НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-20°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-20°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -25

4 м/c,

южн.

 767мм 80%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,38
EUR 105,10
Изменили закон из-за развода
Нейродеды Морозы
Некому строить переправу
Копим на будущее
История театра танца
Что дарить родителям
Что будет с метро
Новости в Telegram
Развлечения эксклюзив «Задумываюсь о том, чтобы сказать себе: „Стоп“». SHAMAN — честно про развод, потери близких и планы на новогоднюю ночь

«Задумываюсь о том, чтобы сказать себе: „Стоп“». SHAMAN — честно про развод, потери близких и планы на новогоднюю ночь

Для популярного певца уходящий год выдался непростым

651
15 комментариев

Артист рассказал, что развод и смерти сотрудников дались ему нелегко

Источник:

За несколько минут до начала концерта популярного певца SHAMAN'a в Казани наши коллеги из 116.RU пообщались с артистом в его гримерке. Ярослав с радостью ответил на все вопросы, был вежлив и лаконичен.

Говоря о том, что отдыха ему в декабре не видать, SHAMAN отметил, что это всегда самый суетливый месяц года. Да и сам 2024-й у певца выдался, мягко говоря, непростым.

— Год високосный был. И, подводя его итоги, могу сказать, что у меня было несколько непростых моментов, нервяков, сложных ситуаций, потерь. Летом умер мой художник по свету, с которым мы очень многое сделали, концептуально всё прорабатывали. Молодой мужчина, 34 года ему всего было. Потом у меня произошел развод, через месяц после этого умер мой руководитель пресс-службы Антон. Ему тоже было всего 40 лет… — рассказал артист.

Напомним, пресс-секретарь певца Антон Коробков-Землянский неожиданно умер в начале ноября. Он проводил субботний вечер дома со своей женой, и ближе к полуночи ему стало плохо. Несмотря на трагедию, SHAMAN не смог даже на день остановить концертную деятельность или сделать перерыв, пришлось соблюдать все рабочие договоренности.

Источник:

— Работу же никто не отменял: перелеты, концерты, корпоративы, интервью. После смерти Антона на следующий день у меня был концерт в Липецке. Было такое потрясение у меня, отыграл концерт, сел в машину и поехал в Москву. Проводил Антона в последний путь и сразу же после этого сел в машину и поехал в Тамбов. Потому что меня там с концертом ждали. Без передышки, получается, — вздохнул Дронов.

Артист старается относиться к такому сумасшедшему графику жизни и работы по-философски.

— Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. И потом есть же такая фраза: «Бог не дает нам больше, чем мы можем выдержать». Народная любовь греет, мотивирует. Когда ты уже превращаешь свое дело не просто в творчество, а в какую-то высшую цель служения людям, понимаешь, что они счастливы, улыбаются, это придает сил. Что тебе верят, тебе доверяют, относятся с уважением, — говорит Ярослав.

Источник:

Также артист рассказал о своих планах на приближающийся Новый год. По словам Дронова, покой ему только снится, и он практически на 100% уверен, что в последнюю ночь уходящего года он, как и всегда, будет работать.

— Для музыканта работа в новогоднюю ночь — это традиция, это хорошо. Хотя я задумываюсь о том, чтобы однажды сказать себе: «Стоп». И хотя бы один раз нормально отметить, я вообще не помню, когда это было в последний раз. Просто дома, в кругу близких. Но в этом году, думаю, я, как всегда, буду на сцене, — отметил музыкант.

Ярослав поделился с нами воспоминаниями о своем прошлом Новом годе, который был не менее занятой, чем предстоящий.

— Я встретил его в машине. Отработал концерт, закрытое мероприятие, и после этого сел в автомобиль ехать, наконец, домой и в дороге встретил 2024-й. Дома оказался где-то к часу ночи только, — рассказал Дронов.

SHAMAN — российский певец, настоящее имя которого — Ярослав Дронов. Учился в РАМ им. Гнесиных. Самостоятельно сочиняет музыку, тексты песен и продюсирует свои выступления. Особую популярность приобрел после выхода треков «Я русский», «Встанем» и «Мой бой». В год артист дает более 100 концертов.

А вы уже решили, где и с кем будете встречать Новый год?

Да, в кругу семьи, дома, как всегда
Пока не решили
Отправимся в путешествие
Будем в гостях
ПО ТЕМЕ
SHAMAN Концерт SHAMAN Концерт SHAMAN'а Ярослав Дронов
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Yumare
9 минут
Как хороший мальчик Ярослав дронов превратился в истинного арийца с непонятным именем?
Гость
23 минуты
Стоп тебе уже сама жизнь сказала - в виде отмены концертов, проданных 16 билетов на концерт в Орске или где там -это реальность, которая наступила. Выбрав быть не певцом а пропагандистом, превратив свое творчество по сути в зигование в соответствии с линией партии надо было думать на шаг вперед! Кинчев, с его отмененной гойдой в Сибири и на Урале - подтверждение! Потому что надоела и поперек уже стоит эта ваша "гойда" и все что с ней связано. Это называется выход в тираж, Ярик. А свистопляски с водкой - дополнительная демонстрация твоего истинного патриотизма. Впрочем, она же показывает что некое адекватное видение ситуации у тебя есть...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Даже ностальгия перестала работать»: журналистка НГС посмотрела новогоднюю комедию о селебах — почему новый фильм ее расстроил
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Тот самый S.T.A.L.K.E.R. с тупыми болванами». Журналист потратил более 30 часов на игру, которую все ждали 14 лет, — впечатления
Даниил Конин
журналист ИрСити
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Российский ретейл на грани? Эксперт рынка труда — о том, как кадровый кризис угрожает отрасли розничной торговли
Анонимное мнение
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Сергей,48

петр,57

Ахат,33

Sh.sh,44

Язвочка,48

so name,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Услуги автокрана

3 300 ₽

Добавить объявление