«Что, уже никто не боится?» На Новый год в Крыму виллы по 700 тысяч забронированы, а дешевые отели еще свободны

По решению руководства Республики Крым на полуострове не будет массовых гуляний, запрещены салюты и фейерверки, новогоднее настроение будут создавать гирлянды и нарядные елочки Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











Встретить 2025 год на полуострове решили на треть смелых туристов больше, чем в прошлые зимние каникулы. Как будут в Крыму встречать отдыхающих и сколько будет стоить отдых, выясняет MSK1.RU

Из звезд доехал только Митя Фомин

— Ветрено и сыро. Вот все мои воспоминания от Ялты в Новогодние праздники, — пишет на женском форуме пользователь под именем Мама трех дочек.

— С моря ветер есть, конечно, это не лето, но в куртках осенних отлично, — отвечает ей Светлячок. — Мы были в прошлом году на январских каникулах в Крыму. Вообще в Крыму каждое лето проводим, но зимой были в первый раз. Понравилось, уже взяла билеты на поезд на этот год. Дождь по прогнозу обещали чуть ли не каждый день, но по итогу полчасика покапает — потом сухо, и солнце выглядывает. Один день шел снег, так здорово — пальмы в снегу. На следующее утро всё растаяло, снова солнце и тепло. В общем, мы в полном восторге, едем опять.

Конечно, погода может подпортить впечатления, но в нынешние новогодние каникулы крымские отельеры регистрируют значительное число повторов — туристы, отдохнувшие в прошлом году, решили приехать снова. Собираются на новогодние каникулы и отдыхавшие летом — посмотреть на Крым без жары и большого числа туристов, ощутить «плюсовую» зиму. По данным Министерства курортов и туризма Крыма, перед Новым годом забронировано уже 65 процентов средств размещения, которые ждут зимних отдыхающих.

Если бы не нарядная елка, то поверить, что через две недели Новый год, было бы сложно: ощущение зимы на южном берегу Крыма пока не появилось Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











— Крым в нынешнем году — один из лидеров по приросту количества туристов. По нашим данным, летом число желающих отдохнуть на полуострове выросло где-то на 45 процентов. Даты новогодних каникул, как правило, наследуют динамику всего года, поэтому число отдыхающих увеличится на те же 40–45 процентов, хотя зимой регион не настолько привлекателен, как летом, — рассказывает Сергей Ромашкин, глава туроператора «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам Сергея Ромашкина, основной поток туристов в Крым — это семьи с детьми, и выбирают они в основном «вторую часть» новогодних каникул: со 2–3 января до 9-го. Новый год — семейный праздник, поэтому его предпочитают отметить дома с гостями и елкой, а потом уже отправится в путешествие. В отеля и санаториях, конечно, предлагают новогодние вечера и праздничные ужины, но детям на них часто некомфортно, на ужины нужно потратить отдельные деньги. Такой вариант больше устраивает пары без детей.

Для них отели от пяти до трех звезд и даже гостевые дома без всякой звездности уже анонсируют всевозможные галла-ужины, праздничные банкеты и новогодние увеселения. Фантазия владельцев работает в широком диапазоне — от традиционных Снегурочек и Деда Мороза до антуража Хогвартса и любимых комедий Гайдая. На сладкое — живая музыка, конкурсы и хороводы с бенгальскими огнями, пока салюты на полуострове запрещены. Цены тоже очень разные: от 45 тысяч рублей за праздничный ужин, который предлагает пятизвездочный отель Luciano Welness&SPA Foros, до новогодней вечеринки, которая уже входит в стоимость проживания в гаспринском санатории «Днепр». Причем в некоторых отелях и санаториях не банкете ждут не только постояльцев, но и тех, кто захочет за отдельную плату повеселиться в большой компании — праздничный ужин можно оплатить без проживания. А, например, в алуштинском отеле Porto Mare в стоимость праздничного ужина включена и «Опохмел-пати», которая пройдет 1 января на лужайке для барбекю.

На звездах в новогоднюю ночь отели и санатории решили сэкономить — выступают приглашенные кавер-группы с популярным репертуаром или крымские музыканты. И только на банкете в отеле Mriya Resort&SPA зажигать будет Митя Фомин — солист группы «HI-FI».

