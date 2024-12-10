Уехал в Китай, снимался с Джеки Чаном и выживал на острове: история каскадера Андрея Дикого

Источник: VLADIVOSTOK1.RU

Андрей Дикий — спортсмен и каскадер, который горел, тонул и падал с высоты для ролей. В поисках карьеры в кино он в 21 год продал мотоцикл и уехал в Китай с минимумом денег в кармане. За границей он начинал с массовок, но со временем сумел поработать с Джеки Чаном и стать востребованным каскадером в крупных кинопроектах.

Недавно Дикий принял участие в шоу «Остров сокровищ» (16+) на СТС, где его ждали новые испытания — теперь уже не только перед камерой, но и на выживание. На проекте он проявлял себя как лидер, а также часто конфликтовал с сокомандниками.

Со слов Андрея, отбор на проект СТС состоял из трех этапов: анкетирования, видеовизитки с рассказом о себе и финального созвона с кастинг-директором. Близкие каскадера обрадовались его участию в шоу даже больше, чем он сам, а после съемок герой обрел друзей и осознал свои слабости.