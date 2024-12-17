Ксения Бородина показала себя без макияжа — смотрим, как выглядит звезда

Снимок звезда сделала во время приема у косметолога. Сейчас Ксении Бородиной 41 год, на кадрах видно, что ее лицо выглядит чуть ли не идеальным. По словам телеведущей, она два раза в месяц ходит к косметологу и делает чистку лица, чтобы ее кожа оставалась идеальной.