Зимой температура Черного моря не опускается ниже 10 градусов тепла и этой температуры достаточно для отдыхающих в Ялте, готовых хотя бы ножки помочить Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











Без казино, лыжных трасс и шоппинга

— Решили поехать в Крым на январские — наконец-то походить по дворцам и паркам, чтобы сквозь толпу экспонаты рассмотреть. И чтобы дети не ныли, что им жарко и хочется на пляж, а не в музей. А говорят, что туристов в этом году на каникулах будут толпы. Кто знает, это правда? — переживает Настя в телеграм-чате «Крым туристический».

Если кого-то пугает, что на новогодних каникулах 2025 года туристов в Крыму будет значительно больше, их число точно не помешает прогулкам в парках, по туристическим тропам и набережным. Места хватит всем.

— Крым в основном предлагает пляжный отдых. И если летом он успешно конкурирует с курортами Краснодарского края, то зимой объемы туристов на Южном берегу полуострова и, например, в Сочинском регионе не сравнимы, — объясняет Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР. — Летом Крым входит в четверку самых популярных направлений для отдыха в России, но зимой полуостров оказывается в самом низу «десятки».

Всё дело в зимней инфраструктуре, которая в Краснодарском крае значительно превосходит крымскую. Это прекрасно понимают отдыхающие, готовые заплатить больше, но получить на отдыхе весь спектр развлечений — от морских до горных.

Почти три тополя на Плющихе — пальмы на зимней Набережной Ялты Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











— Что подразумевается под зимней инфраструктурой? Например, круглогодичный «Сочи-парк» — лучший в России, на мой взгляд, развлекательный парк с высокой посещаемостью. Дети могут проводить в нем дни напролет. Подобного парка в Крыму еще нет — его строительство в долгосрочной перспективе, — говорит Сергей Ромашкин. — Казино в Красной Поляне для большинства туристов — это интересный и невиданный аттракцион, возможность пощекотать нервы. В Крыму казино пока нет, хотя его строительство уже заложено в ближайшие планы.

Еще одно преимущество Краснодарского региона — шопинг на любой вкус и кошелек в курортных городах, которым крымские города и поселки похвастаться не могут. Для определенной части туристов шопинг может стать аргументом в момент выбора места для отдыха.

И главное — современная горнолыжная индустрия в Красной Поляне, привлекающая любителей активного зимнего отдыха, — продолжает Сергей Ромашкин. — И, чтобы сэкономить на проживании в Красной Поляне, треть этого туристического потока селится в Сочи, сочетая отдых у моря и в горах.

Старые и короткие лыжные трассы на крымских Ай-Петри и Чатр-Даге сравниться с горнолыжной индустрией Краснодарского края, конечно, не в состоянии. Пожалуй, только канатная дорога на вершину Ай-Петри не уступит по красоте пейзажей, которые смогут увидеть ее пассажиры.

— Сочи — это какая-то ярмарка тщеславия: у кого лыжный костюм круче, кто для прогулки по набережной нацепил больше бриллиантов. Не этого ждешь от новогоднего отдыха. Нам давно милее камерный Крым — попроще, но и подушевнее. Несколько дней живем у моря, выбираемся в горы, природа — просто сказка! — пишет Николай из Москвы на странице в «Дзен».

И с ним сложно не согласиться — окружающее пространство не так ухожено, как в Сочи, но и дикой природы пока еще хватает на любой вкус. Скорее всего, в небольших поселках будут открыты даже не все кафе и рестораны, большинство развлечений — от морских прогулок до дегустаций на винодельнях — будут доступны только 2–3 января, зато и цены на отдых меньше ударят по карманам туристов.

Цены выросли

На Набережной Ялты свое зимнее настроение — отдыхающие греются на солнышке, а некоторые даже загорают Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











— Мы сами виноваты, что начали искать отель только в начале декабря, но от цен немного обалдели. Всё подорожало, но Крым-то почему? Что, никто не боится уже? — удивляется Валентин в телеграм-канале «Крымский мост».

