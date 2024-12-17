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Развлечения Звезды в шоке Ксения Бородина показала себя без макияжа — смотрим, как выглядит звезда

Ксения Бородина показала себя без макияжа — смотрим, как выглядит звезда

Телеведущая сфотографировалась во время приема у косметолога

2 824
33 комментария

Посмотрите на фотографию звезды без макияжа и фильтров, и с макияжем

Источник:

Телеведущая Ксения Бородина показала себя без макияжа. Фотографию она опубликовала в своих социальных сетях.

Снимок звезда сделала во время приема у косметолога. Сейчас Ксении Бородиной 41 год, на кадрах видно, что ее лицо выглядит чуть ли не идеальным. По словам телеведущей, она два раза в месяц ходит к косметологу и делает чистку лица, чтобы ее кожа оставалась идеальной.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Недавно телеведущая шокировала подписчиков тем, что ее молодой человек Николай Сердюков, с которым они познакомились во время съемок шоу на Алтае, сделал ей предложение. Теперь на безымянном пальце Ксении Бородиной красуется кольцо с камнем в форме сердца, оно может стоить 2,5 миллиона рублей.

Сейчас пара часто ходит на светские мероприятия, например, в ноябре, Ксения Бородина пересеклась с бывшим мужем Курбаном Омаровым и его беременной супругой.

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Ксения Бородина Макияж Косметика
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Комментарии
35
Алле гараж
53 минуты
Че так пугать то.
Гога Морджабо
19 минут
Да так любая баба выглядит. Елизавета Горячева давай свое фото.
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