«Мы разнесли эту хату»: сибиряк и его партнерша устроили «грязные танцы» в шоу на ТНТ

«Мы разнесли эту хату». Братчанин и его партнерша устроили «грязные танцы» в шоу на ТНТ Источник: скриншот шоу «Звездные танцы»











Братчанин Максим Жилин и приморская певица Кайя продолжают удивлять жюри в шоу «Звездные танцы» на ТНТ. Пара из команды хореографа и креативного продюсера Татьяны Денисовой чуть не вылетела в прошлой серии, так что в этой им пришлось выложиться в два раза больше. Рассказываем, как прошло их выступление.

В шестой серии «Звездных танцев» жюри не оценило номер Жилина и Кайи, пара набрала меньше всех баллов и оказалась на грани вылета. Однако наставница Татьяна Денисова воспользовалась своим иммунитетом, который позволяет ей спасти лишь одну пару за весь проект, и не дала участникам вылететь из шоу.

Пара Максим Жилин и певица Кайя Источник: скриншот шоу «Звездные танцы»











— Ответственность за иммунитет, безусловно, возросла, — сказала перед выступлением Кайя.

Ее партнер Максим Жилин добавил, что после такого их паре предстоит «как-то оправдывать этот иммунитет».

— Самый вышак по танцам мы как будто бы уже показали. Это не оценено, дальше, значит, надо придумывать что-то другое. Я просто хочу понять, что же все-таки тут судится, — высказался Максим.

Танцоры заметили, что жюри требует от пары то больше, то меньше эмоций, поэтому им приходится непросто. На этот концерт Жилин и Кайя подготовили номер под трек самой Кайи, а его стиль Максим определил как «грязный, уличный, сексуальный».

— Если сделаем всё, как задумывали, это будет один из лучших номеров проекта, — заверил Жилин.

Источник: скриншот шоу «Звездные танцы»











И действительно, номер оказался весьма провокационным, чувственным и динамичным. Приглашенный член жюри, хореограф из Турции Омер Есилбаш, сказал, что это были настоящие «грязные танцы».

— Я же говорила, что они очень чувственные. Мои самые-самые секси! Макс, ты, как всегда, краш, брутал, ко мне близко не подходи, — высказалась наставница Татьяна Денисова.

Еще один приглашенный член жюри, комик и ведущая Евгения Искандарова, сказала, что ей номер очень понравился. Особенно выступление Кайи.

— Было видно, что ты сама тащишься от этого. Было сразу понятно, что это твоя песня. Из-за этого ты как-то была расслаблена, и это расслабление передалось твоему партнеру, и вы очень замечательно всё сделали. Мне очень сильно понравилось, — высказалась Евгения.

Турецкий хореограф заметил, что номер был похож на сцену из кино:

— Мы как будто кусочек фильма посмотрели. Бывает, что на сцене очень много реквизита, но его не используют. Макс, ты использовал почти всё. <…> На сцене были два артиста. Кайя, чем ближе финал, тем лучше ты танцуешь.

Источник: шоу «Звездные танцы»

При этом его оценка была не самой высокой, потому что «дело близится к финалу».

Наставница команды соперников Ляйсан Утяшева в целом номер оценила, но не без критики.

— Я смотрела на ваш танец как на историю, но пара страниц в ней отсутствовала. Кайя, мне кажется, твое тело уже способно танцевать еще больше. В следующем номере хочется весь этот темперамент обрамить в более сложный танец, — высказалась Утяшева.

После выступления ведущая программы Анжелика Ступайло спросила у Максима и Кайи, какие у них эмоции от этого номера. Максим признался, что его перед выходом на сцену «начало колошматить».

— Кайя меня стояла успокаивала впервые за весь проект, — поделился Жилин.

Певица же была в очень приподнятом настроении и рассказала, что получила большое удовольствие от этого номера.

— Мы разнесли эту хату, так не было задумано. Но это было столько страсти, столько эмоций. Я такое удовольствие получила, я так кайфанула, — высказалась девушка.

В итоге пара набрала 276 баллов, и это оказался не лучший, но и не худший результат. Максим Жилин и Кайя остались в проекте и будут готовить что-то не менее крутое для следующего концерта.