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А вот и первые претенденты: кто может получить «Оскар» в 2025 году

Церемония состоится в марте

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13 комментариев

Киноакадемия еще сократит список претендентов на золотую статуэтку

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Американская киноакадемия объявила шорт-лист претендентов на премию «Оскар». 97-я церемония вручения состоится 2 марта 2025 года. Ее ведущим станет комик Конан О'Брайен. Расскажем подробнее, кто претендует на престижную премию.

В номинации «Лучший иностранный художественный фильм» были представлены картины из 85 стран и регионов. В итоговый список вошли 15 фильмов. Среди них «Я всё еще здесь» (18+) из Бразилии, «Как заработать миллионы, пока бабушка не умерла» (18+) из Таиланда, «Универсальный язык» (18+) из Канады. Российские фильмы в шорт-лист не попали.

В номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» отбор прошли 88 картин. В списке из 15 претендентов остались «Фу!» (18+), «Я» (18+), «Красивые мужчины» (18+).

В номинации «Лучшая музыка» на награду претендуют фильмы «Конклав» (18+), «Дикий робот» (16+), «Битлджус Битлджус» (16+) и «Головоломка 2» (16+), «Носферату» (18+). Всего в категории будет представлены 20 работ. Их отобрали из 145 картин.

В номинации «Лучшие визуальные эффекты» участвуют на данном этапе 10 фильмов. В списке пока остаются «Дюна. Часть вторая» (13+), «Муфаса» (16+), «Чужой: Ромул» (18+). 11 января 2025 года пройдет голосование, где оставят только пять картин, которые будут номинированы на премию «Оскар».

Также киноакадемия назвала претендентов в категориях «Лучший грим и прически», «Лучшая песня», «Лучший художественный короткометражный фильм» и «Лучший звук».

Голосование по номинациям начнется в среду, 8 января 2025 года, и завершится в воскресенье, 12 января 2025 года. Претендентов объявят 17 января 2025 года.

Те, кто попал в список, будут бороться за признание их заслуг в кинематографе. Лучшие получат заветную статуэтку. Она выполнена в виде рыцаря, стоящего на катушке киноленты с мечом в руках. Награда довольно увесистая — 3,85 кг.

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Комментарии
13
Жук
52 минуты
Еве Эльфи отдайте
Алле гараж
46 минут
Ну я уже гршным делом подумал что оскары получат мэы 4 городов НСНо за готовность к отопительному сезону
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