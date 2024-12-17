Ксения Бородина показала себя без макияжа — смотрим, как выглядит звезда

Телеведущая Ксения Бородина показала себя без макияжа. Фотографию она опубликовала в своих социальных сетях.
Снимок звезда сделала во время приема у косметолога. Сейчас Ксении Бородиной 41 год, на кадрах видно, что ее лицо выглядит чуть ли не идеальным. По словам телеведущей, она два раза в месяц ходит к косметологу и делает чистку лица, чтобы ее кожа оставалась идеальной.
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Недавно телеведущая шокировала подписчиков тем, что ее молодой человек Николай Сердюков, с которым они познакомились во время съемок шоу на Алтае, сделал ей предложение. Теперь на безымянном пальце Ксении Бородиной красуется кольцо с камнем в форме сердца, оно может стоить 2,5 миллиона рублей.
Сейчас пара часто ходит на светские мероприятия, например, в ноябре, Ксения Бородина пересеклась с бывшим мужем Курбаном Омаровым и его беременной супругой.