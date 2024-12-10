Да кто такой ваш Юра Борисов? Почему весь мир влюбился в актера с каменным лицом и заурядной внешностью

Зарубежные режиссеры видят в Юре Борисове стереотипного русского, но это не мешает ему пробивать дорогу в большое кино Источник: кадр из фильма «Анора» (18+), реж. Шон Бэйкер, FilmNation Entertainment, 2024











Актер Юра Борисов продолжает свое триумфальное шествие по миру международного кинематографа. Кажется, еще недавно он довольствовался эпизодическими ролями, а сегодня стал главным героем российского фестивального кино, лауреатом премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, номинантом на «Золотой глобус», к тому же ему прочат номинацию на «Оскар». И всё это — к 32 годам. Саша Петров, подвинься, похоже, у отечественного кинематографа новый король.

«„Щепка“, к сожалению, пропахла старомодностью»

Детство Юра провел в подмосковном Реутове. Его родители, медик и инженер по призванию, в девяностые переключились на коммерцию, чтобы хоть как-то выжить и обеспечить будущее своему сыну. Сам он, как и многие дети, видел себя в самых разных профессиях — хотел быть космонавтом, журналистом, путешественником. Но родители отдали его в бальные танцы. Там Юре быстро наскучило, и он переключился на театральную студию, потому что там можно было проявить куда больше фантазии, чем в балете.

Потом юный Борисов увлекся телесериалами и явно видел себя по ту сторону экрана. Поэтому после школы и театральной студии без лишних раздумий отправился в Высшее театральное училище имени Щепкина. После «Щепки» Юра попал в труппу театра «Сатирикон», но не продержался там и года: по его словам, страсть к театральным подмосткам в нем еще в студенческие годы убили педагоги, навязывавшие исключительно русскую классическую школу.

— «Щепка», к сожалению, пропахла старомодностью, — отмечал Юра. — Я не хочу этим оскорбить, но считаю, что должен выразить свое мнение, чтобы институт не загнивал и менялся. Я всё время слышал: «так нельзя», «так не делают», «это не театр», а у Серебренникова­ или Богомолова можно всё — как придумаешь, так и будет.

При этом Борисов не отменяет важности театрального образования и бесконечно благодарен своим педагогам, которые научили его «разбирать материал, отталкиваться от текста, открывать его».

«Не вижу в России возможности зарабатывать большие деньги»

Куда комфортнее Борисову было на съемочных площадках. В кино он впервые попал в 18 лет. И сразу — к одному из самых востребованных режиссеров страны Андрею Звягинцеву, у которого сыграл в фильме «Елена» (18+). Пусть в картине он получил второстепенную роль, ее было достаточно, чтобы на молодого актера обратили внимание другие режиссеры и предложения стали сыпаться одно за другим. Вскоре Борисов дотянулся и до главных ролей.

Так, например, в 2018 году вышел фильм «Хрусталь» (18+), действие которого разворачивается в Белоруссии 90-х годов. В картине Борисов исполнил роль диджея, плотно сидящего на наркотиках. Чтобы максимально влиться в роль, Юра, по его признанию, попробовал запрещенные вещества.

Те, кто видел фильм «Хрусталь», надолго запомнили образ Юры Борисова Источник: кадр из фильма «Хрусталь» (18+), реж. Дарья Жук, Capella Film, 2018











— Я спросил у своих знакомых, какие наркотики принимали в то время. Такое вещество не нашел, но купил другое. Закинулся им и пошел в клуб, — рассказывал актер. — Я пытался тогда запомнить свои ощущения, чтобы использовать этот опыт для съемок. Мне категорически не понравилось. Во время работы над фильмом ничего не принимал. Более того, в тот период я вообще постился.

Следом полетели и другие видные роли — в фильмах «Бык» (18+), «Т-34» (12+), «Калашников» (12+). Актер стал получать предложения работы в коммерческих проектах, хотя самого его бесконечно тянуло в авторский кинематограф: независимое кино ему всегда казалось интереснее, хотя и платили там существенно меньше.

