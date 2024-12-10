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Развлечения Уехал в Китай, снимался с Джеки Чаном и выживал на острове: история каскадера Андрея Дикого

Уехал в Китай, снимался с Джеки Чаном и выживал на острове: история каскадера Андрея Дикого

Коротко о жизни спортсмена, который сделал головокружительную карьеру

785
9 комментариев
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Андрей Дикий — спортсмен и каскадер, который горел, тонул и падал с высоты для ролей. В поисках карьеры в кино он в 21 год продал мотоцикл и уехал в Китай с минимумом денег в кармане. За границей он начинал с массовок, но со временем сумел поработать с Джеки Чаном и стать востребованным каскадером в крупных кинопроектах.

Недавно Дикий принял участие в шоу «Остров сокровищ» (16+) на СТС, где его ждали новые испытания — теперь уже не только перед камерой, но и на выживание. На проекте он проявлял себя как лидер, а также часто конфликтовал с сокомандниками.

Со слов Андрея, отбор на проект СТС состоял из трех этапов: анкетирования, видеовизитки с рассказом о себе и финального созвона с кастинг-директором. Близкие каскадера обрадовались его участию в шоу даже больше, чем он сам, а после съемок герой обрел друзей и осознал свои слабости.

В видео выше Андрей Дикий рассказал, как закалял свой дух в горах и пустынях, и как жил за границей.

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Андрей Дикий Каскадер Спортсмен Джеки Чан Владивосток
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Комментарии
9
American Bear
1 час
Всё верно что уехал из болота и занялся мечтой, а не гаппавством
Гость
1 час
Молодец парень, вместо того, что потерять жизнь на СВО не понятно для кого и для чего, уехал в Китай, чтобы стать настоящим каскадёром, а не z-патриотом за бабки.
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