— В сравнении с прошлым годом стоимость новогоднего отдыха в Крыму выросла примерно на 19 процентов. Например, средний чек для семьи из двух взрослых и ребенка на 5 дней — 63 тысячи рублей без учета дороги, — говорит Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР. — К этой сумме нужно прибавить еще 10–15 тысяч, в зависимости от вида транспорта — собственного автомобиля или поезда, тогда получится стоимость отдыха, без учета трат уже на месте.

На стоимость отдыха влияет и тот факт, что из-за отсутствия авиасообщения в Крым едут на продолжительное время — пять-семь дней минимум.

— Еще одна проблема Крыма — долгая дорога. Если летом еще можно выкроить из отпуска два-три дня на поезд или путешествие на автомобиле, то на коротких новогодних каникулах сделать это уже проблематично, — говорит Сергей Ромашкин. — И если в Сочи можно слетать на два-три дня, то такое короткое пребывание в Крыму не оправдано за счет долгой дороги. Поэтому на полуостров едут на срок от пяти дней и больше, чтобы «оправдать» дорогу.

И всё равно, даже более продолжительный отдых в Крыму обойдется туристам дешевле, чем в Сочи и даже Анапе.

— Если брать те же самые условия проживания, что и в Крыму, то на курортах Краснодарского края за них потребуют на 15–20 процентов дороже.

Массандровский пляж и его набережная пока закрыты на ремонт, но 27 декабря их обещают открыть, чтобы отдыхающим было где прогуляться и выпить бокальчик крымского вина Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











Фешенебельных отелей в Крыму значительно меньше, чем в соседнем регионе, но они предлагают отдыхающим высокий уровень отдыха. Например, пятизвездочные Mriya Resort&SPA или «Крымский бриз» готовы предоставить не просто номера, но и отдельные виллы с собственными СПА-комплексами, фитнес-залами, бассейнами и личным дворецким. И если в «Крымском бризе» на 640-метровой вилле «Маша» есть возможность пожить с 31 по 2 января за 957 тысяч рублей, то в отеле Mriya на Президентской вилле за 600 тысяч рублей в сутки до 6 января всё занято, а «Императорская вилла» за 700 тысяч рублей в сутки освободится только 8 января. Конечно, такой вид отдыха доступен только сверхбогатым туристам, но и остальные отдыхающие придирчиво выбирают условия, которые им предоставляют отели или санатории. И в отличие от летнего периода, ищут крупные средства размещения с хорошей инфраструктурой, а не уединенные гостевые домики или мини-отели.

— И какие бы развлечения администрации городов не придумывали, какие экскурсии или культурные мероприятия не предлагали на новогодние каникулы, ориентируются туристы, прежде всего, на инфраструктуру отеля, а не города, — говорит Сергей Ромашкин, вице-президент «АТОР». — Зимой в первую очередь отдыхающих привлекает наличие бассейна, СПА-комплекса, оздоровительных процедур, игровых залов и развлекательных программ для детей.

К радости туристов, таких мест в Крыму становится всё больше — даже небольшие отели сейчас стараются оборудовать бассейны с подогревом, чтобы привлекать отдыхающих и зимой. Конечно, это не замена талому морю, но хоть какой-то способ расслабиться.

— Теплые моря — это самый вожделенный отдых на зимних каникулах для жителей холодной России и, не смотря на высокий курс доллара, перетока туристов с зарубежных курортов на отечественные мы пока не наблюдаем, — рассказывает Сергей Ромашкин. — Хорошие отели от Тайланда до Дубая уже забронированы. Это также касается Крыма и Краснодарского края — 80 процентов туристов уже определились и с местом, и с гостиницей для отдыха. Только 15 процентов «неустойчивых» людей еще тянут с выбором.

Для тех, кто хотел бы отдохнуть в Крыму, но до сих пор сомневается, краеугольным вопросом остается безопасность поездки. К сожалению, регион остается целью для воздушных атак и возможных терактов. Хотя большинство туристов проводят отпуск на полуострове без каких бы то ни было проблем.

— Безопасность, конечно, важна для туристов, и прежде чем принять решение, они взвешивают все «за» и «против», — говорит Сергей Ромашкин. — В последнее время негативных новостей из Крыма нет, поэтому отдыхающие считают, что нынешние зимние каникулы на полуострове пройдут спокойно. Тем более, что большинство выбирает Южный берег Крыма, который считается максимально безопасным.