Бабочка

  • Муравей

  • Слабый человек

6 / 10

Так-так, а что означает «взбутусить»?

  • Тревожиться

  • Ругаться

  • Драться

  • Задать трепку

7 / 10

Что или кого назовут словом «блябла»?

  • Высокомерного человека

  • Слова, брошенные на ветер

  • Скалку

  • Пощечину

8 / 10

Отключаем воображение! Какое значение имеет слово «внагалище»?

  • Глубокая яма в лесу

  • Чехол для оружия

  • Место, где закопан клад

  • Обувь типа босоножек

9 / 10

Какого человека назовут абанатом?

  • Добросердечного

  • Умного

  • Глупого

  • Упрямого

10 / 10

Что означает слово «потиральце»?

  • Испачканное платье

  • Головной убор

  • Полотенце

  • Шейный платок

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Комментарии
16
MariSha
2 часа
Это русский?.... К нему идем...
660264
2 часа
Ну и г....
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