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Развлечения «Мама хранит их дома»: сибирская порноактриса Ева Эльфи показала свои награды и кубки

«Мама хранит их дома»: сибирская порноактриса Ева Эльфи показала свои награды и кубки

Их она получила за успехи в профессии

642
2 комментария

Девушка рассказала о наградах, полученных за последние три года

Источник:

Порноактриса из Омска Ева Эльфи рассказала о своих наградах и кубках. Видео с девушкой появилось на платформе Of.tv. По словам Евы, многие кубки сейчас хранятся дома у ее мамы. В видео же омичка затронула те награды, которые получены за последние три года.

Среди них — несколько кубков в виде молекул серотонина от PornHub. Одну из них она получила за победу в номинации «Лучшая актриса» в 2021 году.

— Для меня, как для актрисы, этот трофей много значит. Эта номинация — одна из главных в индустрии. Это были времена коронавируса. Никакой красной дорожки, театра или сцены, — рассказала Ева Эльфи.

Оранжевый кубок Ева получила за победу в номинации «Лучшая актриса» от PornHub

Источник:

В коллекции омички — еще два кубка от PornHub. В том числе — победа в номинации «Самая популярная актриса по мнению женщин» за 2022 год. Также омичка рассказала о награде от XBIZ за победу в номинации «Лучший клипмейкер». Ее получают не только за работу актрисы, но и за работу ее команды. В этом же году Ева завоевала «порно-Оскар».

Дома у мамы девушки хранятся не только профессиональные награды, но и «кнопки» от YouTube. Последняя награда Евы Эльфи — от UEFA, которую она получила в связи с чемпионатом Европы по футболу в этом году.

27-летняя Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова) родилась в Омске. Карьеру в порно начала в 2018 году. Девушка снимается для таких порностудий, как Brazzers, MetArt, Reality Kings и другие. Также порноактриса соглашается на съемки в качестве модели. Например, она поучаствовала в фотосессии в поддержку омского «Авангарда» и стала лицом букмекерской компании. Ранее мы подробно рассказывал о биографии порноактрисы.

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Ева Эльфи Порноактриса Награды
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Комментарии
2
Простой сибиряк
14 минут
она поучаствовала в фотосессии в поддержку омского «Авангарда» Авангард тоже порноактер?
Гость
40 минут
Шта! мама гордиться своей дочкой?
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