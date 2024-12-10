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Развлечения Новый год в Новосибирске «На городскую ёлку хватит»: новосибирцы показали елочные игрушки времен СССР — смотрим на ностальгические украшения

«На городскую ёлку хватит»: новосибирцы показали елочные игрушки времен СССР — смотрим на ностальгические украшения

Фигурки передают по наследству

2 337
32 комментария

Игрушкам дарят вторую жизнь

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Новосибирцы уже начали украшать новогодние елки в своих квартирах. Одни предпочитают современные украшения, а другие любят стеклянные фигурки, которые достались им от родителей, бабушек и дедушек. Читатели НГС показали свои коллекции елочных игрушек времен СССР. Посмотрите на них в нашей подборке.

Анастасия В. показала игрушки, которые достались ей от мамы — их покупали в 1980–1990 годах.

Сибирячка не позволила выбросить эти игрушки

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— Игрушек накопилось много, и повторяющиеся мама решила выбросить, а я воспользовалась моментом и забрала их себе. Наряжаем этими игрушками ёлку каждый год. Для меня это память и отсылка к детству. Ещё сохранилась красная советская звезда, в этот год сын выбрал ее как главное украшение. От такого выбора, честно, на душе приятно! Каждый год покупаем парочку новых, но старые советские не забываем, — рассказала Анастасия.

Совёнок — одна из игрушек, напоминающих о детстве

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Мария Ш. поделилась, что у их семьи есть огромная коллекция советских игрушек.

Свои игрушки сибирячка даже отдавала на выставку

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Снежинка «Москабель» — самая старая игрушка на ёлке

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— Первые игрушки давным-давно спасла из помойки: бабушка решила выкинуть разбитые и облезлые. Я их отреставрировала, а потом узнала, сколько они стоят. Есть снежинка «Москабель», эти игрушки довоенные. Остальные — начиная с середины 50-х, осели в Новосибирске. До этого бабушка и дедушка этого мотались по стране — они геологи. Само собой, сложно чему-то сохранится. Да и раньше игрушки не ценили. Стоили недорого: выкинут — купят новые, — поделилась Мария.

С такими игрушками ёлка выглядит душевнее

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Еще одна читательница, Виктория, тоже показала доставшиеся от бабушки игрушки.

Дед Мороз и белочка — популярные новогодние игрушки

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— Было 20 штук разных — снегурочки, сосульки, зайчики — но они очень хрупкие, к сожалению… Каждый год приходится доставать и прощаться с битыми. На фото — все, что осталось. Сейчас игрушки красивые, но все равно не те, что раньше, — написала она.

У сибирячки сохранился домик с заснеженной крышей и кукуруза

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Прислала в редакцию фотографии любимых советских игрушек и сибирячка Евгения.

Похожие игрушки были и многих

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— Елочных игрушек у нас в семье много, — рассказала она. — Муж шутит, что на городскую ёлку хватит. С особым трепетом храню украшения из детства, перекладывая синтепоном. Мы из 70-х. Елку в моей семье наряжали всегда. В детстве — пихту натуральную, ароматную. Сейчас, конечно, искусственную. Игрушек немножко современных покупаю ежегодно. Но только старенькие, из моего детства, вызывают особые эмоции, воспоминания, предвкушение чуда и волшебства.

А некоторые читатели подмечают необычные старые игрушки на ёлках в заведения общепита.

Такие игрушки сибирячка сфотографировала в кафе «Грекомания»

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В ноябре НГС рассказывал о мастерице из Академгородка, которая создает игрушки из ваты.

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Комментарии
32
урлулуу
1 час
На искуственной елке вобще не смотрится. Вот я не понимаю искренне два типа людей: Кто любит лысых кошек и ставит искуственные елки.
Гость
1 час
на последнем фото новоделы, изготовленные под времена СССР
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