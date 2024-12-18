«Больше запретов — больше произвола»: в Шерегеше придумали спецслужбу для слежки за инструкторами и туристами — что с ней не так

Анна Скок Корреспондент

Журналисты НГС искренне полагают: горы — место свободы, а не контроля, и не нужно умножать его сверх необходимости Источник: Елена К.











В сезоне 2024–2025 года в Шерегеше ввели новшество — «горный патруль», участники которого должны следить за тем, чтобы на горе не было ни пьяных туристов, ни непонятно где обучавшихся инструкторов по горным лыжам и сноуборду. Инициатива, которая на первый взгляд кажется здравой (кто из нас не хочет чувствовать себя в безопасности), уже на второй вызывает ряд вопросов. Заядлая горнолыжница и искренняя поклонница Шерегеша журналистка НГС Анна Скок рассказывает, что не так с усилением контроля на горе Зеленой. Далее — от первого лица.

Неожиданные новшества

Вот уже много лет каждый зимний сезон мы с семьей и друзьями каждые месяц-полтора ездим кататься на лыжах в Шерегеш. Я безумно люблю Горную Шорию с ее потрясающей природой и трассами от самых легких до вполне профессиональных и с искренним интересом слежу за развитием курорта. Благо новости оперативно публикуют в официальном телеграм-канале.

Каждый год на горе Зеленой появляется что-нибудь новенькое. В прошлом сезоне владеющая большей частью подъемников компания провела освещение на «Булочку» — не длинную, не сложную трассу, в равной степени подходящую как для начинающих лыжников и сноубордистов, так и для середнячков, которые хотят отработать технику. Удобно: если приехал под вечер, не нужно ждать завтрашнего дня. Если не накатался к закату, ничто не мешает сделать еще пяток спусков.

До этого свет появился на расположенной рядом с ней трассе «Запад», а еще раньше открыли целый новый подъемник на шесть мест, с защитным колпаком и подогревом замерзших поп. Буду честна, в нынешнем сезоне руководство курорта тоже изрядно подогрело мне филейную часть.

Шерегеш прекрасен, но если его природа уже совершенна, на самом курорте и в поселке многое можно было бы улучшить Источник: Анна Скок / NGS.ru











Вместо новых трасс, комфортабельных общественных туалетов, которых отчетливо не хватает в секторе «А», в конце-то концов, нормальных тротуаров в поселке, администрация выкатила туристам и инструкторам «роскошное» обновление: «Горный патруль». Нечто вроде дружины с широкими, но сомнительными полномочиями.

На официальном сайте дирекции курорта указано, что цель появления «патруля» — «контроль за соблюдением правил безопасности на трассах сектора А и В». Якобы благодаря его «своевременной работе, быстрому реагированию, проверке трасс перед открытием» снизится травмоопасность на склонах и наступит общечеловеческое горнолыжное счастье.

Патрульные, по плану, будут отлавливать неаккредитованных инструкторов и блокировать им абонементы на подъемники, подобно инспекторам ДПС останавливать выбравшихся на трассы для лыжников снегоходчиков и даже выявлять перебравших туристов, чья координация уже явно не подходит для катания.

На первый взгляд, это потрясающая инициатива. Но у меня к ней есть ряд вопросов.

Что такое горный патруль

В Шерегеше есть уйма кафешек и баров, и наливают в них отнюдь не только чай. К счастью, большинство туристов всё же знают свою меру, а на остальных и запретительные инициативы не повлияют Источник: Анна Скок / NGS.ru











Например, сомнительный тейк о том, что горы так и кишат безграмотными и опасными для туристов инструкторами как минимум нуждается в обосновании фактами. При попытке найти новости о том, что туристы пострадали по вине инструктора, я обнаружила только свежую историю о ребенке, выпавшем с подъемника из-за преждевременного открытия рамки. Случай жуткий, даже несмотря на то, что ребенок остался жив. Но произошел он уже после введения аккредитации (не помогла? Надо же!).

Зато легко гуглится такса на аккредитацию для инструкторов. В зависимости от тарифов, они должны с нынешнего сезона платить до 5 тысяч рублей в день просто за право постоять на горе в ожидании клиентов, которые еще неизвестно, появятся ли.

Неудивительно, что основная функция горного патруля — именно вычисление тех инструкторов, которые хотят оставить эти деньги в собственном кармане, и аннулирование их ски-пассов. Это забота коммерческой компании о собственной прибыли, пусть и не самая этичная на вид. Но ее хотя бы можно обосновать с правовой точки зрения.

Горнолыжных инструкторов сложно назвать самыми низкооплачиваемыми работниками в стране, но и богачами они точно не являются Источник: Анна Скок / NGS.ru











Не очень понятно, каковы полномочия новоявленных патрульных. Снегоходу несомненно не место на трассе для лыжников или сноубордистов — особенно на зеленых и синих, где катаются новички и дети. А пьяным экстремальным спортом лучше вообще не заниматься: полбеды, если сами убьются, так ведь могут и других покалечить. Но что патрульные имеют или не имеют права с ними делать — открытый вопрос.