— Не вижу в России возможности зарабатывать большие деньги, будучи актером, — заявлял Борисов в 2021 году. — Сейчас мой съемочный день в идеале стоит 150 тысяч рублей. Но часто случается такое, что приходится урезать гонорары. Я просто знаю, что на эти деньги, которые заплатят мне, можно будет сделать что-то хорошее для фильма, поэтому иду на уступки. В хорошем кино больших денег не платят. Потому что актеры туда и так идут играть.

В начале 2020-х актер признавался, что зарабатывает в среднем 8 миллионов в год, и сетовал, что это не такие уж большие деньги по московским меркам. Тем более что ему нужно было обеспечивать жену и двух дочерей.

Источник: annashevchuk_a / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











«Я пытался за ней ухаживать, но всё зря»

В обычной жизни Юра Борисов до сих придерживается амплуа этакого затворника. На красных ковровых дорожках лишний раз старается не светиться, а если и приходится на них появляться, то непременно приходит со своей женой Анной и дочками Акулиной и Марфой: одна очень похожа на маму, вторая — копия папы, которым Борисов стал в 22 года. По признанию артиста, семья для него всегда была, есть и будет важнее кинематографа.

Со своей тогда еще будущей женой Юра Борисов познакомился в 2010 году, когда они оба поступали в «Щепку».

— Мне было 16, ей 18. Она была в странных орских «валенках», с длинными волосами. И вообще не обращала на меня внимания, — вспоминал Юра. — Потом в общежитии нас поселили в соседних комнатах, я пытался за ней ухаживать, но всё зря.

Источник: annashevchuk_a / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Я была достаточно закрытым, сдержанным в общении человеком. Дома меня предупредили: нельзя говорить с незнакомцами, нельзя ничего ни у кого брать. Поэтому я ходила с опущенными глазами и делала вид, что и так всё тут знаю, — объясняла свою внешнюю наносную холодность Анна.

Борисов не сдавался. Он ухаживал за девушкой и оказывал ей знаки внимания до тех пор, пока она не растаяла. Битву за взаимность Юра неустанно продолжал на протяжении нескольких лет. Это время он называл «одной большой перипетией».

— Помню, я покупал ей глазированные сырки и при этом был всё время с ней во внутреннем диалоге: «Вот я сейчас покупаю тебе сырки, а потом перестану, и тогда ты узнаешь, каково это — жить без меня», — вспоминал Юра.

Лишь к финалу четвертого курса, понимая, что скоро они могут навсегда потерять друг друга, пара решила, что допустить этого и не может, и не хочет. Вскоре они расписались. В загс Юра опоздал, но на это была веская причина. Артист решил, что сделает этот ритуал поистине рыцарским и прихватил с собой меч из гримерки «Сатирикона».

— И с охранником он в итоге договорился, что будет держать лезвие вдоль ног, никого не покалечит. Родные, когда потом услышали про это, пожали плечами: «Актеры, что с них взять», — вспоминала Анна.

Источник: annashevchuk_a / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Поначалу артисты жили в коммуналке, предоставленной «Современником». Здесь на свет появилась старшая дочка пары — Марфа. А в 2017 году, уже в собственной квартире, у супругов родилась вторая девочка — Акулина. Имя девочке выбирали по святкам.

— Главное постоянство в моей жизни сегодня — это жена и дети. Казалось бы, так очевидно и так удивительно, — признавался Юра.

Лучший актер второго плана

Возможно, еще одно постоянство в жизни Борисова — это то, как уверенно он шагает по ступеням кинофестивалей. В 2021 году он сыграл Сашу «Деда Мороза» в фильме «Петровы в гриппе» (18+) Кирилла Серебренникова — экранизации романа уральского писателя Алексея Сальникова. Также он исполнил роль русского шахтера Лехи в картине Юхо Куосманена «Купе № 6» (18+). Обе эти картины были представлены в Каннах, а «Купе № 6» получил Гран-при Каннского кинофестиваля.