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Развлечения К Новому году готовы? обзор Как правильно встретить Новый год: что надеть и что приготовить — советует астролог Василиса Володина

Как правильно встретить Новый год: что надеть и что приготовить — советует астролог Василиса Володина

Будьте уверены: после этого 2025 год точно будет счастливым

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1 комментарий

Оказывается, на Новый год недостаточно раздать стиля — неплохо бы еще знать толк в уместности

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Пожалуй, каждому из нас хочется, чтобы следующий год был как минимум не хуже уходящего. В идеале — чтобы он был даже лучше. Что будет на самом деле, даже представить страшно, но если есть способы повлиять на ситуацию и склонить ее в свою сторону, то почему бы ими не воспользоваться? Как раз такими способами и поделилась астролог Василиса Володина. Она рассказала, что надеть на Новый год, чтобы привлечь удачу и достаток, что приготовить на праздник и как украсить дом, чтобы в следующем году было больше счастливых дней.

Что надеть для встречи года Змеи

Василиса Володин уверяет: год Змеи начнется только в конце января, а до марта по европейской астрологии властвует Солнце, которое играет совсем по другим правилам. В частности, оно предпочитает все золотые и золотистые оттенки, светло-красный, лимонный, оранжевый и коралловый цвета.

— Достаточно использовать один из этих цветов — солнечный наряд обычно монохромный, — обращает внимание Василиса.

Также имейте в виду, что Солнцу соответствуют роскошный, но не формальный стиль.

— Скучные костюмы и вечерние платья классического кроя оставьте в стороне, — говорит Володина. — Нужен наряд, который поможет вам выразить свою оригинальность, творческий подход и будет намекать на благородство — стразы, блестки, пайетки, люрекс, кружево, шитые и декоративные элементы приветствуются. Обязательны украшения, лучше драгоценные. И пусть они будут немного «с перебором» — большая золотая цепь, массивная брошь или тиара в прическу.

Про камни тоже на забывайте — в наступающем году в особом почете будут гиацинт, хризолит, рубин, но главный солнечный минерал — бриллиант.

Особое внимание уделите парфюму — выбирайте чуть горьковатые ароматы с терпкими островатыми нотами.

Кстати, те же правила действуют и для домашнего убранства.

Как украсить дом к Новому году — 2025

Убранство дома, говорит астролог, должно быть «солнечным» и блистательным.

— Смело создавайте из квартиры зал королевских приемов или Большой театр — декорируйте елку золотыми или алыми украшениями, дождиком, мишурой и светящимися гирляндами. Можете использовать и другие цвета, но в этом году лучше выбирать монохромные варианты, — советует астролог.

Но имейте в виду, что встреча Нового года — это не просто вот вы собрались такие нарядные, сели за стол, все в камнях и правильных цветах, набрызгались духами и сидите-молчите в ожидании чуда. Кроме парадного приема, не помешает подумать и о развлечениях. Потому что Солнце любит шумные праздники.

— Обязательна веселая ритмичная музыка, ярко декорированный изобильный стол. А еще творческие конкурсы и развлечения для гостей. Пусть каждый покажет свои таланты в танцах, живописи, декламации или драме, чтобы Новый год сложился, — говорит Василиса Володина.

Что приготовить на Новый год

С новогодним столом тоже не всё так просто. Счастье не в пирогах, оливье и селедке под шубой — Солнце даже за столом любит что-то яркое и зрелищное.

— Постарайтесь, чтобы на вашем новогоднем столе были такие блюда и продукты, как баранина или говядина с имбирным или цитрусовым соусом, крабовый салат, любое блюдо фламбе, виноград, изюм, апельсины и мандарины, — перечисляет астролог. — Не забудьте про сладкий десерт с корицей.

А вот крепкий алкоголь, уверяет Василиса, не нужен. Она рекомендует отдать предпочтение белым винам и игристому, а мы в свою очередь рекомендуем внимательно присмотреться к нашей барной карте, в которой представлено 5 рецептов новогодней настойки для праздничного стола.

Но главный совет Василисы Володиной — относитесь к организации праздника как к приятной игре, которая разнообразит жизнь, и верьте только в собственные силы.

Вы уже готовитесь к Новому году?

Всё готово, осталось только салаты порезать
Всё готово, даже салаты порезаны
Всё готово — кони стоят пьяные, хлопцы запряжены!
Готовлюсь в последний момент
Да чего там готовиться — халат надеть, и всё нормально
Не отмечаю Новый год
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Новый год Василиса Володина Счастье 2025 год Праздничный стол Еда Одежда
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Комментарии
2
ЖЕЛАЮ, ШТО БЫ ВСЕ
1 минута
В Новогоднем обращении нужно озвучить потери и объявить траур...
Гость
4 минуты
Астролог почему икра стоит 13.000
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