Если деятельность горного патруля регулируется законом «Об участии граждан в охране общественного порядка» (то есть о добровольных народных дружинах), полномочий у них немного: требовать прекратить противоправные действия, принимать меры по охране происшествия, помогать полиции да еще применять физическую силу в установленных законом случаях.

Исчерпывающий и очень короткий список таких случаев представлен в статье 19 того же закона: для устранения опасности, непосредственно угрожающей им или иным лицам, в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

Иными словами, если пьяный настолько невменяем, что начнет бить патрульного или кого-то из туристов, двинуть ему пару раз в корпус и уложить лицом на снег (а потом удерживать, дожидаясь полицейских) можно и даже нужно. Но если на требования дружинника снять снаряжение и спуститься вниз на подъемнике или снегоходе нетрезвый гонщик нагло, но формально вежливо говорит «нет» — уже нельзя. Настолько нельзя, что попытка показать свою власть принесет проблемы самому представителю «специальной службы курорта» (именно так именуют дружинников в телеграм-канале дирекции Шерегеша).

В горах есть уйма правил и запретов, продиктованных жизнью (как бы пафосно это ни звучало), и их соблюдение контролировать не надо Источник: Анна Скок / NGS.ru











Если у горного патруля статус ЧОПовцев, права и обязанности у них совсем другие. Но донести до туристов, каков правовой статус новоявленной «спецуры», дирекция не потрудилась.

Работают ли патрульные вообще, тоже загадка. Нет, ски-пассы они как раз блокируют, если верить услышанному на подъемнике разговору инструкторов. Но вот пьяных я в первые декабрьские выходные видела на горе достаточно.

Один очень милый на вид, но отчетливо захмелевший дяденька в баре «Опушка», откуда спуститься можно только на своем снаряжении (на подъемник садиться при движении вниз попросту негде), вслух искал в карте настоек, что он там еще не пробовал. Другой в ресторанчике у подножия все той же «Булочки» нетрезвым голосом строил планы на вечернее катание (стоит ли говорить, что его спутница тоже пила не чай). Остановили ли их бравые бойцы горного патруля? Нет. И не потому, что как-то плохо выполняли свои обязанности. Просто патрульных я как раз и не видела.

То есть, простите, вру. Одного человека в форменной накидке и в шлеме я все же заметила, посещая уборную в кафе «План Б». Он стоял на одном и том же месте, меланхолично глядя вдаль, покуривая электронную сигарету и посасывая неизвестный напиток из картонного стаканчика. Наверное, он высматривал неаккредитованных инструкторов, а может, просто созерцал прекрасную природу Шории.

Запреты и их поклонники

Найдутся, конечно, и те, кто скажет: свободой в таком опасном месте, как горы, можно и пожертвовать ради комфорта и безопасности. Так вот, не можно. Чем больше контрольно-карательных служб, запретов ради запретов — тем больше случается произвола. Если хотите старым стилем, то перегибов на местах.

Могу ли я быть уверена, что мой ски-пасс не будет аннулирован после того, как я объясню ребенку или подруге, как правильно входить в поворот, а патрульный услышит наш разговор? Разумеется, нет.

Может быть, у него будет хорошее настроение, и он пропустит мои слова мимо ушей. А может, наоборот, и ничто не помешает человеку, обличенному сомнительной, но властью, применить ее. Всяческие добровольные дружины привлекают не только людей с обостренным чувством справедливости, но и тех, кому очень нравится доминировать, властвовать, чувствовать себя вершителем судеб.

Кстати, внетрассовое катание на курорте тоже запрещено. Но это явление не контролируется совсем. То ли это сложно, то ли финансово невыгодно. Да, если честно, и к лучшему Источник: Анна Скок / NGS.ru

Что же тогда делать со снегоходчиками и пьяными? У меня есть прекрасный ответ на этот вопрос. У подножия горы, на секторе «А», обустроен прекрасный теплый пункт полиции, в котором постоянно дежурят сотрудники МВД — у них и полномочий больше, и прописаны они четче.

О пьяных им могут сообщать сотрудники канатных дорог (в их обязанности, между прочим, как раз входит недопуск перебравших туристов на посадку). О снегоходчиках — сами лыжники и сноубордисты (вот здесь как раз речь идет о безопасности).

Инструкторов же, на мой субъективный взгляд, лучше просто оставить в покое. Все, кто регулярно бывает в Шерегеше, помнят, чем закончилась борьба с таксистами-нелегалам: легальных водителей оказалось слишком мало, и по вечерам туристы часами стояли в очередях, замерзая и даже опаздывая на автобусы. Не хватало еще, чтобы и инструкторы также разбежались — вот тогда-то травматизм на горе и начнется.

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